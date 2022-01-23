Как выглядели бы известные исторические личности сегодня

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Блогер hidreley предлагает сократить огромную дистанцию и смахнуть патину истории с известных личностей прошлого и даже с героев мифологии. Чтобы они не казались нам исключительно небожителями, богами и полубогами, он дает возможность - с помощью программ искусственного интеллекта - изобразить всех этих людей как наших современников, обычных людей с нормальными потребностями. Да ими мог быть любой из нас!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусственный интеллект Исторические образы забавно известные личности мифология прошлое и настоящее сравнение
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