Кто следит за миллиардерами: студент первокурсник создал бота отслеживающего перелеты Илона Маска

Каково это быть самым богатым человеком в мире? Ответ на этот вопрос знают лишь единицы, которые находятся на верхних строчках Forbes.
Единственная роскошь, которая не доступна мультимиллиардерам — конфиденциальность. Такие люди, как Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Безос постоянно находятся в центре внимания.
Общественность, папарацци и фанаты неустанно следят за каждым шагом богачей, как будто они суперзвезды.
Там где есть обожатели, есть и поехавшие на голову больные сталкеры, которые не ровен час желают как-то навредить или даже убить. Поэтому у них такая серьезная охрана. Понятно, что полностью скрыться от посторонних глаз невозможно, поэтому в сети появляются время от времени кадры из личной жизни богачей. Но ради этих кадров фотографы лезут вон из кожи, собирают информацию по крупицам. И каково же было удивление, когда в одной из самых популярных социальных сетей есть бот, который отслеживает каждый перелет самолета первых строчек Forbes.
Автором этих твиттер-ботов является студент первокурсник Калифорнийского университета Джек Суини.
Самым популярным среди ботов-сталкеров за самолетами миллиардеров стал аккаунт в твиттере бота Илона Маска, на него подписалось больше ста тысяч пользователей. Об этом узнал Илон Маск и предложил ему денег, чтобы тот удалил бота, отслеживающего перелеты его личного самолета.
Студент запросил 3 тысячи долларов. Маск был готов заплатить даже пять тысяч, заявив, что не хочет, чтобы его застрелил какой-нибудь псих. Почувствовав возможность срубить деньжат, автор бота запросил пятьдесят тысяч долларов. Джек заявил, что эти деньги он хочет потратить на обучение, а также покупку новенькой Tesla.
Миллиардер обещал подумать над этим предложением. Спустя некоторое время, студент написал, что планирует удалить бот и готов отказаться от денег, если ему предоставят возможность пройти стажировку в компании Илона Маска. Миллиардер пока никак не ответил.
Правда, пока он до сих пор работает.
Landed in Austin, Texas, US. pic.twitter.com/4l7tKiUspp— Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 26, 2022
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Сначала три косаря,потом пятьдесят,а теперь и в компанию захотелось.
Это попахивает шантажом и вымогательством.