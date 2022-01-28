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Музыканты Бродвея спели знаменитую песню о маме Кайла из мультсериала «Южный парк»

Музыканты Бродвея спели знаменитую песню о маме Кайла из мультсериала «Южный парк» (1 фото + 4 видео)

Автор:
28 января 2022 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: South Park   Юмор   бродвей   видео   мультсериал   оркестр   песня   прикол   южный парк   
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Создатели популярного взрослого мультсериала «Южный Парк» опубликовали в сети песню «Мамка Кайла» в исполнении бродвейского оркестра. Подобным образом авторы решили отпраздновать скорый выход 25-го сезона.

Источник:

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Метки: South Park   Юмор   бродвей   видео   мультсериал   оркестр   песня   прикол   южный парк   
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7  комментариев
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На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Б*я это шедевр. Поржал
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2k
Nyash 41 минуту назад
а голоса то хорошие.
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Hallo FreeSpace 50 минут назад
Шикарный мультик
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Морт 58 минут назад
Это реально не за деньги, просто такое поколение выросло. Вы же не читаете Достоевского, чтож ругаться
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
когда людям показать не чего, начинают сваливаться в грязь, что бы хайпануть на мате и грязи
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48k
zloykoyot 2 часа назад
Не знаю как кому, а по мне после 20 сезона можно и не смотреть.
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Alex Chebrikov

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