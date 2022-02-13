На Фишках патриархат?

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Судя по мату в комментариях, на Фишках царит патриархат. Я как-то не думала раньше, насколько мужики могут быть бабами. Первое, что я узнала о себе - это, что я баба, недотра*нутая мужем прости*утка, Ярославна (плачущая), ноющая, пишущая г*вно о замечательной, процветающей, благоухающей, впередипланетывсейидущей Норвегии. Место моё на кухне, в лучшем случае - В Контакте.
Ну, с русским языком пусть модераторы разбираются, а я подведу некоторый итог.
Пишу я нах никому не нужные статейки, что подтвердили в 838 комментариях. При этом 2 поста в чистилище, 11 в горячем и на фоне умирающего контента - 2 отважных подписчика. Берегитесь, подписчики, стая ворон, вернее, вОронов, вас заклюёт под горячую руку.
При этом, мужские Особи дико обижаются, если баба в комментариях отвечает их же языком. Тут уж минусики сыпятся горохом из бабушкиной склянки, что подтверждает бабский характер комментаторов.
Кого не упомянула, у вас всё ещё впереди, все комментарии не осилила. И на все вопросы двумя словами не ответишь. Ответы будут в статьях. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Если вспомнить Зеленского, то я без претензий на слово “моя”. И как у Путина - ничего личного (к вам), только факты. Выражение относится как ко мне, так и к вам.
Общий ответ “нашим”, проживающим в Норвегии. Если к вам не прижимаются мужчины в парижском метро, это не значит, что метро в Париже не существует. Предвидя реплики на эту фразу из фильма Ищите женщину, советую не воспринимать это буквально. Только относительно того, что вы берете информацию о Норвегии из собственного примера и рекламных постов. Странно сравнивать это со статистикой норвежского статбюро.
Вижу, о норвежской медицине написал человек, не сталкивающийся с ней в реальной жизни. Все мои доводы есть, но в видео. Здесь ставить их нельзя, а написание статей требует времени. Или ждите или сходите по ссылке на видео, частично объясняющее мои слова.
В видео НЕУЖЕЛИ ТЕПЕРЬ ВСЁ БЕСПЛАТНО ДЛЯ МЕНЯ, в частности на 8:32 минуте, я популярно объясняю комментатору @Ф Ив что даже с моим хроническим заболеванием, приведшем к операции на сердце, я не получала не то что фрикорт, когда “всё бесплатно”, но даже скидку на необходимые ежедневные лекарства. https://www.youtube.com/watch?v=VTYR798_xus&t=39s
Но, если становишься “лежачим”, то да, бесплатно. Операция на сердце мне обошлась в 500 крон. А вот с серьезными заболеваниями, как рак, людям не очень повезло. Будет статья.
Ответ господину @Максим Демидов работавшему когда-то в Норвегии. Замечательно, что у вас была постоянная работа. Она есть не у всех на основании статистики о доходах. И я не скрываю, что мой сын на фуре получает 50 тысяч крон. Правда, до вычета 30% налога. То, что вы пишите о своей зарплате, следует отправить в налоговую. Или ваш хозяин допустил незаконную переработку, или вы попросту врёте. Вы просто не могли получать столько законно, да еще и пару лет назад.
Пишу я нах никому не нужные статейки, что подтвердили в 838 комментариях. При этом 2 поста в чистилище, 11 в горячем и на фоне умирающего контента - 2 отважных подписчика. Берегитесь, подписчики, стая ворон, вернее, вОронов, вас заклюёт под горячую руку.
При этом, мужские Особи дико обижаются, если баба в комментариях отвечает их же языком. Тут уж минусики сыпятся горохом из бабушкиной склянки, что подтверждает бабский характер комментаторов.
Кого не упомянула, у вас всё ещё впереди, все комментарии не осилила. И на все вопросы двумя словами не ответишь. Ответы будут в статьях. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Если вспомнить Зеленского, то я без претензий на слово “моя”. И как у Путина - ничего личного (к вам), только факты. Выражение относится как ко мне, так и к вам.
