Приключения студентов-суданцев в СССР

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Игры в социализм с Республикой Судан в истории СССР имели место дважды. Первым союзником в этом нелегком деле стал генерал Ибрагим Аббуд, вторым – президент Джафар Нимейри. Правда, вторая попытка оказалась неудачной: после коммунистического переворота 1971 года он обиделся на Союз, казнил коммунистов и упал в многообещающие объятия США. Но взаимоотношения между странами не сошли на нет.
Студенты из Судана по-прежнему с удовольствием ехали познавать жизнь и грызть гранит науки в далекую холодную страну. В общей сложности советское образование в самых разных областях получили порядка 12 тысяч суданцев. И нынешним медикам, инженерам и военным есть что вспомнить об удивительных студенческих годах, проведенных в незнакомой стране.
Вот какой он, рай на земле
Абдельманем Махди попал в СССР, где окончил университет имени Патриса Лумумбы в 1972 году, благодаря дяде – ярому приверженцу коммунистических идей. Одним из самых ярких первых впечатлений для жителя жаркой страны был снег: увидев впервые за окном белый пух, он долго удивлялся. Пока товарищи не объяснили ему, что к чему и не сказали, что теперь это надолго.
Абдельманем был поражен и гостеприимством советского народа. Как-то он познакомился на улице с мужчиной. Дело было под Новый год, и новый знакомый пригласил студента к себе в гости. Супруга достала угощение для совершенно чужого человека. Такие вот они, русские!
Сумайя Абдельазиз, бывшая студенткой института русского языка имени Пушкина, поражалась климату. В Судане в дождь принято сидеть дома. Девушка так и поступила, когда начался ливень: пропустила занятия. Каково же было ее удивление, когда преподаватель поинтересовался причиной ее отсутствия на лекции.
Абдуррахмана Абдельазиза, прибывшего на обучение в институт Плеханова, поразили такие обычные… яблоки! Парень после размещения в общежитии вышел на улицу и увидел, что их полно на окружающих деревьях. В Судане это дорогое удовольствие, а здесь – вон они, ешь сколько хочешь.
Абдельманем был поражен и гостеприимством советского народа. Как-то он познакомился на улице с мужчиной. Дело было под Новый год, и новый знакомый пригласил студента к себе в гости. Супруга достала угощение для совершенно чужого человека. Такие вот они, русские!
Сумайя Абдельазиз, бывшая студенткой института русского языка имени Пушкина, поражалась климату. В Судане в дождь принято сидеть дома. Девушка так и поступила, когда начался ливень: пропустила занятия. Каково же было ее удивление, когда преподаватель поинтересовался причиной ее отсутствия на лекции.
Абдуррахмана Абдельазиза, прибывшего на обучение в институт Плеханова, поразили такие обычные… яблоки! Парень после размещения в общежитии вышел на улицу и увидел, что их полно на окружающих деревьях. В Судане это дорогое удовольствие, а здесь – вон они, ешь сколько хочешь.
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Просто так
Суданские студенты поражались тому факту, что обучение для них было бесплатным, как и билет в Москву. Стипендия в 120 рублей так и вообще была для того времени чем-то невиданным.
Сумайя вспоминает, что по прибытии на обучение в медицинский была поражена климатом и сразу спросила у преподавательницы, где купить пальто, и сколько оно стоит. На что та ответила, что средства на одежду, как и на питание, студентам уже выделены. Отправившись через год на родину на каникулы, девушка привезла с собой все деньги, выданные родителями на поездку. Родственники были поражены тем фактом, что в Союзе все бесплатно и дружно захотели туда поехать.
Сейчас, конечно, все совсем не так радужно. Квота для бесплатного обучения – всего 39 человек в год. А желающих – в 25 раз больше!
Сумайя вспоминает, что по прибытии на обучение в медицинский была поражена климатом и сразу спросила у преподавательницы, где купить пальто, и сколько оно стоит. На что та ответила, что средства на одежду, как и на питание, студентам уже выделены. Отправившись через год на родину на каникулы, девушка привезла с собой все деньги, выданные родителями на поездку. Родственники были поражены тем фактом, что в Союзе все бесплатно и дружно захотели туда поехать.
Сейчас, конечно, все совсем не так радужно. Квота для бесплатного обучения – всего 39 человек в год. А желающих – в 25 раз больше!
Прощание со свининой
Естественно, для молодых людей из Судана многое было непонятным и даже странным. Муартаза Абдалла, окончивший институт им. Плеханова, со смехом вспоминает, как купил однажды чай, а тот при заваривании дал бесцветный настой. Отчаявшись получить нормальную заварку, забросил в чайник всю пачку. Оказалось, что в Союзе имелся еще и зеленый чай, о котором парень не имел понятия.
Естественно, был и дефицит. И за самыми разными вещами приходилось стоять в очереди. Абдельманем Махди с улыбкой вспоминает, что как-то по инерции пристроился в хвост очереди, состоявшей из одних девушек, в надежде урвать что-нибудь дефицитное. Оказалось, что очередь была в женский туалет.
Изначально суданское студенчество вело войну со свининой, поскольку мусульманам запрещено употреблять в пищу мясо этого животного. Но потом многие сдались, поскольку отслеживать ее наличие в блюдах из студенческой столовой – солянке, котлетах, пельменях и прочих было проблематично. И пришлось просто закрыть на нарушение глаза.
