Нужные ненужности: части организма, которые больше не используются людьми

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Определенные части человеческого тела достаточно давно утратили свою актуальность в процессе эволюции. Но так и остались в организме.
Одни ученые объясняют это спецификой эмбрионального развития, другие пытаются отыскать им хотя бы какое-то применение.
Длинная ладонная мышца
Если соединить мизинец с большим пальцем и согнуть кисть в запястье, то под ладонью образуется небольшой набухший бугорок продолговатой формы. Это и есть длинная ладонная мышца – Musculus palmaris longus. Приматам и другим животным она помогает быстро взбираться на деревья и ловко по ним лазить.
Но для людей она давно уже – более 3 млн лет тому назад перестала быть полезной и актуальной. Примерно тогда наши древние предки начали переселяться из лесов в саванну и практиковать ходьбу в вертикальном положении. У основной массы людей эта мышца атрофирована, а у 15% населения так и вообще отсутствует.
В разных человеческих популяциях доля лишенных Musculus palmaris longus варьируется от 1,5 до 64%. Рекордсмены по ее наличию – жители Зимбабве, а меньше всего ее у населения Турции и Египта. При этом мышца чаще встречается у мужчин, нежели у представительниц слабого пола.
Хотя считается, что мышца никак не влияет на подвижность рук, есть мнение, что у играющих на клавишных музыкантов, которым посчастливилось ее сохранить, меньше устают руки во время долгих репетиций и концертов.
Но для людей она давно уже – более 3 млн лет тому назад перестала быть полезной и актуальной. Примерно тогда наши древние предки начали переселяться из лесов в саванну и практиковать ходьбу в вертикальном положении. У основной массы людей эта мышца атрофирована, а у 15% населения так и вообще отсутствует.
В разных человеческих популяциях доля лишенных Musculus palmaris longus варьируется от 1,5 до 64%. Рекордсмены по ее наличию – жители Зимбабве, а меньше всего ее у населения Турции и Египта. При этом мышца чаще встречается у мужчин, нежели у представительниц слабого пола.
Хотя считается, что мышца никак не влияет на подвижность рук, есть мнение, что у играющих на клавишных музыкантов, которым посчастливилось ее сохранить, меньше устают руки во время долгих репетиций и концертов.
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Бугорок Дарвина
Ученый описал эту часть человеческого организма как небольшой завиток, расположенный у некоторых людей на ухе. Никакой смысловой нагрузки он не несет. А нашим возможным предкам приматам расположенная под бугорком мышца помогала шевелить ушами и поворачивать в сторону шума не голову, а только одно ухо. То есть этот рудиментарный орган – еще одно реальное доказательство теории эволюции.
Бугорку дали название в честь Дарвина. В соответствии с актуальными данными, он встречается примерно у 30% людей, в основном у мужчин. Интересно, что при наличии бугорка Дарвина на обоих ушах он различается по размеру и форме.
Бугорку дали название в честь Дарвина. В соответствии с актуальными данными, он встречается примерно у 30% людей, в основном у мужчин. Интересно, что при наличии бугорка Дарвина на обоих ушах он различается по размеру и форме.
Третье веко
Plica semilunaris или полулунная складка – это и есть атрофировавшееся третье веко, расположенное во внутреннем уголке глаза. Миллионы лет тому назад у наших древних предков была в наличии мигательная складка, защищавшая орган зрения от ветра и пыли и способствовавшая постоянному полноценному увлажнению. Двигалась она по горизонтали.
В настоящее время полноценной мигательной перепонкой могут похвастаться кошки, акулы, белые медведи, верблюды, птицы. На определенном этапе внутриутробного развития она закрывает почти всю поверхность глазного яблока плода. Но затем перестает успевать расти за глазом, превращаясь в ненужный рудимент.
В истории современной медицины известно два случая, когда третье веко было полностью сформированным. В одном из них этот некогда полезный орган мешал ребенку видеть, в результате чего был удален.
