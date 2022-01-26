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Сложный тест по биологии за 10 класс

Сложный тест по биологии за 10 класс

Автор:
26 января 2022 10:26
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 10 класс   Тесты   биология   тест   тесты за 10 класс   тесты по биологии   
1018
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В основу этого теста положен учебник по общей биологии за 10 класс под редакцией В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой. Сможете ответить верно на половину вопросов?
Назовите свойство организма, противоположное наследственности
1/8Назовите свойство организма, противоположное наследственности

cdn.pixabay.com

Верно ли утверждение, что клетка происходит только от клетки?
2/8Верно ли утверждение, что клетка происходит только от клетки?

cdn.pixabay.com

Липиды...
3/8Липиды...

cdn.pixabay.com

Утрата белковой молекулой своей структурной организации называется
4/8Утрата белковой молекулой своей структурной организации называется

cdn.pixabay.com

Назовите основной "запасной углевод" у грибной клетки
5/8Назовите основной "запасной углевод" у грибной клетки

cdn.pixabay.com

Царство прокариот в основном представлено...
6/8Царство прокариот в основном представлено...

cdn.pixabay.com

Чем прокариоты отличаются от эукариотов?
7/8Чем прокариоты отличаются от эукариотов?

upload.wikimedia.org

Как называются инфекционные агенты, состоящие только из кольцевой РНК?
8/8Как называются инфекционные агенты, состоящие только из кольцевой РНК?

upload.wikimedia.org

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Метки: 10 класс   Тесты   биология   тест   тесты за 10 класс   тесты по биологии   
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65k
Доктор Джонс Час назад
Опять двойка...
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22k
Андрей Иванов 16 минут назад
7\8. "Вы учитель, врач, учёный?" - Я сантехник, просто тест для дебилов
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23k
Сибиряк 17 минут назад
Ну я даже не знаю, не учитель я, и не врач, и не учёный. Я обычный технарь. Может я просто учился до внедрения ЕГЭ, по советским стандартам и методикам, когда на выходе получали человека-созидателя а не квалифицированного потребителя?
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1k
Влад Полчаса назад
6 верных
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1k
Максим Максимов 42 минуты назад
8 из 6 и это только потому, что я выпустился из школы в 1979 году.
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48k
noName 55 минут назад
"Из 8 вопросов ответили верно на 6"-странно,по биологии всегда 2-ка была.А в 10-м я на неё просто забил...
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10k
Kostick Час назад
4-ка. 6 из 8.
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