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На Фишках патриархат?

На Фишках патриархат? (2 фото)

Автор:
13 февраля 2022 15:58
Метки: комментарии   подведение итогов   факты   
661
2
Судя по мату в комментариях, на Фишках царит патриархат. Я как-то не думала раньше, насколько мужики могут быть бабами. Первое, что я узнала о себе - это, что я баба, недотра*нутая мужем прости*утка, Ярославна (плачущая), ноющая, пишущая г*вно о замечательной, процветающей, благоухающей, впередипланетывсейидущей Норвегии. Место моё на кухне, в лучшем случае - В Контакте.
Ну, с русским языком пусть модераторы разбираются, а я подведу некоторый итог.

Пишу я нах никому не нужные статейки, что подтвердили в 838 комментариях. При этом 2 поста в чистилище, 11 в горячем и на фоне умирающего контента - 2 отважных подписчика. Берегитесь, подписчики, стая ворон, вернее, вОронов, вас заклюёт под горячую руку.

При этом, мужские Особи дико обижаются, если баба в комментариях отвечает их же языком. Тут уж минусики сыпятся горохом из бабушкиной склянки, что подтверждает бабский характер комментаторов.

Кого не упомянула, у вас всё ещё впереди, все комментарии не осилила. И на все вопросы двумя словами не ответишь. Ответы будут в статьях. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Если вспомнить Зеленского, то я без претензий на слово “моя”. И как у Путина - ничего личного (к вам), только факты. Выражение относится как ко мне, так и к вам.

Общий ответ “нашим”, проживающим в Норвегии. Если к вам не прижимаются мужчины в парижском метро, это не значит, что метро в Париже не существует. Предвидя реплики на эту фразу из фильма Ищите женщину, советую не воспринимать это буквально. Только относительно того, что вы берете информацию о Норвегии из собственного примера и рекламных постов. Странно сравнивать это со статистикой норвежского статбюро.

Вижу, о норвежской медицине написал человек, не сталкивающийся с ней в реальной жизни. Все мои доводы есть, но в видео. Здесь ставить их нельзя, а написание статей требует времени. Или ждите или сходите по ссылке на видео, частично объясняющее мои слова.

В видео НЕУЖЕЛИ ТЕПЕРЬ ВСЁ БЕСПЛАТНО ДЛЯ МЕНЯ, в частности на 8:32 минуте, я популярно объясняю комментатору @Ф Ив что даже с моим хроническим заболеванием, приведшем к операции на сердце, я не получала не то что фрикорт, когда “всё бесплатно”, но даже скидку на необходимые ежедневные лекарства. https://www.youtube.com/watch?v=VTYR798_xus&t=39s

Но, если становишься “лежачим”, то да, бесплатно. Операция на сердце мне обошлась в 500 крон. А вот с серьезными заболеваниями, как рак, людям не очень повезло. Будет статья.

Ответ господину @Максим Демидов работавшему когда-то в Норвегии. Замечательно, что у вас была постоянная работа. Она есть не у всех на основании статистики о доходах. И я не скрываю, что мой сын на фуре получает 50 тысяч крон. Правда, до вычета 30% налога. То, что вы пишите о своей зарплате, следует отправить в налоговую. Или ваш хозяин допустил незаконную переработку, или вы попросту врёте. Вы просто не могли получать столько законно, да еще и пару лет назад.
Сын работает в АСКО, пожалуй, лучшая логистическая компания в Норвегии. Муж в компании ФАФЕ, где 50% работают проживающие в Норвегии иностранцы. И разница в зарплате сразу ощутима. Там нет профсоюза, некому жаловаться, не нравится - уходишь с работы. Зачем отдельно писать Диет, вы бы еще оплату на телефон упомянули, когда я говорю о конечной сумме.

Делаю вывод на основе комментариев - Россия самая богатая и загадочная страна в мире. При зарплате в 20к (да минус 13% налога) умудряется платить за коммуналку ценой выше этой суммы, купить какую-никакую машину, платить за бензин 50 р/литр, не умереть с голоду на такую зарплату, съездить в отпуск в Турцию, как минимум, и еще на водку денег остается.

Жду комментариев, как это возможно.

Не вижу смысла отвечать в комментариях, всех “прос*итуток” буду блокировать или...чтонить придумаю побольней.. Всё будет в статьях. Адью.

