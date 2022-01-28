Музыканты Бродвея спели знаменитую песню о маме Кайла из мультсериала «Южный парк»

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Создатели популярного взрослого мультсериала «Южный Парк» опубликовали в сети песню «Мамка Кайла» в исполнении бродвейского оркестра. Подобным образом авторы решили отпраздновать скорый выход 25-го сезона.
Бессмертная классика «Мамка Кайла» из первого сезона в исполнении бродвейского оркестра
Песня в мультсериале с переводом. Видео содержит ненормативную лексику
Помимо этого, музыканты Бродвея исполнили и другие песни из сатирического шоу.
Заглавная тема «Южного парка»
Песня «Гей-рыба» из 13-го сезона мультипликационного сериала
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и, главное, никто не смотрит - сами развлекаются )