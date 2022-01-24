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Хитрый ход: пастор "умерла", чтобы её воскресили с помощью денег

Хитрый ход: пастор "умерла", чтобы её воскресили с помощью денег (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: Церковь   вера   видео   деньги   интересное   пастор   прикол   фото   
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Деньги имеют живительную силу. Пастор в американской церкви доказала это наглядно Женщина притворилась мёртвой, чтобы прихожане её оживили. Деньгами. Бумажными.

Многие встречались с разводами в церкви - служители тянут деньги их верующих как могут. Но эта пастор из США уделала их всех. Женщина упала после службы на пол и притворилась мёртвой. Перед этим она заявила, оживить её можно деньгами. Судя по всему, работают только бумажные деньги. Ролик опубликовал Telegram-канал Lenta.

Теперь главное, чтобы наши священнослужители не взяли на вооружение этот гениальный способ вытягивания денег.

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Метки: Церковь   вера   видео   деньги   интересное   пастор   прикол   фото   
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6k
Echo Час назад
а пятки зажигалкой подпалить ? должно помочь
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19k
Егор 18 минут назад
Напоминает "голодный обморок" кота возле миски.
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598
Алексей 23 минуты назад
Доиграются! Вместо вызова скорой будут деньги на тело кидать в ожидании чуда.
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2k
Хрюн Полчаса назад
Если посмотреть видео повнимательнее то большенство прихожан из афрограждан. Можно сделать не толерантный вывод об их умственном развитии.
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1k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Умирает бабка. Дед и по врачам ее возил - ничего не помогает. Уже с постели не встает. Он тогда к знахарю обратился. А тот ему и говорит: "Есть один действенный способ. Ты должен с ней переспать в задницу".
Дед ему, - Что ты, мил человек! Да куда мне! Я ж такой уже старый! Я ж еще Ленина на руках держал, когда тот умирал...
Знахарь, - Ну, как знаешь. Мое дело посоветовать.
Пришел дед домой, каких-то снадобий, корешков принял - и один раз-таки получилось! В изнеможении заснул и до утра проспал. Утром слышит сквозь сон - посуда гремит. Открывает глаза - выздоровевшая бабка по дому носится, как молодая. Что-то готовит, убирает. Дед сел на кровати, да как хлопнет себя по лбу:
"Эх, и дурак я! А ведь я мог бы тогда Ленина спасти!!!"...
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58k
pynh Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
"чтобы наши священнослужители не взяли на вооружение этот гениальный способ вытягивания денег."
Это ради чего был создан пост ... еще немного негатива в подкорку нашим барашам ...
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WhiteRat

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