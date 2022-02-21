Автор:
21 февраля 2022 22:06
Подборка интересных фотографий из недалекого прошлого.
1.
Кувейт в огне, фотограф Bruno Barbey, 1991 год
2.
Памела Андерсон, 1990-е
3.
Великая княжна Татьяна Николаевна работая медсестрой в госпитале в Царском Селе. 1916 год
4.
Так начинались гонки «Формулы 1». 1966 год
5.
Вернер фон Браун в своем кабинете, 1964 год
6.
Девушки на водной прогулке. Югославия. 1985 год
7.
Сталкeры в Чеpнобыле, 1998 гoд
8.
Кристи Тарлингтон. Ленинград, 1990 год
9.
Нынешняя императрица Японии Масако Овада с подружками в детском саду. Москва. 1967 год
10.
Безмятежность, Аляска, 1990 год
11.
Казанский криминальный авторитет Рашид Гайнутдинов с дочерью, конец 90х
12.
Датский дог рассекает по Голливуду, Калифорния, 1961 год
13.
Мужчина хвастается своим электромобилем. 1973 год
14.
Иосиф Бродский в аэропорту Пулково в день эмиграции, 4 июня 1972 года
15.
Майкл Джей Фокс за кадром фильма «Назад в будущее, часть 3», 1989 год
16.
Отдел женской одежды в ЦУМе, Москва, 1990 год
17.
На съемках "Титаника", 1997 год
18.
Норвежская модель и актриса Лив Линделенд. 1972 год
19.
Джон Леннон и его знаменитый Rolls-Royce Phantom V. 1967 год
20.
Архитектура советских библиотек
21.
Парень продаёт Пепси на одном из светофоров Москвы. Россия, 1992 год
22.
Кот президента Клинтона занял подиум пресс-секретаря в Белом доме, 1993 год
23.
Кристи Тарлингтон и Кара Янг развлекаются на пляже, 1987 год
24.
Когда твое детское фото выглядит как реклама Pepsi. Только вот бутылка пустая
25.
Юрий и Татьяна Никулины , СССР, 1983 год
26.
Наталья Орейро в молодости
27.
Знаменитый свидeтель из Фpязинo. Pocсия, 2006 год
28.
Наталья Орейро на пресс-конференции в Москве, 2 октября 2001 год
29.
Мухаммед Али и Халк Холган, 80-ые
30.
Ну и по традиции завершающая, Красотка - Моника
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