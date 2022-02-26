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Сообщество Удивительное рядом 265 постов • 46 подписчиков подписаться
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Нужные ненужности: части организма, которые больше не используются людьми

Нужные ненужности: части организма, которые больше не используются людьми (6 фото)

Автор:
26 февраля 2022 14:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: животные   истории   медицина   факты   
459
6
Определенные части человеческого тела достаточно давно утратили свою актуальность в процессе эволюции. Но так и остались в организме.
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Метки: животные   истории   медицина   факты   
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4  комментария
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6k
a_komolow Час назад
Аппендикс - тоже не нужный орган!
В ГДР его сразу новорожденным удаляли
Копчик тоже пережиток
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4k
Mowgley 43 минуты назад
Есть много индивидуумов, которым мозг не нужен. Во всяком случае они им не пользуются.
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6k
Борис Карабанов 56 минут назад
Те, кто постарше, хорошо помнят, что раньше к рудиментам относили гораздо больше органов и тканей, но потом, при более глубоком, более современном исследовании находились нужные функции, выполняемые этими "рудиментами". Возможно, и перечисленные "ненужности" в будущем приоткроют своё назначение.
Кстати говоря, а почему же теория Дарвина в данном случае не срабатывает? Орган не нужен, а в ходе эволюции не исчез? Ещё не успел? :)
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