Абдуррахман шутит, что суданцы скромные только дома. А в России скромность куда-то улетучивается. Именно в годы советского студенчества многие впервые попробовали спиртное. Мужчина вспоминает, как хотел продемонстрировать себя крутым африканским парнем перед сокурсниками и во время празднования Нового года потребовал для себя персональную бутылку водки. Проснулся уже днем, когда светило яркое солнце. Когда же успел наступить и начаться этот самый Новый год?
Естественно, был и дефицит. И за самыми разными вещами приходилось стоять в очереди. Абдельманем Махди с улыбкой вспоминает, что как-то по инерции пристроился в хвост очереди, состоявшей из одних девушек, в надежде урвать что-нибудь дефицитное. Оказалось, что очередь была в женский туалет.
Изначально суданское студенчество вело войну со свининой, поскольку мусульманам запрещено употреблять в пищу мясо этого животного. Но потом многие сдались, поскольку отслеживать ее наличие в блюдах из студенческой столовой – солянке, котлетах, пельменях и прочих было проблематично. И пришлось просто закрыть на нарушение глаза.
Абдуррахман шутит, что суданцы скромные только дома. А в России скромность куда-то улетучивается. Именно в годы советского студенчества многие впервые попробовали спиртное. Мужчина вспоминает, как хотел продемонстрировать себя крутым африканским парнем перед сокурсниками и во время празднования Нового года потребовал для себя персональную бутылку водки. Проснулся уже днем, когда светило яркое солнце. Когда же успел наступить и начаться этот самый Новый год?
Скинхеды и милиция
Опыт общения с советскими гражданами у студентов тоже был самым разным. Сумайя вспоминает, что когда завершала учебу (дело было в 90-е), то уже появились первые скинхеды. И однажды пристали и к ней, но на защиту пришла обычная русская девушка. Она заслонила суданку собой, проводила к маршрутке. Впрочем, в основном демонстрировалось любопытство, а не агрессия. Часто дети со свойственной для них непосредственностью подходили прямо на улице, восклицая: «Тетя, ты такая черная!». На что я отвечала: «Конечно, малыш, я же приехала из Африки!». Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что и суданцы любят рассматривать непохожих на них европейцев.
Абдельманем вспоминает, что из-за того, что он не участвовал в дежурствах, у него возникали трения с соседями. Для жителя жаркой страны было равносильно подвигу выбраться из-под одеяла в морозное утро, чтобы подмести комнату.
Имели место у чернокожих студентов и столкновения с милицией. Абдуррахман вспоминает, как однажды, возвращаясь из магазина, очень сильно захотел писать. И выбрал для того, чтобы справить нужду, куст. Процесс пришлось прервать, когда студента по плечу похлопал милиционер и сообщил, что в Африке можно использовать улицу в качестве туалета, а вот здесь это делать категорически нельзя.
Абдельманем вспоминает, что из-за того, что он не участвовал в дежурствах, у него возникали трения с соседями. Для жителя жаркой страны было равносильно подвигу выбраться из-под одеяла в морозное утро, чтобы подмести комнату.
Имели место у чернокожих студентов и столкновения с милицией. Абдуррахман вспоминает, как однажды, возвращаясь из магазина, очень сильно захотел писать. И выбрал для того, чтобы справить нужду, куст. Процесс пришлось прервать, когда студента по плечу похлопал милиционер и сообщил, что в Африке можно использовать улицу в качестве туалета, а вот здесь это делать категорически нельзя.
На настоящий момент времени в Судане проживает 700 человек, которые состоят в Ассоциации выпускников советских вузов. Они внимательно следят за складывающейся в России ситуацией и переживают по поводу русофобии.
Сумайя даже использует исключительно русский, чтобы поругаться с мужем: так никто не будет в курсе семейных проблем. Правда, слова «самогон» и «ребята» уже выучила вся родня, поэтому услышав их, родственники сразу понимают, что речь идет о сборах на встречу-вечеринку с другими экс-студентами.
Муартаза Абдалла отмечает, что раньше был уверен в холодности русских. Но сильно ошибся в этом плане, поскольку это больше относится к европейцам, а безграничной широты русская душа больше близка к Востоку. И практически для всех суданских студентов, чьи годы юности прошли в СССР, это было самым трогательным и прекрасным временем, которое вспоминается с трепетом и ностальгией.
Сумайя даже использует исключительно русский, чтобы поругаться с мужем: так никто не будет в курсе семейных проблем. Правда, слова «самогон» и «ребята» уже выучила вся родня, поэтому услышав их, родственники сразу понимают, что речь идет о сборах на встречу-вечеринку с другими экс-студентами.
Муартаза Абдалла отмечает, что раньше был уверен в холодности русских. Но сильно ошибся в этом плане, поскольку это больше относится к европейцам, а безграничной широты русская душа больше близка к Востоку. И практически для всех суданских студентов, чьи годы юности прошли в СССР, это было самым трогательным и прекрасным временем, которое вспоминается с трепетом и ностальгией.
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Для повышения политической грамоты автора.
Когда происходит смена общественно-экономической формации - это революция. Когда происходит просто смена правительства - это переворот. Процесс обратный революции, то есть путь к более отсталой общественно-экономической формации, - это контрреволюция или говоря иначе регрес.
Для примера:
То что произошло в России в 1917 году - это эволюционный процесс общественно-экономических отношений, смена капиталистических отношений с капиталистических к социалистическим.
То что произошло на Украине в 2014 году - это переворот. Там просто поменялась одна власть на такую же, только с другими особями.
То что произошло в СССР в период "пэрэстройки" - это регресс. Так как тогда сменилась более прогрессивная формация на более устаревшую.
Исходя из вышеизложенного, в Судане случился не переворот, а революция. А последующие события - это регресс или контрреволюция.