Почему дуракам нельзя читать М.А.Булгакова. "Мастер и Маргарита"После того, как у себя в блоге я написал, что дуракам противопоказано чтение М.А.Булгакова, потому что они могут выбрать себе объектами для подражания Преображенского и Маргариту, некоей дамочкой...