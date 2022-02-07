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Ушёл из жизни режиссер «Убойной силы» и «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Ушёл из жизни режиссер «Убойной силы» и «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин (9 фото)

Автор:
07 февраля 2022 22:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Виктор Бутурлин   Улицы разбитых фонарей   история режиссера   кинорежиссёры   российские сериалы   убойная сила   
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В эту субботу на 76-м году ушёл из жизни советский и российский режиссер Виктор Бутурлин, подаривший нам немало запомнившихся сериалов (особенно про «ментов»). О его смерти стало известно после сообщения на сайте «Ленфильма», на котором он трудился с 1981 года.

Известно, что Бутурлин допоздна принимал зачет у студентов. Молодые режиссеры и сценаристы провожали мастера к машине, однако на улице он упал без сознания. Через 20 минут его забрала «Скорая», а к утру стало известно о его кончине, точная причина которой пока неизвестна.

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Никаких серьезных заболеваний у него не было. По словам актера Сергея Селина, получившего славу, в том числе, благодаря Бутурлину, режиссер переживал из-за отсутствия серьезной занятости в кино. Возможно ли это?


Виктор Бутурлин родился в июне 1946 года в Москве. В 1972 году он окончился режиссерский факультет Ленинградского института театра и кинематографии, а в 1981 году окончил курсы сценаристов в мастерской Михалкова и попал в штат «Мосфильма».

Одной из его первых работ стал фильм «Аплодисменты, аплодисменты…», в котором снились Людмила Гурченко, Олег Табаков, Александр Ширвиндт и другие советские звезды. К слову, сценарий для этой картины написал Виктор Мережко, которого также не стало несколько дней назад.

Особую известность он обрел в конце 90-х, когда выступил режиссеров некоторых эпизодов первых сезонов «Улицы разбитых фонарей». Правда, за криминальный сериал он взялся случайно, когда искал, где заработать. Александр Капица (создатель сериала) предложил ему и ещё нескольким режиссерам снять ментовские истории по книгам Андрея Кивинова.

Изначально Бутурлин воспринял идею в штыки, но после прочтения пришёл в восторг. Творческой группой они занялись поиском актеров. В одном из интервью он рассказал, что лучшим выбором оказался как раз Сергей Селин на роль Дукалиса.


По сути, именно Бутурлин показал, как нужно снимать народный сериал, который до сих пор повторяется по ТВ. Правда, когда уже другие режиссеры отказались от использования книг Кивинова для сценария, сериал скатился. Но в 90-х годах всё это выглядело свежо и ярко.

В 2000 году Виктор Бутурлин снимал 1 сезон «Убойной силы», за что удостоился премии «ТЭФИ». Также в списке его работ значатся такие сериалы как «Дилер» и «Гаишники». А в 2004 году его удостоили почетного звания заслуженного деятеля искусств РФ.

А какие работы Бутурлина запомнились вам больше всего?

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Метки: Виктор Бутурлин   Улицы разбитых фонарей   история режиссера   кинорежиссёры   российские сериалы   убойная сила   
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Юрьевич 18 минут назад
"Известно, что Бутурлин допоздна принимал зачет у студентов."

Человек, который снимал этот шлак преподавал студентам???
Мда... в какой же жопе образование в России...
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Антибиотик
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