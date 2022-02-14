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Тест по биологии за 11 класс

Тест по биологии за 11 класс

Автор:
14 февраля 2022 09:37
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Общая биология   Тесты   биология   тест   тесты за 11 класс   тесты по биологии   
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Данный тест построен на базе двух учебников для учеников 11 класса: "Общая биология" под редакцией В. Б. Захарова и С. Г. Мамонтова, а также "Общая биология" под редакцией В. И. Сивоглазова и И. Б. Агафоновой.

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Метки: Общая биология   Тесты   биология   тест   тесты за 11 класс   тесты по биологии   
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3k
Ivan Полчаса назад
Я-красавчег! С таким результатом могу смело идти на битву экстасенсов! Угадал 6 из 8! Ладно, пару ответов знал, но больше угадал!
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4k
Stas 5 минут назад
Как ничего не знал в 11 классе, так и не знаю))) Думал, что поумнел, не читая всего этого, но что-то пошло не так))))
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26k
Батончик с маком 48 минут назад
8 из 8 с третьего раза
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15k
Booka1a 51 минуту назад
сейчас биология есть в 11-м? у меня в 9-м закончилась
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