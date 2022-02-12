Калейдоскоп позитива. Выпуск 95

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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках и видео.
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the heymacs - Hit The Road, Jack
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Deep Purple - Anyone's Daughter (from Come Hell or High Water)
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Бобонусы
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Авторский пост
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хоть ты и тему у Назарета украл.
ты б придумал шо нить своё. А то некрасиво както получается...
просто сказал своё мнение.
пс: но ты своим намёком возможно где-то прав. если он ЛИЧНО с тобой закусится, я буду стоять с ним рядом. а возможно и впереди.
даже если считаю он не прав. он мой земляк и мы так жили там и живём сейчас. по другому не умеем. нас так воспитали.
ничего личного. но он жеж тебя не трогает. или? ниразу не заметил.
в данном случае,я лично, считаю тебя неправым. обвинил в плагиате и сказал тебе мнение в лицо.