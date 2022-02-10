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Как выглядит любящая семья: 30 иллюстраций о нежности и теплоте

Как выглядит любящая семья: 30 иллюстраций о нежности и теплоте (31 фото)

Автор:
10 февраля 2022 12:45
Сообщество : Искусство
Метки: для поднятия настроения   доброта спасет мир   добрые чувства   иллюстрации   красиво   любящая семья   светлые эмоции   семья   
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Для большинства из нас семья ассоциируется с безопасным убежищем, в котором люди могут положиться друг на друга и разделить вместе не только счастливые, но и грустные моменты. В семье случается всякое, но даже в самые мрачные времена близкие люди приходят на помощь и заботятся о тебе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: для поднятия настроения   доброта спасет мир   добрые чувства   иллюстрации   красиво   любящая семья   светлые эмоции   семья   
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