Как восстановить удаленные файлы

Работа с накопителями на твердотельной основе

Аналогичное восстановление может быть проведено и на накопителях SSD. Но исключительно до окончательного стирания файла. В момент его удаления в действие вступает алгоритм TRIM, который не просто затирает место на носителе, а физически удаляет блоки данных. Но команда не выполняется при наличии ошибок в файловой системе, а также при подключении накопителя через кабель USB.

Программы для восстановления

Но штатные средства далеко не всегда способны решить проблему. Причем в независимости от типа установленного накопителя. В подобном случае можно воспользоваться одним из специализированных приложений.

Рассмотрим программы, которые наиболее востребованы среди отечественных пользователей:

• Recuva – бесплатный продукт с возможностью ручного и автоматического поиска. Интерфейс простой и понятный, а доступный функционал позволяет восстанавливать 8 из 10 ранее удаленных файлов. Наличие русского языка существенно упрощает работу, а возможности расширенного режима позволяют оптимально подстроить поиск под личные потребности;