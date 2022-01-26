Американцы были на Луне?

Не смешите мои подковы! Самое простое и неоспоримое доказательство что нет.
З.Ы. Тема очень вонючая и скользкая. Но интересно что скажут свидетели полёта американцев на Луну. Они же там сами были.
16 июля 1969 года дата, объявленная СМИ, как день старта американской космической ракеты к Луне.
Все свободные районы рядом с космодромом на мысе Канаверал были заполнены туристами, желающими увидеть грандиозный исторический момент своими глазами. Только автомобилей было более 300 тысяч, а число зрителей исчислялось шестизначной цифрой.
Событие напрямую транслировалось по телевидению во многих странах мира, но Советский Союз в это число не входил. Свидетелями запуска в итоге стала многомиллионная аудитория, и сомнений в том, что полёт был, не возникает.
А вот долетели ли американские космонавты до Луны, и делали ли они этот «…один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» – вот это под большим вопросом. В сегодняшней статье мы рассмотрим довольно интересную и понятную версию…
За 52 года, прошедших с «лунного путешествия» написано очень много научно-популярных статей, ставящих под сомнение факт, что американские космонавты были на Луне. Но все их рассматривать мы не будем. Есть один неоспоримый медицинский факт того, что американцев на Луне не было – это самочувствие астронавтов после приземления.
Доказательство весьма понятное, но потребует некоторого пояснения, поэтому уделите 5–10 минут нашей статье.
В интернете можно ознакомиться с полной статьёй «Влияние длительного космического полёта на человеческий организм». Авторы, член-корреспондент АН СССР О. Г. Газенко, кандидат медицинских наук Б. С. Алякринский.
Не будем рассматривать всю статью целиком, она полна медицинских терминов и статистики, постараемся выделить главную информацию.
Как себя чувствуют космонавты после приземления?
Ю.Гагарин — 1961 год
2 апреля 1961 года – произошёл первый полёт в космос Юрия Гагарина. Он провёл в верхних слоях атмосферы, почти что в космосе, 108 минут — всего полтора часа. Казалось бы, время совсем небольшое, но физически выдержать это очень сложно. Многократные перегрузки, почти десятикратные… Умножьте свой вес на 10, и представьте, что на вас действует груз такой массы, например, при весе 80 кг, и давит на вас 800 кг, это чуть легче автомобиля ВАЗ 2108.
И, находясь под таким давлением, Гагарин был зажат в маленькой капсуле, практически без возможности двигаться. Побывайте в Политехническом музее Москвы, посмотрите на макет капсулы в масштабе 1:1 и представьте себя на его месте.
Важный момент: Юрий Гагарин, стал единственным советским космонавтом, который смог уйти с места посадки на своих ногах.
Почему это так важно? Да потому что всех остальных советских космонавтов буквально «выносили на носилках», они были не в состоянии двигаться самостоятельно.
Г.Титов 1961 год
6 августа 1961 года – Герман Титов осуществил первый суточный космический полёт на космическом корабле «Восток-2», всего он провёл 25 часов на орбите.
Из его сообщений Центру управления полётами на четвёртом витке Титов докладывает: «Центр, на 4 витке – «самочувствие хреновое».
Космонавт Б. Волынов в интервью посвящённому полёту советского космонавта Г. Титова говорил:
"У Юры ничего не было за один виток. Но начиная с шестого витка у каждого, возникают вестибулярные расстройства. Герман первый попал в эту ситуацию… не хочется есть, спать, много чего не хочется — очень трудное состояние здоровья…».
Экипаж Союз-7 1969 год
17 октября 1969 года – экипаж «Союза-7» А. Филипченко, В. Волков, В. Горбатко вернулся на землю после 5 суток в невесомости. Из сообщения ТАСС:
"Корабль «Союз-7» благополучно приземлились…самочувствие после приземления хорошее… на месте приземления космонавтов тепло встретили представители, группа поиска, спортивные комиссары, друзья и журналисты».
И только через 9 лет после этих событий командир корабля А. Филипченко в своей книге написал, каким оно было на самом деле:
"С трудом протягиваем потяжелевшие руки. Ноги тяжеловаты и заметно непослушны… я чувствовал себя как бы налитым свинцом… Вот что значит переход от невесомости к земным условиям».
Член экипажа «Союза-7» космонавт В. Горбатко рассказал о своих ощущениях уже в 2000-х годах:
"Сам идти я не мог, будто на плечах у меня сидят два человека. А когда ложишься, то на грудь такая тяжесть наваливается, что дышать невозможно…»
Экипаж Союз-9 1970 год
Запуск корабля «Союз-9» состоялся 1 июня 1970 г., и продлился 17 суток и 16 часов. Ещё на стадии планирования и практической подготовки учёные предусматривали медико-биологические наблюдения и сравнения полученных данных с предыдущими полётами советских космонавтов, а также с публичной информацией о состоянии американских космонавтов.
