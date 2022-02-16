30 примеров идеальной геометрической формы в природе

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Невероятно красочная подборка симметричных и просто идеальных растений, которые позволяют в полной мере оценить истинную красоту матушки-природы.
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13. "Нижняя сторона кувшинки Виктории амазонской (диаметром до 200 см) — приятная глазу и ужасная одновременно. Похожа на жилистую плоть инопланетянина"
15. "Подсолнухи на самом деле состоят из сотен более мелких цветков с почти идеальной симметрией".
22. "Трудно сказать, где заканчивается одно растение и начинается другое. Crassula Capitella — геометрическое чудо"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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