Мы по уши в... Как убирать отходы наших питомцев

В современном мире тенденция сохранения чистоты дворов и парков поддерживается на высоком уровне, да не везде и не всегда. Но все чаще можно увидеть знаки запрета на выкидывание мусора или на выгул собак.

Последние можно даже часто встретить в собственном же дворе, около скверов и в других местах, где вы сравнительно недавно выгуливали собаку.

Да, места, где можно спокойно прогуляться все еще существуют. Однако если вы не хотите на себе чувствовать осуждающие взгляды прохожих, стоит захватить пакетики для экскрементов домашнего животного.

С одной стороны, это может вызывать возмущение. С другой стороны – а кому приятно, прогуливаясь по газону, нарваться на дурно пахнущую мину?



И да, большинство собачников — абсолютно адекватные люди и выгуливают собаку там, где люди обычно не ходят, но есть и те, которые считают, что выгул пса на детской площадке – это нормально. Поэтому пакетики являются неким меньшим злом: убрал бяку по-быстрому и все довольны.



Учитывая, что в некоторых городах России пакетики не редкость, мы решили узнать, как в данный момент выглядят держатели для пакетов и насколько они удобны в использовании.

И, как оказалось, не зря. Уже прошли те времена, когда можно взять обычный пакет и отправится с животным в поход.