Почему японские танки не покупает ни одна страна в мире

Начнем с того, что у Японии имеется две модели современных и, на самом деле, очень даже не плохих танков: Тип-90 и Тип-10, которые были разработаны в 1990 и 2010 годах соответственно.
До 2007 года в стране действовал запрет на экспорт оружия, который Япония наложила сама на себя еще в 1946 году. Однако в 2007 году, как наложила, так и сняла и с тех пор активно пытается выйти на мировой рынок экспорта вооружения. Причем пытается довольно успешно: если в 2010 торговля оружием принесла Японии всего 22 миллиона долларов, то в 2019 сумма составила уже 2.8 миллиардов, что позволило Японии войти в десятку крупнейших экспортеров вооружения в мире.
Вот только с танками как-то не сложилось: и Тип-90, и Тип-10 регулярно демонстрируются на выставках вооружений, однако обе эти машины до сих пор не нашли ни одного иностранного покупателя.
Дело в том, что хоть японские танки и относят к классу ОБТ(основных боевых танков), то есть машин универсальных и многозадачных, но по сути, Тип-90 и Тип-10 разрабатывались, в большей степени, для оборонительного боя.
Это, опять таки, связано с законодательством Японии, которая отказалась не только от экспорта оружия, но и от полноценной армии(армия в Японии называется-силы самообороны прим. редакции), и от права начинать войну.
Тип-90 смахивает на немецкий Леопард-2. Но общее у них только то, что на обоих танках установлены одинаковые орудия
Отсюда и вытекают некоторые особенности японских танков: великолепно защищенная башня со сверхсовременной композитной броней и довольно посредственное бортовое бронирование. В Тип-10 все это дело немного сбалансировали, а Тип-90 вообще мог похвастаться по бортам чуть ли не противопулевой защитой при том, что лоб машины был практически неуязвим для большинства противотанковых средств.
В ранних версиях Тип-90 вообще отказались от стабилизаторов ствола, предположив, что если танку и доведется воевать, то делать это он будет с заранее подготовленной оборонительной позиции и уж точно не ведя огонь на ходу. Правда, затем их установили.
Оба японских танка имеют управляемую гидропневматическую подвеску, позволяющую не только иметь феноменально плавный ход, но и приподнимать корму корпуса для ведения огня с обратных склонов холмов, таким образом не подставляя под огонь противника корпус. Для Японии, большая часть территории которой покрыта горами и холмами подобное ухищрение очень даже полезно, но для других стран, имеющих равнинную местность, настолько сложная и естественно дорогая подвеска является излишней роскошью.
Гидропневматическая подвеска позволяет японским танкам вести огонь спрятав большую часть корпуса за холмом.
Кроме того, японские танки отличаются малыми объемами топливных баков, которые обеспечивают им запас хода в скромные 250-350 км. Одним словом, танки получились слишком уж узкоспециализированными. В мире не так много стран, чьи требования к танкам совпадают с японскими, к тому же, довольно высокая цена японских танков окончательно сводит их экспортный потенциал к нулю.
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