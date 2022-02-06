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После того, как у себя в блоге я написал, что дуракам противопоказано чтение М.А. Булгакова, потому что они могут выбрать себе объектами для подражания Преображенского и Маргариту, некоей дамочкой мне лично было направлено коротко обиженное письмо с предложением извиниться перед Маргаритой, которую я назвал шлюхой. Дамочка, вероятно, имеет отношение к «культурному» обществу...
Дамочка, вероятно, имеет отношение к «культурному» обществу, раз уж предлагает извиняться перед никогда не существовавшем в реальной жизни персонажем. Подозреваю, что таких дамочек больше чем одна в обществе, поэтому расскажу вам одну занимательную историю.
Еще когда для наших пап и мам деревья даже не были большими, еще и наших пап-мам не было, наши дедушки и бабушки только-только успели познакомиться, советскую Москву посетил сам Сатана. Он, как опытный турист, начал экскурсию не с осмотра строящегося метро, не с проходной завода «Серп и молот», а прямиком направился со своей шайкой бесов к месту отдыха перетрудившейся на интеллектуальной ниве творческой элиты. Сразу же его жертвами стали популярный поэт и известный литературный критик. Эти два деятеля искусства, неспособные в реальной жизни понять принцип работы двигателя внутреннего сгорания, но желающие вкусно и сытно жрать, считали для себя унизительным долбить отбойными молотками грунт в тоннеле, их занимали творческие изыскания ни много, ни мало - всечеловеческого масштаба. Но этом и попались. Увидев субъекта, одетого в стильный костюм, да еще и с тростью, эти «интеллектуалы», смело рассуждающие о самом Христе, сразу «распознали» в собеседнике иностранного профессора, хотя ясно видели перед собой похабную сатанинскую рожу...
Приобретение резиденции в качестве места проведения сатанинского шабаша, для «иностранного туриста» проблем не составило. Ему даже почти не пришлось помогать бесам-подручным. Возомнивший себя хозяином жизни и народной жилплощади, мелкий клерк схавал взятку, даже не обратив внимания, что ему совали её с открытой издевкой…
Опробование действенности старых методов вербовки поклонников, «мессир» разумно решил начать не с диспута на комсомольском собрании литейного цеха, не среди творческого коллектива БДТ, а на сцене дешевого эстрадного театра – варьете. Именно там, куда и собирались желающие «отдохнуть» и «насладиться» «искусством». Само собой, оказалось, что дармовые «бабки» и шмотки – инструмент вполне еще пригодный…
Но главной целью гостей советской столицы был, конечно – бал! Потрясающий воображение бал, после которого разлетятся во все концы страны слухи и духи.
А для бала нужна была королева. Без неё никак нельзя, иначе это будет просто дискотека. А так как, это мероприятие проводилось Сатаной, то и королева требовалась особого рода. Королева отбросов человеческих.
Вот и подобрали бесы кандидатуру. Выловили на московской улице прилично одетую молодую женщину, любящую желтые цветы. Ею оказалась жена ответственного советского работника, личность с неясным прошлым, детей не имеющая (вот факт отсутствия у Маргариты детей запомним). Эта изящная дама дико страдала от «равнодушия» мужа, постоянно занятого на работе, но сама себя занять какой-нибудь работой не считала возможным по причине утонченности натуры. Зато мечтала о славе светской львицы в богемной среде. Только влезть в эту среду ей было затруднительно: муж не посещал салонов модных экспрессионистов и всяких имажинистов, а сама сочинять стихи о страдающей от любви душе и рисовать картины из разноцветных кубиков Маргарита не умела.
Зато обладала всеми внешними и внутренними качествами дешевой и тупой шлюхи. А так как, она была дешевой и тупой, то свой путь в богему начала не с постели народного артиста СССР, но попалась на удочку проходимца, жившего соблазнением подобных дамочек. Этот проходимец изображал из себя мастера литературного слова и автора будущего произведения из этих литературных слов, которое могло заставить вздрогнуть всё просвещенное человечество. Ведь он писал биографию самого Иисуса Христа!
Еще когда для наших пап и мам деревья даже не были большими, еще и наших пап-мам не было, наши дедушки и бабушки только-только успели познакомиться, советскую Москву посетил сам Сатана. Он, как опытный турист, начал экскурсию не с осмотра строящегося метро, не с проходной завода «Серп и молот», а прямиком направился со своей шайкой бесов к месту отдыха перетрудившейся на интеллектуальной ниве творческой элиты. Сразу же его жертвами стали популярный поэт и известный литературный критик. Эти два деятеля искусства, неспособные в реальной жизни понять принцип работы двигателя внутреннего сгорания, но желающие вкусно и сытно жрать, считали для себя унизительным долбить отбойными молотками грунт в тоннеле, их занимали творческие изыскания ни много, ни мало - всечеловеческого масштаба. Но этом и попались. Увидев субъекта, одетого в стильный костюм, да еще и с тростью, эти «интеллектуалы», смело рассуждающие о самом Христе, сразу «распознали» в собеседнике иностранного профессора, хотя ясно видели перед собой похабную сатанинскую рожу...
