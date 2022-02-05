Цена фломастера

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Давно было. Маленький киоск. Привез замечательные фломастеры. Яркие, свежие, дешевые, все сертификаты в порядке. Закупочная 2.50 р, если брать сразу много, выставил по 4.50 р. Соседний киоск торгует какими-то совершенно фиговыми по 10 р.
Люди ходят, говорят что, мол у меня откровенное гаwно, потому что по 4.50 р.
Психанул, поставил рядом из той же коробки с ценником 25 р.
Дальше диалог с покупателем: - Хм, а почему одни фломастеры по 25, а другие по 4.50? Оригинал и подделка?
- Нет, одинаковые, из одной коробки.
- А почему цены разные?
- Ну не доверяют низкой цене, считают, что если дороже, то априори лучше.
- Хм, ясно, ну ладно, дайте мне одну упаковку.
- А Вам по 4.50 или по 25?
- По 25 конечно! Нафига я буду всякую дешевку покупать!
Прошло столько лет, а я до сих пор наблюдаю в разных магазинах, как люди из абсолютно идентичных товаров выбирают тот, что подороже.
Или покупают продовольственные продукты, которые гораздо вреднее расположенных рядом продуктов, с более низкой ценой.
Психанул, поставил рядом из той же коробки с ценником 25 р.
Дальше диалог с покупателем: - Хм, а почему одни фломастеры по 25, а другие по 4.50? Оригинал и подделка?
- Нет, одинаковые, из одной коробки.
- А почему цены разные?
- Ну не доверяют низкой цене, считают, что если дороже, то априори лучше.
- Хм, ясно, ну ладно, дайте мне одну упаковку.
- А Вам по 4.50 или по 25?
- По 25 конечно! Нафига я буду всякую дешевку покупать!
Прошло столько лет, а я до сих пор наблюдаю в разных магазинах, как люди из абсолютно идентичных товаров выбирают тот, что подороже.
Или покупают продовольственные продукты, которые гораздо вреднее расположенных рядом продуктов, с более низкой ценой.
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Метки: дешевле и дороже факты цены
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На али выложил ради прикола 2 товара. Одинаковых.
В цене на 50% различных.
Берут больше дешевле, но и дорогой покупают. Хотя описание и фото абсолютно идентичное. И даже с одного магазина ...
Действительно, парадокс.
А вчера она случайно зашла в магазин "Меховые изделия" и чуть не умерла от досады.
А сегодня она зачем-то зашла на вьетнамский рынок....
Колян: Толян! Привет! Смотри, какой я крутой галстук прикупил.
Толян: И сколько?
Колян: Круто! 1000$ отдал!
Толян: Да, Колян... Лоханулся немного - во-он там за углом точно такие, но по 1500.