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Свора бездомных собак напала на ребенка в центре Уфы

Свора бездомных собак напала на ребенка в центре Уфы (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 17:04
Сообщество : Жить в России
Метки: власти   дворник   контора   мальчик   собаки   стая   
1139
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А спас его дворник - он прибежал на крики и отогнал одичавших псов.

Уфа превратилась в настоящий зверинец - стаи бездомных псов бродят по улицам и нападают на людей. Как правило, на стариков и детей, тех, кто не может отбиться.

На этот раз жертвой стал мальчик. Он шел домой и за ним погналась одичавшая свора. Естественно, парень испугался и побежал, тогда они втопили за ним еще сильней.

Неизвестно, чем бы все кончилось, но на вопли мальчишки прибежал дворник и разогнал это зверье.

Бродячих псов должна отлавливать нанятая властями контора. Видимо, она как и власти, не делает ничего. Поэтому СК уже начал доследственную проверку - может хоть сейчас горе-кинологи начнут нормально работать.

А в целом, собаки нападают все чаще и чаще. И не только в Уфе: в Якутске псы загрызли женщину, в Забайкалье погибла семилетняя девочка, в Астраханской области собаки растерзали мужчину, который шел на работу.

Этими псами должны серьезно заниматься власти на местах. Ну или властями должен плотно заняться СК - за халатность. Может так подействует.

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Метки: власти   дворник   контора   мальчик   собаки   стая   
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1k
Autumn2015 Час назад
У нас Беларуси с 1 января 2022 ставка налога за владение собаками установлена : 9,3 бел.руб.(примерно 3,7$), 46,5 бел.руб. ( примерно 18,6$)– если собака из потенциально опасной породы (а перечень очень широкий), раз в квартал. Вроде бы немного, но страна бедная и для того, чтобы начать платить налог надо сделать все прививки, зарегистрировать своевременно, иначе штраф, гулять в отведенном месте в наморднике и много чего.
У меня под окнами красивый бульвар, где люди с детьми и так гуляют, детские сады и продленки в тёплое время тусят - и от собачатников спасения не было, сколько их выползало нагадить на постриженный газон, где утром играли дети. А сейчас - красота, и бродяжек почти не встретишь (видимо ликвидируют их), и хозяйских собак очень мало стало и выгуливают уже поздно вечером и на поводке.
Можно же?
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1k
Жэка 6 минут назад
Миллион раз говорил - принимать песьи головы по 200 рублей за штуку. Вся местная сявота выйдет на тропу войны. Псов повыведут за месяц.
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5k
Olga Raudis 8 минут назад
Сейчас начнется опять вой в сторону владельцев домашних собак. Кто распускает бредни о том, что бродяжки - несчастные выгнанные хозяевами на улицу собачки? Подавляющее большинство бродячих собак (кроме редких исключений) - беспородные дворняги, из поколения в поколение рождающиеся и живущие на улице. Иногда прибившиеся к гаражам или каким-то предприятиям, но чаще всего даже таких "хозяев" не имеющие дички в н-ном поколении. Выброшенные бывшедомашние (особенно породистые) собаки на улице НЕ ВЫЖИВУТ. Их сбивают машины, они умирают от голода или болезни, их убивает бродячая стая, и они (опять же, за редчайшими исключениями) просто не доживают до того, чтоб родить (и тем более выкормить) потомство. Все эти бродячие стаи - собаки, никогда не имевшие настоящих хозяев. Бабки-кастрюлечницы и сторож при гаражах не в счет.
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69k
Пётровыч 16 минут назад
Да их отстреливать, чиновников этих.
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3k
Александр Полчаса назад
Ждем поноса от зоошизы.
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3k
Дмитрий 40 минут назад
найти дворника срочно, дать ему пожизненное право на жительство и наградить. я серьезно. а псов стрелять всех к херам и пусть идут в жопу зоозащитники. ТОЛЬКО СТРЕЛЯТЬ
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2k
jazzz 41 минуту назад
Только отстрел.....
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−2
Constantine Bol'shakov 50 минут назад
У меня большая собака Аргентинский дог, у моих соседей две средние собаки, я выхожу гулять не успел пересечь границы участка (своего) и моего пса покусали соседские собаки, знаете что сказал мне сосед: что бы я на свою собаку одел намордник, занавес)))
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0
Мрачный Жнец 58 минут назад
Что, зоошизы и теперь будут верещать чтобы не обижали "бедных и несчастных" животных?
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−2
Constantine Bol'shakov Мрачный Жнец 39 минут назад
Одни люди не доглядели, другие люди пострадали но виноваты конечно собаки, они же матерелизовались из чёрной дыры, размножились сбились в стаи прошли обучение за границей чтобы терарезиррвать граждан России))), бабки на отлов скорее всего стырили, положили уй на регуляцию бездомных животных, кто то выбросил десяток другой собачух на улицу умирать вот в этом проблема а не в зоошизе,
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4k
Юрий Злой Час назад
еще парочка разорваных детей, и если власти не начнут отстреливать диких собак, то народ начнет отстреливать власть
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21k
winetoo Час назад
В старые добрые времена ездили живодёры по городам и сёлам и отстреливали бродячую живность - какого ..... их упразднили? На мой взгляд пора опять вводить как и обязательную регистрацию собак и введение наказания за выброс домашних питомцев !
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124
дмитрий Фobosgrunt 48 секунд назад
Пока приюты строить будут у нас всех детей перегрызут! Нужно сейчас что-то делать а не потом.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Влати. Не. Занимаются. Проблемой. Каждый год такая куйня. И опять
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908
Иннoгeнтий 2 часа назад
С Навальными справились , а с собаками не можем. Вова дай отмашку !!!!
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1k
Autumn2015 2 часа назад
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−2
Constantine Bol'shakov Autumn2015 Полчаса назад
Зубы то конечно не деваются никуда но выпускают после стерелизации тех кто не проявляет агрессии, остальные доживают свой век в приютах, по Сергееву посаду куча с бирками бегает (стерелизованные) и лично я ниразу не слышал что кто-то кого-то покусал
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−21
малюта 2 часа назад
собаки - добрые, умные существа. проста так они не нападают. ребенок явно справоцировал. так делать не стоит
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Безответственная зоошиза, а эти стаи результат их деятельности. Либо выкинут питомцев, либо ой собачка подкормим у подъезда.
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67k
Viktor 2 часа назад
Дворник то успел, а автОр опоздал!

https://old.fishki.net/4063479-v-ufe-staja-brodjachih-sobak-napala-na-rebenka-oni-vozvratilisy-a-zvonka--vse-net-i-net.htmlhttps://old.fishki.net/4063479-v-ufe-staja-brodjachih-sobak-napala-na-rebenka-oni-vozvratilisy-a-zvonka--vse-net-i-net.html
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