Приобретение резиденции в качестве места проведения сатанинского шабаша, для «иностранного туриста» проблем не составило. Ему даже почти не пришлось помогать бесам-подручным. Возомнивший себя хозяином жизни и народной жилплощади, мелкий клерк схавал взятку, даже не обратив внимания, что ему совали её с открытой издевкой…
Опробование действенности старых методов вербовки поклонников, «мессир» разумно решил начать не с диспута на комсомольском собрании литейного цеха, не среди творческого коллектива БДТ, а на сцене дешевого эстрадного театра – варьете. Именно там, куда и собирались желающие «отдохнуть» и «насладиться» «искусством». Само собой, оказалось, что дармовые «бабки» и шмотки – инструмент вполне еще пригодный…
Но главной целью гостей советской столицы был, конечно – бал! Потрясающий воображение бал, после которого разлетятся во все концы страны слухи и духи.
А для бала нужна была королева. Без неё никак нельзя, иначе это будет просто дискотека. А так как, это мероприятие проводилось Сатаной, то и королева требовалась особого рода. Королева отбросов человеческих.
Вот и подобрали бесы кандидатуру. Выловили на московской улице прилично одетую молодую женщину, любящую желтые цветы. Ею оказалась жена ответственного советского работника, личность с неясным прошлым, детей не имеющая (вот факт отсутствия у Маргариты детей запомним). Эта изящная дама дико страдала от «равнодушия» мужа, постоянно занятого на работе, но сама себя занять какой-нибудь работой не считала возможным по причине утонченности натуры. Зато мечтала о славе светской львицы в богемной среде. Только влезть в эту среду ей было затруднительно: муж не посещал салонов модных экспрессионистов и всяких имажинистов, а сама сочинять стихи о страдающей от любви душе и рисовать картины из разноцветных кубиков Маргарита не умела.
Зато обладала всеми внешними и внутренними качествами дешевой и тупой шлюхи. А так как, она была дешевой и тупой, то свой путь в богему начала не с постели народного артиста СССР, но попалась на удочку проходимца, жившего соблазнением подобных дамочек. Этот проходимец изображал из себя мастера литературного слова и автора будущего произведения из этих литературных слов, которое могло заставить вздрогнуть всё просвещенное человечество. Ведь он писал биографию самого Иисуса Христа!
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На этот дешевый развод лоховатых самок, купилась «возвышенная» душа Маргариты. Однако, надежды быстро растаяли, как снежинки в мае. Муж Маргариты, несомненно, был человеком честным, поэтому в доме не валялись в беспорядке денежные купюры, которые можно было собирать незаметно для семейного бюджета и относить на прокорм «гению литературному». «Мастер» заскучал. Принимая скуку Мастера за романтическую меланхолию, наша «королева» терпеливо ждала окончания процесса производства романа о Боге. Но сам «писатель» ждать уже не мог, вероятно, из-за того, что компетентные органы напали на его след (кое-кто из его поклонниц все-таки из кошелька мужа тырили купюры)… Неоконченный роман полетел в печку, а «Гоголь» скрылся в психушке…
Вот эту маромойку Риту и притащили бесы на смотрины к Сатане. Кандидатура «мессира» устроила.
Кривляясь, как дешевая проститутка, Маргарита предстала без трусов перед парящим в тазике козлиным копытом - «мессиром». Только сама мысль о возможности стать какой-то королевой, напрочь вышибла у шлюхи последний мозги, не позволив ей увидеть гнусную сатанинскую рожу хозяина бала, она поверила, что перед ней король (в грязном халате и с окопыченной ногой в цинковом тазу!).
Наша героиня еще и, ломаясь, как целка, доставала свиту дьявола идиотскими вопросами о своем происхождении, пока бесы, веселясь, не рассказали, что она урожденная французская королева.
Здесь у Ритки крышу снесло окончательно. Французская королева! Какая подзаборная маромойка спокойно вынесет этот факт из своей биографии?! Мысль о том, что Сатана и бесы могут только обманывать, мысль простая и всем доступная, шлюхе в голову не пришла.
