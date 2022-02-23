Почему японские танки не покупает ни одна страна в мире

Тип-90 смахивает на немецкий Леопард-2. Но общее у них только то, что на обоих танках установлены одинаковые орудия



Отсюда и вытекают некоторые особенности японских танков: великолепно защищенная башня со сверхсовременной композитной броней и довольно посредственное бортовое бронирование. В Тип-10 все это дело немного сбалансировали, а Тип-90 вообще мог похвастаться по бортам чуть ли не противопулевой защитой при том, что лоб машины был практически неуязвим для большинства противотанковых средств.



В ранних версиях Тип-90 вообще отказались от стабилизаторов ствола, предположив, что если танку и доведется воевать, то делать это он будет с заранее подготовленной оборонительной позиции и уж точно не ведя огонь на ходу. Правда, затем их установили.