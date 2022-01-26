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В основу этого теста положен учебник по общей биологии за 10 класс под редакцией В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой. Сможете ответить верно на половину вопросов?
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