Дамочка, вероятно, имеет отношение к «культурному» обществу, раз уж предлагает извиняться перед никогда не существовавшем в реальной жизни персонажем. Подозреваю, что таких дамочек больше чем одна в обществе, поэтому расскажу вам одну занимательную историю.

Еще когда для наших пап и мам деревья даже не были большими, еще и наших пап-мам не было, наши дедушки и бабушки только-только успели познакомиться, советскую Москву посетил сам Сатана. Он, как опытный турист, начал экскурсию не с осмотра строящегося метро, не с проходной завода «Серп и молот», а прямиком направился со своей шайкой бесов к месту отдыха перетрудившейся на интеллектуальной ниве творческой элиты. Сразу же его жертвами стали популярный поэт и известный литературный критик. Эти два деятеля искусства, неспособные в реальной жизни понять принцип работы двигателя внутреннего сгорания, но желающие вкусно и сытно жрать, считали для себя унизительным долбить отбойными молотками грунт в тоннеле, их занимали творческие изыскания ни много, ни мало - всечеловеческого масштаба. Но этом и попались. Увидев субъекта, одетого в стильный костюм, да еще и с тростью, эти «интеллектуалы», смело рассуждающие о самом Христе, сразу «распознали» в собеседнике иностранного профессора, хотя ясно видели перед собой похабную сатанинскую рожу...

Приобретение резиденции в качестве места проведения сатанинского шабаша, для «иностранного туриста» проблем не составило. Ему даже почти не пришлось помогать бесам-подручным. Возомнивший себя хозяином жизни и народной жилплощади, мелкий клерк схавал взятку, даже не обратив внимания, что ему совали её с открытой издевкой…

Опробование действенности старых методов вербовки поклонников, «мессир» разумно решил начать не с диспута на комсомольском собрании литейного цеха, не среди творческого коллектива БДТ, а на сцене дешевого эстрадного театра – варьете. Именно там, куда и собирались желающие «отдохнуть» и «насладиться» «искусством». Само собой, оказалось, что дармовые «бабки» и шмотки – инструмент вполне еще пригодный…

Но главной целью гостей советской столицы был, конечно – бал! Потрясающий воображение бал, после которого разлетятся во все концы страны слухи и духи.

А для бала нужна была королева. Без неё никак нельзя, иначе это будет просто дискотека. А так как, это мероприятие проводилось Сатаной, то и королева требовалась особого рода. Королева отбросов человеческих.

Вот и подобрали бесы кандидатуру. Выловили на московской улице прилично одетую молодую женщину, любящую желтые цветы. Ею оказалась жена ответственного советского работника, личность с неясным прошлым, детей не имеющая (вот факт отсутствия у Маргариты детей запомним). Эта изящная дама дико страдала от «равнодушия» мужа, постоянно занятого на работе, но сама себя занять какой-нибудь работой не считала возможным по причине утонченности натуры. Зато мечтала о славе светской львицы в богемной среде. Только влезть в эту среду ей было затруднительно: муж не посещал салонов модных экспрессионистов и всяких имажинистов, а сама сочинять стихи о страдающей от любви душе и рисовать картины из разноцветных кубиков Маргарита не умела.

Зато обладала всеми внешними и внутренними качествами дешевой и тупой шлюхи. А так как, она была дешевой и тупой, то свой путь в богему начала не с постели народного артиста СССР, но попалась на удочку проходимца, жившего соблазнением подобных дамочек. Этот проходимец изображал из себя мастера литературного слова и автора будущего произведения из этих литературных слов, которое могло заставить вздрогнуть всё просвещенное человечество. Ведь он писал биографию самого Иисуса Христа!