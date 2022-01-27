Скажи что-нибудь на эсперанто: зачем придумывают искусственные языки и как их создают

Искусственные же языки – совершенно другая история. Они начали появляться совсем недавно по меркам истории. Всего 4 века назад первые филологи задумались над вопросом: а что, если заменить латынь, которая и так мертва, на что-то универсальное и не имеющее недостатков?

При этом язык должен был быть универсальным и хорошо продуманным, чтобы его было недолго и просто учить.

Но на самом деле искусственные языки появлялись еще раньше, просто о них так широко никто не говорил.

Первопроходцем неожиданно стала монахиня. Не удивляйтесь – уйти в служение богу тогда было выходом для дам, желавших к тому же заниматься наукой. Часто в монахини уходили женщины, которые ну ни в какую замуж не хотели – в итоге монастыри были наполнены культурными и образованными женщинами. А иногда и красавицами – вот, где на самом деле погиб генофонд Европы.

Итак, в конце 11 века жила женщина по имени Хильдегарда Бингенская. Мало того, что она была основоположницей женской религиозной мистики в литературе, она еще и первой в истории придумала свой собственный язык, Lingua Ignota, то есть «Язык незнаемый». Судя по всему, Хильдегарда не планировала использовать его массово: не была продумана грамматика, слова были неизвестного происхождения, было составлено 1000 слов и придуман алфавит.