Скажи что-нибудь на эсперанто: зачем придумывают искусственные языки и как их создают

Мертвые языки, искусственные языки – всех их действительно изучают люди. Зачем? Ну, мертвые языки будут полезны историкам и археологам. Но для чего создают искусственные языки и зачем их изучают миллионы людей? Разбираемся в вопросе.
Вообще, в мире насчитывается более 7 тысяч естественных языков, сформированных в обществах живыми людьми. Только в России официальных языков – 37 штук, и это без учета диалектов и языков, на которых говорят мигранты из других стран.
Такое количество объясняется просто. Россия – страна большая, и многие народности у нас развивались изолировано друг от друга или же с редкими контактами. Но у многих языков, однако, есть общие корни – в конце концов, обмен культурой между народами включает и обмен языками.
Итак, естественный язык появился, скорее всего, десятки тысяч лет назад. Это был первый естественный язык – люди просто общались друг с другом с помощью звуков. А вот шумерская письменность, согласно различным археологическим находкам, существовала еще в третьем тысячелетии до нашей эры.
Первый опыт
Искусственные же языки – совершенно другая история. Они начали появляться совсем недавно по меркам истории. Всего 4 века назад первые филологи задумались над вопросом: а что, если заменить латынь, которая и так мертва, на что-то универсальное и не имеющее недостатков?
При этом язык должен был быть универсальным и хорошо продуманным, чтобы его было недолго и просто учить.
Но на самом деле искусственные языки появлялись еще раньше, просто о них так широко никто не говорил.
Первопроходцем неожиданно стала монахиня. Не удивляйтесь – уйти в служение богу тогда было выходом для дам, желавших к тому же заниматься наукой. Часто в монахини уходили женщины, которые ну ни в какую замуж не хотели – в итоге монастыри были наполнены культурными и образованными женщинами. А иногда и красавицами – вот, где на самом деле погиб генофонд Европы.
Итак, в конце 11 века жила женщина по имени Хильдегарда Бингенская. Мало того, что она была основоположницей женской религиозной мистики в литературе, она еще и первой в истории придумала свой собственный язык, Lingua Ignota, то есть «Язык незнаемый». Судя по всему, Хильдегарда не планировала использовать его массово: не была продумана грамматика, слова были неизвестного происхождения, было составлено 1000 слов и придуман алфавит.
Слова Хильдегарда описывает в иерархическом порядке. Первые из них – слова для бога, ангелов и святых. То есть религия все же отдается эхом и в науке аббатисы.
Непонятно только, зачем Хильдегарде это было нужно. Вероятнее всего, создавала язык она для собственного развлечения. Этакое средневековое веселье для женщины: если не рожаешь по десять детей – уйди в монахини и создавай свой язык.
Затем, в 1581 году, свой язык описали оккультисты Джон Ди и Эдвард Келли. Их язык был «енохианским». Были описаны алфавит, грамматика, синтаксис и так далее. Это тоже был религиозный язык, и, вероятнее всего, использовался он только на мистических сеансах английской аристократии.
Аналитический язык
Следующий составитель языка, Джон Уилкинс, жил в Англии, и, как не странно, тоже относился к религии – он был священником. Англия 17 века – то еще веселье. Ренессанс, короли, светское общество. Но Уилкинс был особенным: он считал, что естественные языки слишком уж несовершенны, в том числе латынь, язык науки. Тогда он решает придумать язык, который будет лишен всех недостатков, и итогом стал трактат «Опыт о подлинной символике и философском языке». В нем представлен новый язык с фонетикой, символической системой, словарем и грамматикой.
Это был логичный язык, который в целом можно считать успешным (если такое вообще относится к языкам), но он оказался просто ненужным. В итоге о языке забыли аж до прошлого века. Тогда ученый Хохе Луис Борхес написал эссе «Аналитический язык Джона Уилкинса».
Классификация
Пожалуй, пора сделать небольшую ремарку о том, как вообще искусственные языки классифицируются. И здесь стоит обратить внимание на то, какую цель преследовали их создатели.
