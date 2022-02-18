"Иду по приборам!": в Нижнем Новгороде засняли сугроб на колёсах

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Навыки вождения этого автомобилиста просто поражают!
В Нижнем Новгороде очевидцы заметили автомобиль, который похож на сугроб. Водитель выехал на дорогу, не почистив даже лобовое стекло. Для пущей уверенности чудо-гонщик включил аварийку, чтобы другие машины его остерегались.
Участники дорожного движения объезжали сугроб и сигналили ему. Но водителю всё нипочём!
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Метки: авто видео интересное машина нижний новгород сугроб фото
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