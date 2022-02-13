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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Наш препод по философии рассказывал про своего профессора (тоже, соответственно, по философии) такую историю.
Загребли этого профессора в суровые годы культа личности (году где-то в 38).
Приехали, как полагается, ночью, и загребли.
Кроме всего прочего, заставили заполнить какую-то длиннющую анкету, где в числе прочих ФИО и пятых пунктов (кстати, по пятому пункту было "Таки да!") имелся вопрос: "Какими иностранными языками владеете?".
Ну, каким языком должен владеть профессор философии? Латынью, ессно!
Так он и написал: "Латынь".
Не знаю уж, насколько ужасно там с ним обращались и сколько это продолжалось, только дали ему в итоге 10 лет.
И отсидел он их от звонка до звонка, как настоящий ЛАТИНСКИЙ ШПИОН!