Первая цель – это влияние на мышление людей. Да, язык и правда определяет мышление, и в итоге появляются эджланги – философские или логические языки. Как проверить влияние на мышление? Ну, заставить кого-то с самого рождения общаться на этом самом искусственном языке. Но это будет неэтично: дети в итоге не смогут социализироваться в обществе и так и останутся до конца необученными нормам общества, в котором им предстоит жить.
Так хотели поступить создатели языка лобжан, но услышав слова болгарского лингвиста о том, что язык вообще может не поддаваться естественному усвоению, и у малышей есть шанс остаться волчатами, передумали.
Вторая цель – это построение вспомогательной системы. Она могла бы послужить лучшей передаче информации между людьми. Такие языки называют международными вспомогательными языками, или аукслангами.
К этой категории относится эсперанто, придуманный окулистом Людвиком Лазарем Заменгофом. Поляк, который, казалось бы, не имеет к лингвистике вообще никакого отношения, в 1887 году издал книгу «Международный язык».
Почему новая система получила название «эсперанто»? Ну, Заменгоф использовал псевдоним Доктор Эсперанто. А само слово в переводе обозначает «надеющийся». По мнению Заменгофа, хороший ауксланг – это простой в изучении, удобный язык.
«I) Чтобы язык был чрезвычайно легким, так чтобы его можно было изучить шутя. II) Чтобы каждый, изучивший этот язык, мог сейчас же им пользоваться для объяснения с людьми различных наций, всё равно, будет ли этот язык признан миром и найдет ли он много адептов или нет. <...> III) Найти средства для преодоления индифферентизма мира и для побуждения его как можно скорее и en masse начать употреблять предлагаемый язык как живой язык, а не с ключом в руке и в случаях крайней надобности»,
Д-р Эсперанто, «Международный язык».
Грамматика в языке состоит всего из 16 правил, лексика имеет корни, которые близки к языкам народов мира, а знают его до 10 миллионов человек.
С эсперанто все оказалось, правда, не так просто. Он оказался грамматически странным (кое-где), некоторые звуки воспроизвести жителям планеты тяжеловато (просто помните, что для японцев, например, тяжело произнести «[л]» и его мягкий вариант). Однако это не помешало стать эсперанто самым массовым среди всех искусственных языков. Вот, например, «Песня о счастье» на эсперанто.
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Третья же цель – и вовсе не практичная. Помните Мартина, Толкина и прочих писателей, которые придумали свои собственные языки? Да-да, это художественные языки, артланги.
Сюда легко можно отнести дотракийский, клингонский (из «Звездного пути»), синдарион и многие другие.
Какие-то языки могут быть хорошо проработаны, какие-то – просто представлены отдельными правилами и не иметь четкой структуры.
Также можно отметить, что есть и другая классификация – по методике лигвоконструирования. Если кто-то берет естественный язык, и дорабатывает его – это апостериорный язык. А если же язык выдуман с нуля – это априорный язык. Но такой обычному человеку, не лингвисту, придумать практически невозможно. Потому что у функционирования языка должны быть правила, общие для всех языков.
Музыкальные языки
Но вернемся к нашим языкам. В начале 19 века Анн-Пьер-Жак де Вим разработал проект музыкального языка. Он предложил переложить звуки на ноты, которые помимо людей якобы могут быть понятны и животным. Правда, де Вим все же не понял, что французский текст, переложенный на ноты, будет понятным только тем, кто уже знает хотя бы французский.
Другой, уже более успешный опыт музыкального языка – это сольресоль. Его проект опубликовали в 1838 году, и каждый слог обозначается названием ноты. Слово «бежать» будет звучать как «сольдореля», а «продавать» -- «лядореля». Не запутайтесь.
Здесь, правда, есть лазейка. Если слова противоположны по значению, аккорды как бы инверсируются. Например, домисоль (даже звучит красиво, а попробуйте сыграть по ссылке в этих словах) – это Бог, а вот противоположное звучание, сольмидо – Сатана. Ну, теперь вы знаете, как звучат божественные сущности.
