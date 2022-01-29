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Как восстановить удаленные файлы

Как восстановить удаленные файлы (5 фото)

Автор:
29 января 2022 09:52
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: компьютер   совет   удаление   удаленные файлы   файлы   фото   
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От случайного удаления файлов не застрахован ни один из пользователей. Но отчаиваться раньше времени не стоит. В подавляющем большинстве случаев утраченные данные могут быть восстановлены. Причем сделать это можно своими силами и без привлечения сторонних специалистов.

Восстановление на магнитных носителях (HDD)

Для начала рассмотрим восстановление на магнитных накопителях с помощью штатных средств системы.

Для восстановления старой версии файла – в Windows 7 нужно кликнуть правой кнопкой мыши по папке и выбрать пункт «Восстановить предыдущие версии». Среди предложенных файлов необходимо выбрать актуальный и командой «Восстановить» отменить его удаление. В Windows 8 – 10 потребуется перейти в нужный каталог и выбрать на панели инструментов команду «История». В возникшем окне будут представлены доступные для восстановления объекты. Команда «Восстановить» поможет вернуть нужный файл в исходное место.

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Для активации инструмента «История файлов» следует открыть пункт «История», выбрать команду «Настройте параметры истории файлов» и в новом блоке указать требуемые аспекты сохранения.   

Работа с накопителями на твердотельной основе

Аналогичное восстановление может быть проведено и на накопителях SSD. Но исключительно до окончательного стирания файла. В момент его удаления в действие вступает алгоритм TRIM, который не просто затирает место на носителе, а физически удаляет блоки данных. Но команда не выполняется при наличии ошибок в файловой системе, а также при подключении накопителя через кабель USB.


Программы для восстановления 

Но штатные средства далеко не всегда способны решить проблему. Причем в независимости от типа установленного накопителя. В подобном случае можно воспользоваться одним из специализированных приложений.

Рассмотрим программы, которые наиболее востребованы среди отечественных пользователей:

•    Recuva – бесплатный продукт с возможностью ручного и автоматического поиска. Интерфейс простой и понятный, а доступный функционал позволяет восстанавливать 8 из 10 ранее удаленных файлов. Наличие русского языка существенно упрощает работу, а возможности расширенного режима позволяют оптимально подстроить поиск под личные потребности;

•   Saver – еще один вариант бесплатного приложения для работы с самыми разными накопителями. Интегрированный помощник существенно упрощает взаимодействие с программой, а гибкие настройки дают возможность проводить поиск с задействованием сразу нескольких алгоритмов. Качество восстановления тут не столь высокое по сравнению с рассмотренным выше продуктом, но для большинства ситуаций возможностей программы хватает с избытком;

•   R-studio – платный продукт более высокого уровня. В нем задействуются особые технологии анализа, а поиск возможен в файловых системах самых разных типов. Реализована возможность восстановления данных даже с сильно поврежденных HDD. Внедрено множество полезных инструментов, но за их использование придется заплатить порядка 80 долларов (стандартная версия приложения).

•    GetDataBack – еще один платный продукт с отличным функциональным оснащением. С помощью этого приложения доступно эффективное восстановление файлов самых разных типов. Причем даже на накопителях с поврежденной загрузочной областью. В работе программа использует трехшаговый формат поиска удаленной информации, а ее беспроблемное взаимодействие реализовано с различными носителями и файловыми системами. Стоимость продукта составляет 79 долларов. За эти деньги пользователь получает доступ ко всем версиям GetDataBack.

Это лишь короткий перечень всех доступных приложений. Каждая программа имеет свои особенности, а неэффективность одного продукта вовсе не лишает шансов на успешное восстановление требуемых объектов. При потребности можно обратиться к специалистам для профессионального восстановления. Но и в этом случае давать гарантию позитивного результата никто не станет. Поэтому лучше периодически копировать важные данные в «облако» или на съемные носители.

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Метки: компьютер   совет   удаление   удаленные файлы   файлы   фото   
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Бритва Час назад
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