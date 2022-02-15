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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
15 февраля 2022 09:36
Метки: бесэдер   карикатуры   рисунки   смешные рисунки   фото   
1204
7

«Бесэдер?» - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Госдума предложила переименовать День всех влюбленных в День всех красавиц, которым Читать далее.


Рис. Сергея Тюнина



Полиция установит программу "Пегасус" на смартфоны одиноких пожилых израильтян, чтобы им было Читать далее.


Рис. Саши Галицкого




Ученые бьют тревогу: будущее Британии под угрозой из-за глобального потепления после того, как в страну прибыли Читать далее.


Рис. Николая Копейкина


Стало известно, что поездка Макрона в Москву и Киев проходила в рамках Читать далее.


Рис. Александра Зудина



В результате шестичасовых переговоров в Москве, Макрону удалось добиться от Путина обещания, что у границ Украины останутся Читать далее.


Рис. Бернара Бутона


По требованию России в программу в Зимних Олимпийских игр будет включено Читать далее.

Рис. Валерия Александрова


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Метки: бесэдер   карикатуры   рисунки   смешные рисунки   фото   
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49k
noName 2 часа назад
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24k
Ashabad 22 минуты назад
Админы изначально в рейтинги этой дряни завышают.

Ссылка coub.com
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12k
Kucher 44 минуты назад
Зашёл. Поставил "минус". Ушёл. Не читая. Это ж "бэсэдэр", тут иначе и не нужно.
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26k
Vazari Час назад
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