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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
24 января 2022 08:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1989
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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10  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
"Там русский дух, там няней пахнет!" (с) Просто ору в голосину, они сделали мой день)
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352
Arti 2 часа назад

Интересный факт:
Hwdp часто встречается в Полше на стенах и транспорте что означает:
Huj w dupe policji
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15k
alexis 2 часа назад
Самая большая кучка была рядом, прямо на земле.)))
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2k
YaNa 2 часа назад
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724
Егор Терентьев 2 часа назад
Таких жоп в моё время в школе было не увидеть
Все в юбках ходили...
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