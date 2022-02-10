Как выглядит любящая семья: 30 иллюстраций о нежности и теплоте

Для большинства из нас семья ассоциируется с безопасным убежищем, в котором люди могут положиться друг на друга и разделить вместе не только счастливые, но и грустные моменты. В семье случается всякое, но даже в самые мрачные времена близкие люди приходят на помощь и заботятся о тебе.

0 Жорди Лафебр — иллюстратор, автор графических романов и художник по дизайну персонажей из Барселоны, с 1998 года работающий фрилансером. Он признается, что любит все виды искусства, которые связаны с рассказыванием историй. В своих рисунках он это и делает. Даже самым простым изображением Лафебр стремится достучаться до светлых чувств людей. "Мне нравится воссоздавать жизнь такой, какой она могла бы быть, осмысленной и наполненной хорошими эмоциями", — говорит он.

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