Рассказ самого В. Севастьянова:
"Когда приземлились, нам было очень тяжело. Андрияна вытащили на руках, а я вылез сам и сел на обрез люка, но спуститься так и не смог. Андриян сидит и утирает лицо землёй, а по пыльным щекам стекают слёзы. Встать мы не могли. На носилках нас занесли в вертолёт… летим… тут врачи к Андрияну кинулись и что-то суетятся. Я на четвереньках подполз, посмотрел – а он без сознания. Еле откачали…"
Медицинское обследование показало, что космонавты находились в тяжелейшем состоянии: сердце по площади уменьшилось на 12%, а по объёму на 20%…
Вот первые впечатления из записок начальника ЦПК генерала Н.П. Каманина, который встретился с космонавтами на следующий день:
"Я не рассчитывал увидеть их в таком жалком состоянии: бледные, опухшие, апатичные, без жизненного блеска в глазах – они производили впечатление совершенно измождённых, больных людей».
Севастьянов пострадал меньше, в силу более молодого возраста, смог ещё раз подняться в космос, Николаев за год перенёс два инфаркта, и больше в космос не летал.
Экипаж Союз-19 1975 год
21 июля 1975 г., из космоса вернулись А. Леонов и В. Кубасов экипаж «Союза-19», они провели 6 суток в невесомости. Официальная информация опубликованная в книге «Союз и Аполлон» — была весьма положительной. В ней описывается, что самочувствие Леонова и Кубасова сразу после посадки было таким, что космонавты, едва покинув корабль и крепко стоя на ногах, тут же дали интервью многочисленным корреспондентам.
Но вот какова служебная информация, долгое время, закрытая для большинства. Космонавтов положили на носилки, и с ними работали врачи. Обратите внимания – это служебная информация в закрытом отчёте с фотографиями! Опубликована она была в книге тогдашнего сотрудника ЦПК И. Давыдова в 2000 году только после развала СССР, и через 25 лет, после полёта. На самом деле Леонов и Кубасов давать интервью были не в состоянии. Оно было снято значительно позже, после того как здоровье космонавтов пришло в норму.
Вот так представляли советские СМИ самочувствие космонавтов после возвращения из космоса. Но проходит время, служебная информация рассекречивается, становятся достоянием общественности публикации медиков о фактическом самочувствии космических пилотов после приземления.
Очевидные выводы
Согласитесь, такое состояние людей очень сложно назвать «хорошим самочувствием», да и давать интервью проблематично. Полёт на «Союзе-9» был последним такой длительности в СССР, и больше таких полётов на автономных кораблях не совершали.
После приблизительно 5–7 дней пребывания в невесомости в тесных капсулах кораблей космонавты чувствовали себя отвратительно, и чем дольше был полёт, тем хуже было самочувствие.
А что же американцы?
Есть мнение, что все полёты НАСА в космос на сроки более 6 дней, есть не что иное, как постановочная игра актёров. Это «Джемини-5» и «Джемини-7», и «Аполлоны» с седьмого до семнадцатого.
На всех фотоснимках, в репортажах с места приземления, отсутствуют врачи. А астронавты находятся на ногах, улыбаются, идут на митинги в свою честь, с лёгкостью прыгают из космической капсулы в шлюпку при приводнении и так далее.
Все эти кадры появились лишь в результате того, что НАСА и представления не имело о реальных полётах. А сообщения о прекрасном самочувствии своих пилотов, просто копировалось с сообщений советских СМИ.
Было это потому, что не знали американцы истинной картины состояния настоящих космонавтов, пребывающих в невесомости и в очень замкнутом пространстве. А когда появились настоящие отчёты о самочувствии экипажей космических кораблей после приземления, полностью «подчистить хвосты» в НАСА не смогли.
Почему космонавты чувствуют себя так плохо?
Во всех этих рассуждениях и выводах есть два ключевых слова: «теснота» и «невесомость».
Естественные нужды
Необходимо отметить, что объёмы жилых помещений американских капсул были заметно меньше советских. Космонавт В. Быковский впервые смог осуществить дефекацию в состоянии невесомости только в 1963 году на Востоке 5. Ерунда скажите вы, вы только представьте пролежать 5 (пять!) суток в капсуле объёмом 1,6 куб. метра, испытывая перегрузки, да ещё и без всяких гигиенических условий.
Капсула американцев, она ещё меньше – 1,2 куб. метра. В ней астронавт находится неделю, в практически неподвижном состоянии и ходит под себя. И, они бодро выпрыгивают из капсулы и шествует на торжественные мероприятия.
Помимо размеров, было ещё одно преимущество «Союзов» перед «Джемини» и «Аполлонами». В «Союзе» был санузел для естественных нужд в отсутствии гравитации, а у американцев не было! Американским астронавтам предлагалось использовать памперсы и полиэтиленовые мешки. Можно представить, как к концу полёта члены экипажа дурно пахли, если бы эти полёты были реальными.
