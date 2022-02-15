Памятка для комнатных Рэмбо: ошибки выживания в дикой природе

Наверняка каждый при просмотре какого-нибудь шоу или фильма о выживании хоть раз представлял, как бы он повел себя в той или иной критической ситуации. Однако подражать условному Джону Рэмбо, Беару Гриллсу или другому экранному «спецу» не самая удачная идея.
Например, в кино любой персонаж спешно пытается избавиться от острого предмета, воткнувшегося в его тело, будь то острая ветка или метко выпущенная вражеская стрела. Герой извлекает инородный предмет и, стиснув зубы, картинно хромает дальше.
Но в реальности такой “героизм” грозит смертельной потерей крови. По правилам оказания первой помощи в этой ситуации надо не допустить даже смещения объекта в ране, поэтому стоит обмотать его какой-нибудь тканью, чтобы он оставался неподвижным. Так он выполнит функцию пробки.
Легко ли высосать из раны змеиный яд? Если верить фильмам и ТВ-шоу - вполне. Однако там умалчивают о существующей вероятности нанести дополнительный вред. Известно, что яд сразу попадает в кровь, поэтому пытаться собрать его в месте укуса бесполезно. Из-за того, что во рту находится немало бактерий, есть риск подкинуть их в рану.
Да и сам яд в момент высасывания может повредить слизистую и пищевод. Как же тогда действовать? Сохранять спокойствие, не позволяя сердцебиению учащаться. Врачи советуют до приезда скорой пить больше воды, освободить место укуса от одежды и не двигаться. Если бы герои фильмов выполняли эти советы, то приключенческий боевик превратился бы в неспешный артхаус.
Можно ли ориентироваться по мху, чтобы не заблудиться в лесу? Лучше этого не делать, поскольку он может расти с любой стороны дерева, в зависимости от условий окружающей среды. Поэтому лучше обращать внимание и на другие ориентиры, дабы не заблудиться из-за веры в мох.
Любая пища, полученная в условиях дикой природы, потенциально опасна. Поэтому её обязательно нужно подвергать термической обработке. В противном случае вместо утоления аппетита вы получите отравление со рвотой, которое ускоряет процесс обезвоживания и обессиливания.
А вообще, лучше заняться поиском воды и укрытия от непогоды, представляющим большую ценность, нежели еда, без которой человек может прожить до шести недель. Правда, для этого нужно обладать отличным здоровьем. Почему же вода важнее?
Потому что без неё можно протянуть не более 3 суток. Но это не значит, что нужно вливать в себя любую доступную воду. Даже если она дождевая, или добыта из естественных источников, её всё равно нужно кипятить. А если вы застряли где-то в пустыне? Ведь в кино показывали, что получить воду можно и из кактусов.
Можно, таких кактусов мало. Съедобен сок Эхинокактуса Грузона (его также называют “золотой бочкой” и “тёщиной подушкой”), некоторых кактусов рода Опунция, а также Ферокактус Вислизена (источник). Вода всех остальных кактусов содержит токсины, вызывающие рвоту с последующим обезвоживанием. Желательно брать с собой в пустыню энциклопедию кактусов, чтобы не нарваться на ядовитую колючку.
В фильмах (например, в "Рэмбо 3") герои иногда прижигают раны порохом или раскалённым железом.
Существует мнение, что высокая температура уничтожит бактерии, однако на деле она увеличивает риск сепсиса и создает комфортные условия для развития заразы. К такому выводу ещё в XVI веке пришёл хирург Амбруаз Паре, который подметил, что на войне чаще выживают солдаты, отказавшиеся от прижигания ран раскаленным металлом.
Может, стоило прикладывать подорожник? Ведь именно им в условиях дикой природы пытаются залепить все раны. На самом деле это растение и правда полезно, поскольку содержит обезболивающие и ускоряющие восстановление вещества. Вот только эффект этот можно получить, если как следует промыть подорожник, раздавить его, чтобы он дал сок, и замешать с алоэ вера.
А привычный с детства способ «сорвать, послюнявить и прилепить на коленку» - не работает.
Помните, как в "Звёздных войнах" Люк Скауйокер пережил морозную ночь на планете Хот внутри рогатого тонтона? А как Ди Каприо спрятался в лошади в "Выжившем". Специалисты по выживанию утверждают, что в мороз такой трюк не пройдёт. Поначалу действительно можно согреться, но через несколько часов туша животного превратиться в холодильник.
Ну и закончим мнением о том, что, притворившись мертвым, удастся спастись от хищников. Спасатели советуют в лесу, где возможна встреча с медведем, побольше шуметь, чтобы зверь знал о вашем присутствии. Если же всё-таки нежеланная встреча произошла, то надо всеми силами показать, что вы больше медведя, а раз больше - значит ему не по зубам. Если все методы провалились, то тогда ничего не остаётся, как притвориться мёртвым.
Однако большинство зверей обладает чрезмерным любопытством. Поэтому притворство тоже может не сработать. Кстати, их планы напасть чаще всего вызваны желанием прогнать вас со своей территории.
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Я чётко написал, что прокручиванием палочки МЕЖДУ ЛАДОНЕЙ тяжело добыть огонь. Для особо внимательных даже картинку приложил.
А Вы тут выложили ролики о добыче огня трением с использованием не ладоней, а верёвки, что существенно меняет всё.
Какой нафиг камикадзе? Я ниндзя!