Свора бездомных собак напала на ребенка в центре Уфы

А спас его дворник - он прибежал на крики и отогнал одичавших псов.
Уфа превратилась в настоящий зверинец - стаи бездомных псов бродят по улицам и нападают на людей. Как правило, на стариков и детей, тех, кто не может отбиться.
На этот раз жертвой стал мальчик. Он шел домой и за ним погналась одичавшая свора. Естественно, парень испугался и побежал, тогда они втопили за ним еще сильней.
Неизвестно, чем бы все кончилось, но на вопли мальчишки прибежал дворник и разогнал это зверье.
Бродячих псов должна отлавливать нанятая властями контора. Видимо, она как и власти, не делает ничего. Поэтому СК уже начал доследственную проверку - может хоть сейчас горе-кинологи начнут нормально работать.
А в целом, собаки нападают все чаще и чаще. И не только в Уфе: в Якутске псы загрызли женщину, в Забайкалье погибла семилетняя девочка, в Астраханской области собаки растерзали мужчину, который шел на работу.
Этими псами должны серьезно заниматься власти на местах. Ну или властями должен плотно заняться СК - за халатность. Может так подействует.
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У меня под окнами красивый бульвар, где люди с детьми и так гуляют, детские сады и продленки в тёплое время тусят - и от собачатников спасения не было, сколько их выползало нагадить на постриженный газон, где утром играли дети. А сейчас - красота, и бродяжек почти не встретишь (видимо ликвидируют их), и хозяйских собак очень мало стало и выгуливают уже поздно вечером и на поводке.
Можно же?
Зоошиза скажет, Что мы обязаны содержать этих собак, а усыплять их нельзя, жалко их. и ничего не поменяется.
Там можно стерилизовать бродячих животных и дать им возможность дожить свой век в относительно комфортных условиях. Люди, готовые на такую работу, тоже есть, уверен даже, что это с обычных пожертвований будет работать.
А выгонять животных на улицу а потом отстреливать их на глазах тех же детей-воспитывать безнаказанность уродов и плодить их дальше.
То что творится в Уфе и в некоторых других городах сейчас - мудачество городских властей. Приют,повторюсь, стоит копейки. Можно с мерседеса S класса пересесть на Ешку, вот сколько стоит решение проблемы.
А регистрацию ввести. Как на оружие. У кого убежала- наказывать как за утерю боевого оружия.
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