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"Иду по приборам!": в Нижнем Новгороде засняли сугроб на колёсах

"Иду по приборам!": в Нижнем Новгороде засняли сугроб на колёсах (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   интересное   машина   нижний новгород   сугроб   фото   
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Навыки вождения этого автомобилиста просто поражают!

В Нижнем Новгороде очевидцы заметили автомобиль, который похож на сугроб. Водитель выехал на дорогу, не почистив даже лобовое стекло. Для пущей уверенности чудо-гонщик включил аварийку, чтобы другие машины его остерегались.

Участники дорожного движения объезжали сугроб и сигналили ему. Но водителю всё нипочём!

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Метки: авто   видео   интересное   машина   нижний новгород   сугроб   фото   
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17k
fanatik115 Час назад
конченый.
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949
Hallo FreeSpace 45 минут назад
шутники )))
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20k
shevanez 51 минуту назад
Поражают не навыки вождения, а наличие отсутствия мозгов.
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479
Шурман 59 минут назад
Я хрен его знает кто что скажет , но здесь нужно прав лишать сразу . Помню в Австрии поехал с сугробом на крыше , остановили менты и заставили убрать снег , это было первое нарушение и отделался просто лекцией , снега кстати было не много но мне просто сказали что я выезжаю на бан а он может слететь и навредить другим людям .
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479
Шурман КОСТЯН 37 минут назад
В данном случае съедет весь и будет кувырок . Честно таких не понимаю , ладно мне замечание сделали ,я думал что за такой слой хрен кто что скажет а оказалось что в снег и на машине его не должно быть
отчитали как школьника , но вот что бы с таким сугробом и поехать уж простите , там работы на 5-10 минут убрать .
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5k
Roman Час назад
В комплектации есть хорошая передняя камера?
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1k
Ян Час назад
Таких в клетку сажать надо
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553
bobobo Час назад
Вот оно - нижегородское беспилотное такси.
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5k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Пока там срутся Саратов с Омском Нижний их опять умыл обоих
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