Общий ответ “нашим”, проживающим в Норвегии. Если к вам не прижимаются мужчины в парижском метро, это не значит, что метро в Париже не существует. Предвидя реплики на эту фразу из фильма Ищите женщину, советую не воспринимать это буквально. Только относительно того, что вы берете информацию о Норвегии из собственного примера и рекламных постов. Странно сравнивать это со статистикой норвежского статбюро.
Вижу, о норвежской медицине написал человек, не сталкивающийся с ней в реальной жизни. Все мои доводы есть, но в видео. Здесь ставить их нельзя, а написание статей требует времени. Или ждите или сходите по ссылке на видео, частично объясняющее мои слова.
В видео НЕУЖЕЛИ ТЕПЕРЬ ВСЁ БЕСПЛАТНО ДЛЯ МЕНЯ, в частности на 8:32 минуте, я популярно объясняю комментатору @Ф Ив что даже с моим хроническим заболеванием, приведшем к операции на сердце, я не получала не то что фрикорт, когда “всё бесплатно”, но даже скидку на необходимые ежедневные лекарства. https://www.youtube.com/watch?v=VTYR798_xus&t=39s
Но, если становишься “лежачим”, то да, бесплатно. Операция на сердце мне обошлась в 500 крон. А вот с серьезными заболеваниями, как рак, людям не очень повезло. Будет статья.
Ответ господину @Максим Демидов работавшему когда-то в Норвегии. Замечательно, что у вас была постоянная работа. Она есть не у всех на основании статистики о доходах. И я не скрываю, что мой сын на фуре получает 50 тысяч крон. Правда, до вычета 30% налога. То, что вы пишите о своей зарплате, следует отправить в налоговую. Или ваш хозяин допустил незаконную переработку, или вы попросту врёте. Вы просто не могли получать столько законно, да еще и пару лет назад.
Сын работает в АСКО, пожалуй, лучшая логистическая компания в Норвегии. Муж в компании ФАФЕ, где 50% работают проживающие в Норвегии иностранцы. И разница в зарплате сразу ощутима. Там нет профсоюза, некому жаловаться, не нравится - уходишь с работы. Зачем отдельно писать Диет, вы бы еще оплату на телефон упомянули, когда я говорю о конечной сумме.
Делаю вывод на основе комментариев - Россия самая богатая и загадочная страна в мире. При зарплате в 20к (да минус 13% налога) умудряется платить за коммуналку ценой выше этой суммы, купить какую-никакую машину, платить за бензин 50 р/литр, не умереть с голоду на такую зарплату, съездить в отпуск в Турцию, как минимум, и еще на водку денег остается.
Жду комментариев, как это возможно.
Не вижу смысла отвечать в комментариях, всех “прос*итуток” буду блокировать или...чтонить придумаю побольней.. Всё будет в статьях. Адью.
***************
Делаю вывод на основе комментариев - Россия самая богатая и загадочная страна в мире. При зарплате в 20к (да минус 13% налога) умудряется платить за коммуналку ценой выше этой суммы, купить какую-никакую машину, платить за бензин 50 р/литр, не умереть с голоду на такую зарплату, съездить в отпуск в Турцию, как минимум, и еще на водку денег остается.
Жду комментариев, как это возможно.
Не вижу смысла отвечать в комментариях, всех “прос*итуток” буду блокировать или...чтонить придумаю побольней.. Всё будет в статьях. Адью.
***************
Авторский пост
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Метки: комментарии подведение итогов факты
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Похоже, что и у нас пытаются протащить толерантненькую повесточку - когда талант и качественный контент пытаются подменить личностью автора.
Написала женщина, и все обязаны восхищаться. А если она плюс ко всему негр с огромный уищем, идентифицирующая себя как небинарая особь неопределенного пола - все обязаны восторгаться ее творением.
Нет, автор, у нас такое не прокатит. Постишь овно - получай полную панамку обоснованной критики.
И кстати, такую же панамку получают прочие авторы, независимо от пола, сексуальной ориентации и прочих личностных параметров.
Вот она и нашла свободные уши.... ))
Хочу спросить: а что в этом не так?
Не опускайтесь. )))
Никакой скандинавской выдержки ))
на обиженных, как известно, воду возят, а сверху ещё и уйх кладут, чтобы тяжелее было.
смешно тут читать это вайн...
-Сара, не ходи там, где тебя знают!