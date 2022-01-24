Хитрый ход: пастор "умерла", чтобы её воскресили с помощью денег

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Деньги имеют живительную силу. Пастор в американской церкви доказала это наглядно Женщина притворилась мёртвой, чтобы прихожане её оживили. Деньгами. Бумажными.
Многие встречались с разводами в церкви - служители тянут деньги их верующих как могут. Но эта пастор из США уделала их всех. Женщина упала после службы на пол и притворилась мёртвой. Перед этим она заявила, оживить её можно деньгами. Судя по всему, работают только бумажные деньги. Ролик опубликовал Telegram-канал Lenta.
Теперь главное, чтобы наши священнослужители не взяли на вооружение этот гениальный способ вытягивания денег.
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Это ради чего был создан пост ... еще немного негатива в подкорку нашим барашам ...