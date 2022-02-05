Цена фломастера

Люди ходят, говорят что, мол у меня откровенное гаwно, потому что по 4.50 р.



Психанул, поставил рядом из той же коробки с ценником 25 р.

Дальше диалог с покупателем: - Хм, а почему одни фломастеры по 25, а другие по 4.50? Оригинал и подделка?

- Нет, одинаковые, из одной коробки.

- А почему цены разные?

- Ну не доверяют низкой цене, считают, что если дороже, то априори лучше.

- Хм, ясно, ну ладно, дайте мне одну упаковку.

- А Вам по 4.50 или по 25?

- По 25 конечно! Нафига я буду всякую дешевку покупать!

Прошло столько лет, а я до сих пор наблюдаю в разных магазинах, как люди из абсолютно идентичных товаров выбирают тот, что подороже.

Или покупают продовольственные продукты, которые гораздо вреднее расположенных рядом продуктов, с более низкой ценой.