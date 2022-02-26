Нужные ненужности: части организма, которые больше не используются людьми

Если соединить мизинец с большим пальцем и согнуть кисть в запястье, то под ладонью образуется небольшой набухший бугорок продолговатой формы. Это и есть длинная ладонная мышца – Musculus palmaris longus. Приматам и другим животным она помогает быстро взбираться на деревья и ловко по ним лазить.

Но для людей она давно уже – более 3 млн лет тому назад перестала быть полезной и актуальной. Примерно тогда наши древние предки начали переселяться из лесов в саванну и практиковать ходьбу в вертикальном положении. У основной массы людей эта мышца атрофирована, а у 15% населения так и вообще отсутствует.

В разных человеческих популяциях доля лишенных Musculus palmaris longus варьируется от 1,5 до 64%. Рекордсмены по ее наличию – жители Зимбабве, а меньше всего ее у населения Турции и Египта. При этом мышца чаще встречается у мужчин, нежели у представительниц слабого пола.

Хотя считается, что мышца никак не влияет на подвижность рук, есть мнение, что у играющих на клавишных музыкантов, которым посчастливилось ее сохранить, меньше устают руки во время долгих репетиций и концертов.