Передавать информацию в этом языке можно с помощью голоса, письма, наигрывания нот или показывая цвета. И это очень непрактично! В конце концов, музыкальный слух есть далеко не у каждого человека, да и нотной грамоте обучены, в основном, очень богатые люди. На практике язык не использовался, но создатель в итоге получил кучу наград. Да и цель человеческого единства – очень гуманистичная.
Мешанина
Волапюк – тоже искусственный язык. Придумал его священник Иоганн Мартин Шлейер из Германии в 1879 году. Спустя всего десять лет после публикации его труда в мире насчитывалось уже 283 клуба волапюкистов – а это был успех.
Теперь же слово «волапюк» часто воспринимается скорее как несвязная речь. Хотя Шлейер преследовал благородную цель, его язык оказался слишком уж сложным. И это даже при том, что его язык был апостериорным.
Логлан (ложбан) и линкос
Что же касается относительно современных языков – это, безусловно, логлан. Основан он на формальной логике, и каждое высказывание здесь может трактоваться лишь в одном смысле. Никаких иносказаний!
Придумал его социолог Джеймс Браун, социолог. Браун тоже хотел проверить, как язык формирует мировоззрение. Родным логлан так ни для кого и не стал. Об этом мы писали выше.
В том же 1960-м году появился и язык линкос, который разработал математик Ханс Фреденталь. Для чего он нужен? Для общения с инопланетянами. Да-да, математик полагал, что с помощью линкоса одно разумное существо может понять другое, основываясь лишь на элементарной логике и математических вычислениях.
Современные языки
Но наиболее популярными в прошлом веке стали языки Дж.Р.Р. Толкина, квенья и синдарин. Толкин прежде всего был филологом, поэтому языки хорошо проработаны как с морфологической и грамматической точки зрения, так и с точки зрения мифологии и культуры, которую несут эти языки.
Толкин и сам признавался, что история Средиземья ему была не так интересна, как эти языки.
«Скорее «истории» сочинялись для того, чтобы создать мир для языков, нежели наоборот. В моем случае сперва возникает имя, а затем уж – история. Я бы вообще предпочел писать на «эльфийском»»,
Дж. Р.Р. Толкин.
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Если вы смотрели «Теорию большого взрыва», то прекрасно помните, что Шелдон Ли Купер, один из главных героев, говорит по-клингонски. Это язык из сериала «Звездный путь».
И он не так прост, как кажется. Его разработал лингвист Марк Окранд по заказу Paramount Studios. В основе лежат звуки, произнесенные в первой части франшизы, элементы языков индейцев и санскрит. В 1992 году даже был основан Институт клингонского языка. Вот Википедия на клингонском.
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А в январе 2014 года член городского совета Индиан-Трейла в Северной Каролине Дэвид Уоддел написал заявление об увольнении на клингонском. Мэр, конечно, не оценил, но вот вам вариант того, как уйти с работы красиво.
Эту фразу можете перевести самостоятельно. Напишите потом, что получилось.
nughochbe', Dochmeyvam'e'.
А если уж говорить о дотракийском, то у Джорджа Мартина вы найдете лишь две фразы на нем. Но, несмотря на это, лингвист Дэвид Петерсон смог создать полноценный язык для сериала «Игра престолов».
Две исходные фразы, valar morghulis и valar dohaeris стали основой для языка дотракийцев. По словам Петерсона, он взял эти фразы, которые переводятся как «все люди должны умереть» и «все мужчины должны служить», и разработал полноценный язык. В основе, к слову, есть и русский язык.
Затем Петерсон придумал высокий валирийский язык. А теперь дотракийский можно учить в Duolinguo. Так что вот так.
Вообще, языкознание – очень интересная тема. А искусственные языки и дальше продолжат появляться, ведь теперь нам придется общаться не только с представителями своей народности, но и с другими людьми со всей планеты. А английский, согласитесь, далек от идеала.
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Ну-ну. Сочетание th [θ],[ð] в английском, конечно, легче произносить. Послушайте эсперанто в интернет - намного легче произношение