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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Авторский пост
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ центр немного не то целевое учреждение для данной проблемы. Оно должно быть... Обязательно... Где то рядом...
Тогда 3,5" - микро, что ли?