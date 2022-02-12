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Сообщество Традиции и жизнь народов мира 88 постов • 4 подписчика подписаться
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Калейдоскоп позитива. Выпуск 95

Калейдоскоп позитива. Выпуск 95 (31 фото + 9 видео + 2 гиф)

Автор:
12 февраля 2022 14:21
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
1527
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках и видео.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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10  комментариев
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3k
Умница-красавица 4 часа назад
Вот это последнее говно из статуса в одноклассниках перечеркнуло всю подборку((
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135
Артур Котовой Час назад
Комментарий к фото
Рыбов ночью должны спатЬ!
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13k
Михалыч 3 часа назад
Ниндзя, с петардой в носу, лучше бы к мошонке покрупней петарду приделал. Таким размножаться опасно...
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48k
Albert GER 3 часа назад
за пинкфлойдов,женесис,пёрплов(кстати прикольная пародия) однозначно лайк.
хоть ты и тему у Назарета украл.
ты б придумал шо нить своё. А то некрасиво както получается...
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