Ушёл из жизни режиссер «Убойной силы» и «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Никаких серьезных заболеваний у него не было. По словам актера Сергея Селина, получившего славу, в том числе, благодаря Бутурлину, режиссер переживал из-за отсутствия серьезной занятости в кино. Возможно ли это?

Виктор Бутурлин родился в июне 1946 года в Москве. В 1972 году он окончился режиссерский факультет Ленинградского института театра и кинематографии, а в 1981 году окончил курсы сценаристов в мастерской Михалкова и попал в штат «Мосфильма».