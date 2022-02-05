Цена фломастера

FISHKINET
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов,... Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину» Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на... Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты Немного картинок для настроения Немного картинок для настроения Самый бедный и самый любимый президент современности Самый бедный и самый любимый президент современности Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой Позитивные картинки субботним утром Позитивные картинки субботним утром Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Казахстане набирают обороты языковые патрули В Казахстане набирают обороты языковые патрули Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками Разница в размерах между современными животными и их вымершими... Как умирают врачи… Как умирают врачи… Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского истребителя МиГ-21 Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского... Из-за сокращений медсёстры подмосковного роддома объявили голодовку Из-за сокращений медсёстры подмосковного роддома объявили голодовку История напитка «Байкал» История напитка «Байкал» Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник" Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник" Калейдоскоп позитива. Выпуск 86 Калейдоскоп позитива. Выпуск 86 Кого в кино "убивали" чаще всего Кого в кино "убивали" чаще всего
Цена фломастера

Цена фломастера (1 фото)

Автор:
05 февраля 2022 15:57
Метки: дешевле и дороже   факты   цены   
990
1
Давно было. Маленький киоск. Привез замечательные фломастеры. Яркие, свежие, дешевые, все сертификаты в порядке. Закупочная 2.50 р, если брать сразу много, выставил по 4.50 р. Соседний киоск торгует какими-то совершенно фиговыми по 10 р.
Люди ходят, говорят что, мол у меня откровенное гаwно, потому что по 4.50 р.

Психанул, поставил рядом из той же коробки с ценником 25 р.
Дальше диалог с покупателем: - Хм, а почему одни фломастеры по 25, а другие по 4.50? Оригинал и подделка?
- Нет, одинаковые, из одной коробки.
- А почему цены разные?
- Ну не доверяют низкой цене, считают, что если дороже, то априори лучше.
- Хм, ясно, ну ладно, дайте мне одну упаковку.
- А Вам по 4.50 или по 25?
- По 25 конечно! Нафига я буду всякую дешевку покупать!
Прошло столько лет, а я до сих пор наблюдаю в разных магазинах, как люди из абсолютно идентичных товаров выбирают тот, что подороже.
Или покупают продовольственные продукты, которые гораздо вреднее расположенных рядом продуктов, с более низкой ценой.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: дешевле и дороже   факты   цены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
au3 5 часов назад
Ну народ четко усвоил: дешево и хорошо не бывает :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 2 часа назад
Эт ты в -80 годах торговал фломастерами? И как тебя за фарцовку не замели!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Allmaster 3 часа назад
Поржал бы , но теперь, когда прошло много лет, этот принцип работает.
На али выложил ради прикола 2 товара. Одинаковых.
В цене на 50% различных.
Берут больше дешевле, но и дорогой покупают. Хотя описание и фото абсолютно идентичное. И даже с одного магазина ...
Действительно, парадокс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
kamanch 4 часа назад
Лена позавчера купила новую шубу в бутике. Ее счастью не было предела.
А вчера она случайно зашла в магазин "Меховые изделия" и чуть не умерла от досады.
А сегодня она зачем-то зашла на вьетнамский рынок....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Мойша 6 часов назад
Европа.
Колян: Толян! Привет! Смотри, какой я крутой галстук прикупил.
Толян: И сколько?
Колян: Круто! 1000$ отдал!
Толян: Да, Колян... Лоханулся немного - во-он там за углом точно такие, но по 1500.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей 7 людей, погулявших на своих похоронах 7 людей, погулявших на своих похоронах Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Сколько стоят похороны в США и как к ним готовятся Сколько стоят похороны в США и как к ним готовятся Самая дорогая футболка в мире: ТОП мужских и женских моделей Самая дорогая футболка в мире: ТОП мужских и женских моделей В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
Митхун

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31259



Другие посты автора
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
51
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями
2
105
Чат нашего дома: убойные переписки с "обожаемыми" соседями
Набирающие популярность
Пенсия в Норвегии с 67 лет для всех. А уйти раньше можно?
1
55
Пенсия в Норвегии с 67 лет для всех. А уйти раньше можно?
Николай Валуев&nbsp;возглавил совет при Минприроды&nbsp;
0
29
Николай Валуев возглавил совет при Минприроды 
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#подборка#кино#автомобили#аварии#олимпиада#авто аварии#полиция
#фото#животные#ватермарк#интересное#Приколы#дтп#истории#путешествия#автомир#актеры
#факты#интересно#картинки#история#Россия#Разное#комментарии#СССР#Ynews#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться