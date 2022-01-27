Пес наркоман — горе в семье или как австралийские собаки подсели на яд тростниковых жаб

Земноводные, которые смогли навести шороху на весь континент.
И это не история о том, как служебная собака подсела на героин и превратилась из "хорошего мальчика" в плохого.
На самом деле, это проблема целого континента. Австралийские песели подсели на галлюциногенные вещества.
На зеленом континенте, как всем известно, обитают множество разновидных тварей. Некоторые из них смертельно опасны. Дилерами местных собак стал вид ядовитых лягушек.
Жаба-ага — это вторая по величине из ядовитых жаб в мире. Их яд сильнодействующий и вызывает паралич и конвульсии, а также может вызвать остановку сердца.
Собаки облизывают их кожу и ловят галлюциногенные приходы. Их зрачки расширяются, а также они начинают себя странно вести, игнорируя все окружающее, включая команды хозяев.
Но не стоит переживать за хвостатых. Яд земноводных не смертелен для собак.
До недавнего времени тростниковые лягушки вообще считались большой угрозой для тропических лесов Австралии. Яд жаб убивал многих животных. Но со временем бывшие жертвы научились выживать с такими опасными соседями.
Австралийские водяные крысы научились убивать ядовитых соседей, с хирургической точностью вычленяя неопасные органы.
А местные птицы и змеи и вовсе выработали иммунитет к яду жаб, что позволило им охотиться на земноводных.
К слову, те, у кого нет иммунитета также нашли выход. Они попросту уничтожают австралийских тростниковых жаб на той стадии, когда они еще головастики.
Так одно из некогда самых опасных животных Австралии превратилось в практически безобидную жабу, в самом плохом случае став драг-дилером для собак.
Источник:
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