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30 примеров идеальной геометрической формы в природе

30 примеров идеальной геометрической формы в природе (31 фото)

Автор:
16 февраля 2022 21:50
Метки: геометрия   природа   радует глаз   рай перфекциониста   растения   симметрия   
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Невероятно красочная подборка симметричных и просто идеальных растений, которые позволяют в полной мере оценить истинную красоту матушки-природы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: геометрия   природа   радует глаз   рай перфекциониста   растения   симметрия   
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Похабыч Полчаса назад
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