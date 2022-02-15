Памятка для комнатных Рэмбо: ошибки выживания в дикой природе

Но в реальности такой “героизм” грозит смертельной потерей крови. По правилам оказания первой помощи в этой ситуации надо не допустить даже смещения объекта в ране, поэтому стоит обмотать его какой-нибудь тканью, чтобы он оставался неподвижным. Так он выполнит функцию пробки.

Легко ли высосать из раны змеиный яд? Если верить фильмам и ТВ-шоу - вполне. Однако там умалчивают о существующей вероятности нанести дополнительный вред. Известно, что яд сразу попадает в кровь, поэтому пытаться собрать его в месте укуса бесполезно. Из-за того, что во рту находится немало бактерий, есть риск подкинуть их в рану.