Кто следит за миллиардерами: студент первокурсник создал бота отслеживающего перелеты Илона Маска

Там где есть обожатели, есть и поехавшие на голову больные сталкеры, которые не ровен час желают как-то навредить или даже убить. Поэтому у них такая серьезная охрана. Понятно, что полностью скрыться от посторонних глаз невозможно, поэтому в сети появляются время от времени кадры из личной жизни богачей. Но ради этих кадров фотографы лезут вон из кожи, собирают информацию по крупицам. И каково же было удивление, когда в одной из самых популярных социальных сетей есть бот, который отслеживает каждый перелет самолета первых строчек Forbes.