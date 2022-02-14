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Данный тест построен на базе двух учебников для учеников 11 класса: "Общая биология" под редакцией В. Б. Захарова и С. Г. Мамонтова, а также "Общая биология" под редакцией В. И. Сивоглазова и И. Б. Агафоновой.
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