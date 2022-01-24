Хитрый ход: пастор "умерла", чтобы её воскресили с помощью денег

Многие встречались с разводами в церкви - служители тянут деньги их верующих как могут. Но эта пастор из США уделала их всех. Женщина упала после службы на пол и притворилась мёртвой. Перед этим она заявила, оживить её можно деньгами. Судя по всему, работают только бумажные деньги. Ролик опубликовал Telegram-канал Lenta.