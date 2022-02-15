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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Авторский пост
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Напоминает какую-то старую компьютерную игрушку, но не помню какую...
...Дум или Анриал...
...только там раскрашено всё было, а тут пока черно-белые наброски локаций.
Может, настолько страшная, что кабачки с огурцами только вянут. Только помидоры краснеют.
- Смольный? Пиво завезли? Нет? А куда? В Зимний? Урааа!!!