И она стала играть роль королевы, даже не задумываясь, что на поклонение к ней выстроилась толпа из гнуснейших, самых-самых отбросов человеческого общества. Но вот факт особой озабоченности Маргариты по поводу страдания одной из представительниц этих отбросов, наталкивает на мысль о кое-каких интересных событиях в ее неясном прошлом, связанном с детьми, и объясняет, почему именно она была выбрана королевой человеческого дерьма.
Закончилось всё для всех банально. Именно так, как могло закончиться, если вы попались на удочку к Сатане.
Маргарита и Мастер получили то, что просили у дьявола – покой. Но так как они просили его у дьявола, то и покой был устроен им с дьявольским садизмом: шлюха с бешенством матки от желания блистать в богемном обществе и отъявленный проходимец, презирающий этих шлюх, были оставлены один на один на веки вечные.
Думаю, раскаленные сковороды и котлы с кипящим маслом - предметы для интерьера их вечной обители совершенно излишние.
Вот это написано черным по белому в книге русского советского (советского – если кто что-то в Булгакове не понимает) писателя.
Теперь пересмотрите фильмы и спектакли, снятые по роману «Мастер и Маргарита», и задайте себе вопрос – создатели их что прочли? Какой роман?
После этого станет понятно, куда делся и чем занялся Сатана, после того, как удрал со своими бесами от милиционеров.
Только имейте ввиду, что Михаил Афанасьевич – настоящий советский писатель. Именно, советский.
Вот эту маромойку Риту и притащили бесы на смотрины к Сатане. Кандидатура «мессира» устроила.
Кривляясь, как дешевая проститутка, Маргарита предстала без трусов перед парящим в тазике козлиным копытом - «мессиром». Только сама мысль о возможности стать какой-то королевой, напрочь вышибла у шлюхи последний мозги, не позволив ей увидеть гнусную сатанинскую рожу хозяина бала, она поверила, что перед ней король (в грязном халате и с окопыченной ногой в цинковом тазу!).
Наша героиня еще и, ломаясь, как целка, доставала свиту дьявола идиотскими вопросами о своем происхождении, пока бесы, веселясь, не рассказали, что она урожденная французская королева.
Здесь у Ритки крышу снесло окончательно. Французская королева! Какая подзаборная маромойка спокойно вынесет этот факт из своей биографии?! Мысль о том, что Сатана и бесы могут только обманывать, мысль простая и всем доступная, шлюхе в голову не пришла.
И она стала играть роль королевы, даже не задумываясь, что на поклонение к ней выстроилась толпа из гнуснейших, самых-самых отбросов человеческого общества. Но вот факт особой озабоченности Маргариты по поводу страдания одной из представительниц этих отбросов, наталкивает на мысль о кое-каких интересных событиях в ее неясном прошлом, связанном с детьми, и объясняет, почему именно она была выбрана королевой человеческого дерьма.
Закончилось всё для всех банально. Именно так, как могло закончиться, если вы попались на удочку к Сатане.
Маргарита и Мастер получили то, что просили у дьявола – покой. Но так как они просили его у дьявола, то и покой был устроен им с дьявольским садизмом: шлюха с бешенством матки от желания блистать в богемном обществе и отъявленный проходимец, презирающий этих шлюх, были оставлены один на один на веки вечные.
Думаю, раскаленные сковороды и котлы с кипящим маслом - предметы для интерьера их вечной обители совершенно излишние.
Вот это написано черным по белому в книге русского советского (советского – если кто что-то в Булгакове не понимает) писателя.
Теперь пересмотрите фильмы и спектакли, снятые по роману «Мастер и Маргарита», и задайте себе вопрос – создатели их что прочли? Какой роман?
После этого станет понятно, куда делся и чем занялся Сатана, после того, как удрал со своими бесами от милиционеров.
Только имейте ввиду, что Михаил Афанасьевич – настоящий советский писатель. Именно, советский.
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Еще крутые истории!
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А ещё похоже ученые не там ищут недостающее звено между обезьяной и человеком. Вот же оно - автор этого шизофренического бреда
Автор сего опуса блестяще это показал, на своем собственном примере.
Бред от начала и до конца, начиная от того что Маргарита шлюха потому что ушла от нелюбимого мужа, и заканчивая тем что Булгаков советский писатель !
Достаточно хотя бы почитать "Роковые яйца", или то же " Собачье сердце" чтобы понять что Булгаков писатель скорее антисоветский...
именно русский писатель.
Вроде как Цой сказал .
Я это к тому что автор несомненно имеет право на свою точку зрения! Но вот верна ли она ?
И на фишках он уже светился.
Смотрим:
И автор той статьи какой-то подозрительно знакомый...
Уж не тот же "Митхун Чакрабортенков", которого банят и который раз за разом аки феникс воскресает из пепла?