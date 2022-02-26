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Приключения студентов-суданцев в СССР

Приключения студентов-суданцев в СССР (6 фото)

Автор:
26 февраля 2022 14:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   истории   факты   
556
6
Игры в социализм с Республикой Судан в истории СССР имели место дважды. Первым союзником в этом нелегком деле стал генерал Ибрагим Аббуд, вторым – президент Джафар Нимейри. Правда, вторая попытка оказалась неудачной: после коммунистического переворота 1971 года он обиделся на Союз, казнил коммунистов и упал в многообещающие объятия США. Но взаимоотношения между странами не сошли на нет.
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Метки: Жизнь   истории   факты   
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1  комментарий
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13k
ss 4 часа назад
"после коммунистического переворота"
-
Для повышения политической грамоты автора.
Когда происходит смена общественно-экономической формации - это революция. Когда происходит просто смена правительства - это переворот. Процесс обратный революции, то есть путь к более отсталой общественно-экономической формации, - это контрреволюция или говоря иначе регрес.

Для примера:
То что произошло в России в 1917 году - это эволюционный процесс общественно-экономических отношений, смена капиталистических отношений с капиталистических к социалистическим.

То что произошло на Украине в 2014 году - это переворот. Там просто поменялась одна власть на такую же, только с другими особями.

То что произошло в СССР в период "пэрэстройки" - это регресс. Так как тогда сменилась более прогрессивная формация на более устаревшую.

Исходя из вышеизложенного, в Судане случился не переворот, а революция. А последующие события - это регресс или контрреволюция.
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