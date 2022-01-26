Американцы были на Луне?

Как себя чувствуют космонавты после приземления?



Ю.Гагарин — 1961 год



2 апреля 1961 года – произошёл первый полёт в космос Юрия Гагарина. Он провёл в верхних слоях атмосферы, почти что в космосе, 108 минут — всего полтора часа. Казалось бы, время совсем небольшое, но физически выдержать это очень сложно. Многократные перегрузки, почти десятикратные… Умножьте свой вес на 10, и представьте, что на вас действует груз такой массы, например, при весе 80 кг, и давит на вас 800 кг, это чуть легче автомобиля ВАЗ 2108.



И, находясь под таким давлением, Гагарин был зажат в маленькой капсуле, практически без возможности двигаться. Побывайте в Политехническом музее Москвы, посмотрите на макет капсулы в масштабе 1:1 и представьте себя на его месте.



Важный момент: Юрий Гагарин, стал единственным советским космонавтом, который смог уйти с места посадки на своих ногах.



Почему это так важно? Да потому что всех остальных советских космонавтов буквально «выносили на носилках», они были не в состоянии двигаться самостоятельно.



Г.Титов 1961 год



6 августа 1961 года – Герман Титов осуществил первый суточный космический полёт на космическом корабле «Восток-2», всего он провёл 25 часов на орбите.



Из его сообщений Центру управления полётами на четвёртом витке Титов докладывает: «Центр, на 4 витке – «самочувствие хреновое».



Космонавт Б. Волынов в интервью посвящённому полёту советского космонавта Г. Титова говорил:



"У Юры ничего не было за один виток. Но начиная с шестого витка у каждого, возникают вестибулярные расстройства. Герман первый попал в эту ситуацию… не хочется есть, спать, много чего не хочется — очень трудное состояние здоровья…».



Экипаж Союз-7 1969 год



17 октября 1969 года – экипаж «Союза-7» А. Филипченко, В. Волков, В. Горбатко вернулся на землю после 5 суток в невесомости. Из сообщения ТАСС:



"Корабль «Союз-7» благополучно приземлились…самочувствие после приземления хорошее… на месте приземления космонавтов тепло встретили представители, группа поиска, спортивные комиссары, друзья и журналисты».



И только через 9 лет после этих событий командир корабля А. Филипченко в своей книге написал, каким оно было на самом деле:



"С трудом протягиваем потяжелевшие руки. Ноги тяжеловаты и заметно непослушны… я чувствовал себя как бы налитым свинцом… Вот что значит переход от невесомости к земным условиям».



Член экипажа «Союза-7» космонавт В. Горбатко рассказал о своих ощущениях уже в 2000-х годах:



"Сам идти я не мог, будто на плечах у меня сидят два человека. А когда ложишься, то на грудь такая тяжесть наваливается, что дышать невозможно…»





Экипаж Союз-9 1970 год



Запуск корабля «Союз-9» состоялся 1 июня 1970 г., и продлился 17 суток и 16 часов. Ещё на стадии планирования и практической подготовки учёные предусматривали медико-биологические наблюдения и сравнения полученных данных с предыдущими полётами советских космонавтов, а также с публичной информацией о состоянии американских космонавтов.



Рассказ самого В. Севастьянова:



"Когда приземлились, нам было очень тяжело. Андрияна вытащили на руках, а я вылез сам и сел на обрез люка, но спуститься так и не смог. Андриян сидит и утирает лицо землёй, а по пыльным щекам стекают слёзы. Встать мы не могли. На носилках нас занесли в вертолёт… летим… тут врачи к Андрияну кинулись и что-то суетятся. Я на четвереньках подполз, посмотрел – а он без сознания. Еле откачали…"



Медицинское обследование показало, что космонавты находились в тяжелейшем состоянии: сердце по площади уменьшилось на 12%, а по объёму на 20%…



Вот первые впечатления из записок начальника ЦПК генерала Н.П. Каманина, который встретился с космонавтами на следующий день:



"Я не рассчитывал увидеть их в таком жалком состоянии: бледные, опухшие, апатичные, без жизненного блеска в глазах – они производили впечатление совершенно измождённых, больных людей».



Севастьянов пострадал меньше, в силу более молодого возраста, смог ещё раз подняться в космос, Николаев за год перенёс два инфаркта, и больше в космос не летал.



Экипаж Союз-19 1975 год



21 июля 1975 г., из космоса вернулись А. Леонов и В. Кубасов экипаж «Союза-19», они провели 6 суток в невесомости. Официальная информация опубликованная в книге «Союз и Аполлон» — была весьма положительной. В ней описывается, что самочувствие Леонова и Кубасова сразу после посадки было таким, что космонавты, едва покинув корабль и крепко стоя на ногах, тут же дали интервью многочисленным корреспондентам.



Но вот какова служебная информация, долгое время, закрытая для большинства. Космонавтов положили на носилки, и с ними работали врачи. Обратите внимания – это служебная информация в закрытом отчёте с фотографиями! Опубликована она была в книге тогдашнего сотрудника ЦПК И. Давыдова в 2000 году только после развала СССР, и через 25 лет, после полёта. На самом деле Леонов и Кубасов давать интервью были не в состоянии. Оно было снято значительно позже, после того как здоровье космонавтов пришло в норму.



Вот так представляли советские СМИ самочувствие космонавтов после возвращения из космоса. Но проходит время, служебная информация рассекречивается, становятся достоянием общественности публикации медиков о фактическом самочувствии космических пилотов после приземления.



Очевидные выводы



Согласитесь, такое состояние людей очень сложно назвать «хорошим самочувствием», да и давать интервью проблематично. Полёт на «Союзе-9» был последним такой длительности в СССР, и больше таких полётов на автономных кораблях не совершали.



После приблизительно 5–7 дней пребывания в невесомости в тесных капсулах кораблей космонавты чувствовали себя отвратительно, и чем дольше был полёт, тем хуже было самочувствие.



