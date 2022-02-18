26 «языков»

В отличие от однофамильца-снайпера, Александр вернулся с войны, а кроме того, ещё при жизни был отмечен высшей степенью отличия СССР — званием Героя Советского Союза. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР увидел свет 23 августа 1944 года. В документе отмечалось, что Александр Падалеевич Пассар, участник войны с июля 1941 года, к лету 1944 года в рукопашных схватках уничтожил более ста солдат противника, трижды был ранен, восемь раз доставлял командованию ценные документы — карты с нанесённой противником обстановкой, — а также подготовил 80 разведчиков. 22-летний командир отделения пешей разведки 616-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии (1-й Белорусский фронт) отличился в ходе боёв по освобождению Белоруссии летом 1944 года: при форсировании рек Сож и Днепр он не раз брал контрольных пленных. В ночь с 21 на 22 июня отряд разведчиков во главе с Александром Пассаром переправился через Днепр около деревни Красная Горка в Жлобинском районе (Гомельская область) и, разбившись на три группы, двинулся к немецкой траншее. Старший сержант Пассар первым бросил гранату во вражеский окоп и первым ринулся в атаку. С этой разведакции группа вернулась без потерь, а её руководитель доставил в штаб своего двадцать шестого по счёту «языка».

После войны разведчик жил в Хабаровске, где и умер в 1988 году.