Приключения студентов-суданцев в СССР

Опыт общения с советскими гражданами у студентов тоже был самым разным. Сумайя вспоминает, что когда завершала учебу (дело было в 90-е), то уже появились первые скинхеды. И однажды пристали и к ней, но на защиту пришла обычная русская девушка. Она заслонила суданку собой, проводила к маршрутке. Впрочем, в основном демонстрировалось любопытство, а не агрессия. Часто дети со свойственной для них непосредственностью подходили прямо на улице, восклицая: «Тетя, ты такая черная!». На что я отвечала: «Конечно, малыш, я же приехала из Африки!». Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что и суданцы любят рассматривать непохожих на них европейцев.

Абдельманем вспоминает, что из-за того, что он не участвовал в дежурствах, у него возникали трения с соседями. Для жителя жаркой страны было равносильно подвигу выбраться из-под одеяла в морозное утро, чтобы подмести комнату.

Имели место у чернокожих студентов и столкновения с милицией. Абдуррахман вспоминает, как однажды, возвращаясь из магазина, очень сильно захотел писать. И выбрал для того, чтобы справить нужду, куст. Процесс пришлось прервать, когда студента по плечу похлопал милиционер и сообщил, что в Африке можно использовать улицу в качестве туалета, а вот здесь это делать категорически нельзя.