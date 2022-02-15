«Бесэдер?» - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Госдума предложила переименовать День всех влюбленных в День всех красавиц, которым Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Полиция установит программу "Пегасус" на смартфоны одиноких пожилых израильтян, чтобы им было Читать далее.
Рис. Саши Галицкого
Ученые бьют тревогу: будущее Британии под угрозой из-за глобального потепления после того, как в страну прибыли Читать далее.
Рис. Николая Копейкина
Стало известно, что поездка Макрона в Москву и Киев проходила в рамках Читать далее.
Рис. Александра Зудина
В результате шестичасовых переговоров в Москве, Макрону удалось добиться от Путина обещания, что у границ Украины останутся Читать далее.
Рис. Бернара Бутона
По требованию России в программу в Зимних Олимпийских игр будет включено Читать далее.
Рис. Валерия Александрова
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