Вообще, проблема обеспечения жизнедеятельности людей в космосе, это отдельная большая тема, и, «туалетный» вопрос, это ещё один кирпичик в стене обмана американцев про полёты в космос.
Сравните американский и советский космический туалет.
Гиподинамия
Вернёмся к тесноте. Размеры капсул пилотов, таковы, что всякие движения очень ограничены. Невесомость и гиподинамия, на пару разрушали здоровье космонавтов. Ещё раз отметим, что в американских экипажах каждому члену отводилось в 3,5 раза меньше места, чем в советских «Союзах». И если после возвращения из космоса советские космонавты практически без сил, и не могут выйти из капсул без посторонней помощи, то каковы же должны быть последствия у американских космонавтов, проводящим полёт в ещё большей тесноте, и испытывающих гиподинамию в большей степени.
Как следствие тесноты в пилотируемых капсулах, в невесомости, гиподинамия развивается усиленными темпами, как ей противостоять в 60–70-х годах прошлого века никто не знал. Отсутствие физических нагрузок во время пребывания в космосе делало тела космонавтов совершенно не подготовленными к приземлению. А последней каплей, был именно спуск, когда на ослабленный организм, обрушивались многократные перегрузки.
Невесомость
В головном мозге, при отсутствии привычной гравитации, невесомости, наблюдается, пусть и небольшое, но ощутимое нарушение работы отделов мозга. Картина в целом напоминает сотрясение головного мозга на Земле: тошнота, координация движений нарушена, головная боль и так далее.
Все эти симптомы обратимы, после нескольких дней покоя, человек с сотрясением мозга на Земле постепенно восстанавливается, и симптомы исчезают. Длительное пребывание в невесомости, а потом резкое приземление, и появление силы тяжести на Земле оказывают на головной мозг космонавта воздействие, схожее с сотрясением, и многократно усиленное перегрузками.
Что в итоге?
Долететь до Луны и вернуться теоретически можно, как и долго находиться в космосе. Только вот прыгать и скакать, улыбаться и махать руками, долго и внятно говорить сразу после посадки это вряд ли.
Общий вывод: получается так, что в 60–70-х годах прошлого века космос покорили только советские космонавты, а американцы не поднимались выше полётов в стратосфере.
Источник:
- В 100 километрах над Луной
- Как спецслужбы СССР организовали фиктивный побег для американских летчиков
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Сразу вспомнился анекдот про нового русского, который покупает по 100, продает по 300, и на эти 2% живёт.
"На всех фотоснимках, в репортажах с места приземления, отсутствуют врачи. А астронавты находятся на ногах, улыбаются, идут на митинги в свою честь, с лёгкостью прыгают из космической капсулы в шлюпку при приводнении и так далее."
Этот аргумент легко оспорить. Предположим, что по телевизору показывали одних людей, а летали - другие. Если учесть значение лунной программы для престижа страны - такая подтасовка вполне возможна. В крайнем случае, можно скрыть даже гибель экипажа.
С завидной периодичностью вытаскивается этот замшелый анекдот с идиотскими "доказательствами", достойными интеллектуального уровня пятиклассника-лоботряса.
Если у Вас ето получитса я соглашус что американци били на Луне .Кроме всего того в какомто музее в Америке лежит скафандер якоби побивавши на Луне . По даним НАСА етот скафандер создан из 22 слоя разних матерялов . Фотки етого скафандера можно наити на интернете . Вам похоже что там ест 22 слоя ? Мне он болше похож на пижаму .
Может предъявишь китайские фотки следов?
Сразу же будет, что они или "мутные" или "фотошоп"...
Что по поводу самочувствия, или советы врали про недомогание?
Но диванным экспёрдам все не спится...
У них, у нас, где, чего, кого. Вы посмотрите как приземляются космонавты после полугодовалого нахождения на МКС, и ничего, бодрячком. Да и вообще, всегда можно привести в чувство, а потом включить камеру, чтобы бравый американский астронавт не выглядел овощем на экране.
Так сколько там тыщ были в курсе лунной программ?
Которые знали все нюансы.
В НАСА на момент лунной программы работало 20 тысяч сотрудников. Сколько было посвящено во всё вообще я естественно не скажу, не думаю, что это вообще открытая информация. Но держать 20000 человек дебилами и скрывать на их глазах аферу...нуу...серьезная заявка на супер тайну)))
Такие проекты всегда были секретные, целиком о деталях могли знать несколько десятков руководителей.
Тем более, тогда была гонка за космос. И всяких Джонов прикручивающих гайки к колёсам не посвящали в детали проекта, что бы его обмануть.
Прям секта свидетелей полёта на луну))