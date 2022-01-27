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20 любопытных снимков со всего мира

20 любопытных снимков со всего мира (21 фото)

Автор:
27 января 2022 19:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   вокруг света   интересно   интересные фото   любопытно   
1299
21

Наш мир — это бесконечный источник удивительных открытий, и эта подборка занимательных снимков демонстрирует его многогранность во всей красе.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   вокруг света   интересно   интересные фото   любопытно   
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8  комментариев
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598
Трям 2 часа назад
Эта порода живет в очень жарком климате. Их рога наполнены кровеносными сосудами. Так что это по сути радиаторы.
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6k
citrus1 Час назад
А в чём фейк по первому фото , на фото булпап *МАЛЮК*
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68k
parallax Час назад
20.
Примерно столько людей умирает на планете за месяц.
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67k
Viktor Час назад
И чего они там делают в Алжире, 7-2 тысячелетие до н.э.?

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17k
Александр Сучков Час назад
14 и 19- тронуло душу прям. При чем по поводу бенгальской тигрицы- только сегодня утром читал. Сама не стандартного окраса, но вы только посмотрите на котят))) ПыСы первое фото про укров- в прошлом году было. Фейк адский. Однако и сейчас гуляет у Авторов- Недотеп)))

https://ria.ru/20220126/tigryata-1769596468.htmlhttps://ria.ru/20220126/tigryata-1769596468.html
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