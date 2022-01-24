1989
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Авторский пост
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Интересный факт:
Hwdp часто встречается в Полше на стенах и транспорте что означает:
Huj w dupe policji