На Фишках патриархат?

Ну, с русским языком пусть модераторы разбираются, а я подведу некоторый итог.



Пишу я нах никому не нужные статейки, что подтвердили в 838 комментариях. При этом 2 поста в чистилище, 11 в горячем и на фоне умирающего контента - 2 отважных подписчика. Берегитесь, подписчики, стая ворон, вернее, вОронов, вас заклюёт под горячую руку.



При этом, мужские Особи дико обижаются, если баба в комментариях отвечает их же языком. Тут уж минусики сыпятся горохом из бабушкиной склянки, что подтверждает бабский характер комментаторов.



Кого не упомянула, у вас всё ещё впереди, все комментарии не осилила. И на все вопросы двумя словами не ответишь. Ответы будут в статьях. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Если вспомнить Зеленского, то я без претензий на слово “моя”. И как у Путина - ничего личного (к вам), только факты. Выражение относится как ко мне, так и к вам.



Общий ответ “нашим”, проживающим в Норвегии. Если к вам не прижимаются мужчины в парижском метро, это не значит, что метро в Париже не существует. Предвидя реплики на эту фразу из фильма Ищите женщину, советую не воспринимать это буквально. Только относительно того, что вы берете информацию о Норвегии из собственного примера и рекламных постов. Странно сравнивать это со статистикой норвежского статбюро.



Вижу, о норвежской медицине написал человек, не сталкивающийся с ней в реальной жизни. Все мои доводы есть, но в видео. Здесь ставить их нельзя, а написание статей требует времени. Или ждите или сходите по ссылке на видео, частично объясняющее мои слова.



В видео НЕУЖЕЛИ ТЕПЕРЬ ВСЁ БЕСПЛАТНО ДЛЯ МЕНЯ, в частности на 8:32 минуте, я популярно объясняю комментатору @Ф Ив что даже с моим хроническим заболеванием, приведшем к операции на сердце, я не получала не то что фрикорт, когда “всё бесплатно”, но даже скидку на необходимые ежедневные лекарства. https://www.youtube.com/watch?v=VTYR798_xus&t=39s



Но, если становишься “лежачим”, то да, бесплатно. Операция на сердце мне обошлась в 500 крон. А вот с серьезными заболеваниями, как рак, людям не очень повезло. Будет статья.



Ответ господину @Максим Демидов работавшему когда-то в Норвегии. Замечательно, что у вас была постоянная работа. Она есть не у всех на основании статистики о доходах. И я не скрываю, что мой сын на фуре получает 50 тысяч крон. Правда, до вычета 30% налога. То, что вы пишите о своей зарплате, следует отправить в налоговую. Или ваш хозяин допустил незаконную переработку, или вы попросту врёте. Вы просто не могли получать столько законно, да еще и пару лет назад.