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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
03 февраля 2022 00:39
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2075
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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6k
schmubu 8 часов назад


да легко.
Салатовый!
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2k
Илья 51 минуту назад
Старое видео, к картинке про муху и планшет
Ссылка m.youtube.com
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7k
Евгений 4 часа назад


Тоже мне, удивил.
Путин обещал, что пока он президент, пенсионный возраст подниматься НЕ будет...
Собянин обещал, что платные парковки НЕ выйдут за пределы Садового Кольца...
А тут, какой-то Греф, на 10 дней раньше ставку поднял... Тьфу.
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22k
Андрей Иванов 8 часов назад
Кто-нибудь в курсе, сколько такая услуга стоит и можно ли заказать вперёд. Хочу чтоб меня ети перцы тащили под ту же музыку
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