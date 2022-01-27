20 любопытных снимков со всего мира

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Наш мир — это бесконечный источник удивительных открытий, и эта подборка занимательных снимков демонстрирует его многогранность во всей красе.
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6. Парковка только для женщин в Германии. Около 7% насильственных преступлений против женщин происходят в гаражах, и это - попытка сделать парковку безопасной для женщин.
14. Церемония кремации бенгальского тигра в тигровом заповеднике Пенч, Индия. Прозванная местными жителями «Колларвали», за свою жизнь эта тигрица вырастила в общей сложности 25 детенышей.
15. Дорожные знаки в Австралии, которые предупреждают туристов о том, что Австралию невозможно объехать за пару недель на машине: "Следующая заправка в 760 километрах"
16. Уведомление, что следующая остановка для заправки, воды и припасов находится в 353 километрах, а после нее воды и любых других служб не будет еще 500 километров
18. Если остролист обнаруживает, что его листья грызут олени, он активирует гены, которые делают их колючими, когда они отрастают заново. Поэтому у верхних листьев гладкие края, а у нижних колючие
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Примерно столько людей умирает на планете за месяц.
https://ria.ru/20220126/tigryata-1769596468.htmlhttps://ria.ru/20220126/tigryata-1769596468.html