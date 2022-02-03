2075
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Подборка приколов для автолюбителей
- Демотиваторы: котики, девушки и работа
- Коллекция автоприколов в картинках
- Сборник автомобильного юмора
- Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
49
Понравилось49
Новости партнёров
да легко.
Салатовый!
Тоже мне, удивил.
Путин обещал, что пока он президент, пенсионный возраст подниматься НЕ будет...
Собянин обещал, что платные парковки НЕ выйдут за пределы Садового Кольца...
А тут, какой-то Греф, на 10 дней раньше ставку поднял... Тьфу.
тут друг адвокат заунтересовался)))