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Метки: комментарии   подведение итогов   факты   
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52k
alertol 2 часа назад
На фишках ненавидят нытьё (чем этот пост и является) никогда не был вашим хейтером и даже не знал о вашем существовании, но теперь запомню что вас надо читать сугубо через призму "истеричная баба"
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10k
Antique computer 12 минут назад
Что за бред сивой кобылы я только что прочитал?

Похоже, что и у нас пытаются протащить толерантненькую повесточку - когда талант и качественный контент пытаются подменить личностью автора.

Написала женщина, и все обязаны восхищаться. А если она плюс ко всему негр с огромный уищем, идентифицирующая себя как небинарая особь неопределенного пола - все обязаны восторгаться ее творением.

Нет, автор, у нас такое не прокатит. Постишь овно - получай полную панамку обоснованной критики.

И кстати, такую же панамку получают прочие авторы, независимо от пола, сексуальной ориентации и прочих личностных параметров.
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17k
Олег 20 минут назад
Ну вот. Помлакала и полегчало...
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4k
V2.Smirnov 20 минут назад
Мне нравятся ваши посты по Норвегии, но, например, посты из одной(!) картинки - это дерьмо. Без разницы кто его постит. Это неуважение к читателям. И, если вы посмотрите раздел чистилище- с такими постами и мужики туда уезжают постоянно.
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1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
читал Ваши посты. вроде нормально. а , этот пост -лишний( слишком эмоциональный). люди разные , и у всех своё мнение. многие и не выезжали со своих городов , но им кажется ,что всё знают , всё видели. пишите , читать есть кому .
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1k
Spanki Полчаса назад
Ну правильно тебе всё говорят, рассказывать какая тяжелая жизнь в Норвегии на российском сайте, может либо провокатор, либо полный кретин...
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33k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Не обращай внимания, долбойобы вездесущи, а на Фишках их концентрация максимальна.
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68k
Максим Полчаса назад
Забей.. на фишках 60-70% это Украина и страны ЕС.. в основном сидят поуехавшие и им очень неприятно читать развенчание мифов, что они там счастливы)
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26
Уставший путник 44 минуты назад
Многа букау. Не осилил. Я думал, что на фишки развлекаться приходят.. а тут такое. Ну поплачь что ли в подушку, котикам расскажи про Норвегию.
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1k
val 52 минуты назад
Плюсы за смелость и откровенность Есть ещё русские женщины в норвежских селениях! А большинство мужиков, судя по комментам, плаксивые первоклассницы - "сама дура", и тп.
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6k
Думай о хорошем! 56 минут назад
всё правильно тебе написали, чо не так? пиши на норвежские сайты - там поймут
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37k
jonnyD Час назад
Патриархат , кстати , никто не отменял . Здоровья вам ..
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6k
Pashuta Час назад
Опять эта баба ноет????? Задолбала... Поэтому наверное и муж и сын у нее дальнобой, лишь бы из дома сь.е.б.ться подальше.
Вот она и нашла свободные уши.... ))
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22k
Ego sum qui sum Час назад
что это за херня?
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3k
Олег Белов Час назад
Первое, что я узнала о себе - это, что я баба, недотра*нутая мужем прости*утка, Ярославна (плачущая), ноющая, пишущая г*вно о замечательной, процветающей, благоухающей, впередипланетывсейидущей Норвегии. Место моё на кухне, в лучшем случае - В Контакте.

Хочу спросить: а что в этом не так?
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4k
Дмитрий Час назад
Читать не стал! Чё там? Баба ноет, баба не довольна?
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61k
Опиум для народа Час назад
Не истери, курица. Это критика. Если начала писать -будь готова держать удар. И патриархат не на фишках, а в России. У себя там феминизьм разводите. Кем трудишься-то ,пока мужик пашет?
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30k
Антон Час назад
Эмоции хороши для родных и животных. Первым, потому что для них и предназначены, вторым, потому что другого они не понимают. А нервничать из-за хейта в интернете? Зря. Особенно на фишках - у нас тут давно уже хоспис ветеранов диванных войн. Всё наладится, общайтесь с достойными, остальных игнорируйте. Всё, как в жизни
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4k
ron Час назад
Ваши статьи о Норвегии всегда интересны, остроумны и читаются просто взахлёб.
Не опускайтесь. )))
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0
Abra Cadabra Час назад
Курице малость сбили спесь, курица возмущена.
Никакой скандинавской выдержки ))
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6k
schmubu Час назад
обиженная, штоль?
на обиженных, как известно, воду возят, а сверху ещё и уйх кладут, чтобы тяжелее было.
смешно тут читать это вайн...
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