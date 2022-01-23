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Как выглядели бы известные исторические личности сегодня

Как выглядели бы известные исторические личности сегодня (30 фото)

Автор:
23 января 2022 16:38
Сообщество : Картинка дня
Метки: Искусственный интеллект   Исторические образы   забавно   известные личности   мифология   прошлое и настоящее   сравнение   
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Блогер hidreley предлагает сократить огромную дистанцию и смахнуть патину истории с известных личностей прошлого и даже с героев мифологии. Чтобы они не казались нам исключительно небожителями, богами и полубогами, он дает возможность - с помощью программ искусственного интеллекта - изобразить всех этих людей как наших современников, обычных людей с нормальными потребностями. Да ими мог быть любой из нас!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Исторические образы   забавно   известные личности   мифология   прошлое и настоящее   сравнение   
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5k
au3 Час назад
Зев, Люцифер и Аполлон с исторические личности?! Ну ну .....
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OLDer 14 минут назад
Ну так то еще ничего. Учёные вообще из одного позвонка восстанавливают внешний вид целого динозавра ))))
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20k
Davy Jones Полчаса назад
С зевсом как то неловко вышло, чейт он должен как хипстер выглядеть в современном мире?
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1k
Али 56 минут назад
Все это веселая забава конечно, но с огромной вероятностью не выглядели бы они так, как показано!
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