Некоторые исследователи настаивают, что значение Plica semilunaris серьезно преуменьшено: оно способствует увлажнению и полноценному движению глазных яблок. Угол их поворота достигает 200 градусов, а при отсутствии полулунной складки был бы значительно меньше.
В настоящее время полноценной мигательной перепонкой могут похвастаться кошки, акулы, белые медведи, верблюды, птицы. На определенном этапе внутриутробного развития она закрывает почти всю поверхность глазного яблока плода. Но затем перестает успевать расти за глазом, превращаясь в ненужный рудимент.
В истории современной медицины известно два случая, когда третье веко было полностью сформированным. В одном из них этот некогда полезный орган мешал ребенку видеть, в результате чего был удален.
Некоторые исследователи настаивают, что значение Plica semilunaris серьезно преуменьшено: оно способствует увлажнению и полноценному движению глазных яблок. Угол их поворота достигает 200 градусов, а при отсутствии полулунной складки был бы значительно меньше.
Ненужные соски
В эпоху Дарвина мужские соски относили к рудиментарным, то есть органам, которые когда-то были нужны, но в процессе эволюции утратили свои функции. Это объясняется, в том числе, и отдельными случаями лактации, случающейся у представителей сильной половины. Правда, в очень редких случаях, обусловленных гормональным сбоем.
При этом каких-то разумных объяснений наличия у мужчин сосков исследователи так и не смогли предложить. Хотя бы по той простой причине, что науке неизвестны виды млекопитающих, у которых вскармливанием потомства занимаются самцы.
Одна из вероятных версий – издержки эмбрионального развития. Известно, что на первоначальном этапе за развитие отвечает Х-хромосома. Примерно на четвертой неделе происходит формирование сосков. После этого в случае с мужскими зародышами в дело вступает Y-хромосома. Присутствующий в ней SRY-ген ответственен за появление первичных мужских половых признаков. При этом соски, которые не нужны, уже есть в наличии у плода.
При этом каких-то разумных объяснений наличия у мужчин сосков исследователи так и не смогли предложить. Хотя бы по той простой причине, что науке неизвестны виды млекопитающих, у которых вскармливанием потомства занимаются самцы.
Одна из вероятных версий – издержки эмбрионального развития. Известно, что на первоначальном этапе за развитие отвечает Х-хромосома. Примерно на четвертой неделе происходит формирование сосков. После этого в случае с мужскими зародышами в дело вступает Y-хромосома. Присутствующий в ней SRY-ген ответственен за появление первичных мужских половых признаков. При этом соски, которые не нужны, уже есть в наличии у плода.
Вздыбленные волосы
Нередко при сильном морозе или в состоянии ужаса на коже у основания волосяных фолликулов формируются крохотные пупырышки. В итоге волоски в буквальном смысле этого слова встают дыбом. За такую реакцию ответственен пиломоторный рефлекс.
В древности, когда тела наших предков еще покрывала густая шерсть, он выполнял сразу две важных задачи: поддерживал температуру тела за счет способности шерстяного покрова сохранять прогретый воздух и отпугивал не в меру разошедшихся соплеменников или небольших хищников. За счет вздыбленной шерсти человек значительно увеличивался в объемах. В наши дни ни в первом, ни во втором уже нет необходимости.
В древности, когда тела наших предков еще покрывала густая шерсть, он выполнял сразу две важных задачи: поддерживал температуру тела за счет способности шерстяного покрова сохранять прогретый воздух и отпугивал не в меру разошедшихся соплеменников или небольших хищников. За счет вздыбленной шерсти человек значительно увеличивался в объемах. В наши дни ни в первом, ни во втором уже нет необходимости.
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В ГДР его сразу новорожденным удаляли
Копчик тоже пережиток
Кстати говоря, а почему же теория Дарвина в данном случае не срабатывает? Орган не нужен, а в ходе эволюции не исчез? Ещё не успел? :)