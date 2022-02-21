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Недалёкое прошлое

Недалёкое прошлое (30 фото)

Автор:
21 февраля 2022 22:06
Метки: история   ретро   фото   
1032
30
Подборка интересных фотографий из недалекого прошлого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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17k
Corvus Corax 6 часов назад
"Майкл Джей Фокс за кадром фильма «Назад в будущее, часть 3», 1989 год"

Он-то как раз в кадре...
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Suvar_ 5 часов назад
а пацанчик в дубленке из спасателей малибу?
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