Свора бездомных собак напала на ребенка в центре Уфы

Уфа превратилась в настоящий зверинец - стаи бездомных псов бродят по улицам и нападают на людей. Как правило, на стариков и детей, тех, кто не может отбиться.

На этот раз жертвой стал мальчик. Он шел домой и за ним погналась одичавшая свора. Естественно, парень испугался и побежал, тогда они втопили за ним еще сильней.

Неизвестно, чем бы все кончилось, но на вопли мальчишки прибежал дворник и разогнал это зверье.