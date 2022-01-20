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Мы по уши в... Как убирать отходы наших питомцев

Мы по уши в... Как убирать отходы наших питомцев (16 фото)

Автор:
20 января 2022 01:06
Сообщество : Животные
Метки: животные   отходы   порядок   уборка   чистота   
828
16

Несколько вариантов предметов, которые помогут убрать за собакой.

В современном мире тенденция сохранения чистоты дворов и парков поддерживается на высоком уровне, да не везде и не всегда. Но все чаще можно увидеть знаки запрета на выкидывание мусора или на выгул собак.


Последние можно даже часто встретить в собственном же дворе, около скверов и в других местах, где вы сравнительно недавно выгуливали собаку.


Да, места, где можно спокойно прогуляться все еще существуют. Однако если вы не хотите на себе чувствовать осуждающие взгляды прохожих, стоит захватить пакетики для экскрементов домашнего животного.


С одной стороны, это может вызывать возмущение. С другой стороны – а кому приятно, прогуливаясь по газону, нарваться на дурно пахнущую мину?

И да, большинство собачников — абсолютно адекватные люди и выгуливают собаку там, где люди обычно не ходят, но есть и те, которые считают, что выгул пса на детской площадке – это нормально. Поэтому пакетики являются неким меньшим злом: убрал бяку по-быстрому и все довольны.

Учитывая, что в некоторых городах России пакетики не редкость, мы решили узнать, как в данный момент выглядят держатели для пакетов и насколько они удобны в использовании.


И, как оказалось, не зря. Уже прошли те времена, когда можно взять обычный пакет и отправится с животным в поход.

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Появились специальные маленькие пакеты и самые разные держатели, в виде динозавров, косточки, фонарика, кошелька из кожи. Даже есть целые наборы, фигурки из которых можно менять каждый день. Что же выбрать, панду или сову?

На рынок вышли даже известные бренды, например, свой держатель для пакетов представил Versace за скромную сумму (нет, не скромную) 20 000 рублей.

Кстати, также в интернете можно найти множество вариаций различных ковшиков, лопаток, грабель для сбора экскрементов для последующего помещения в пакет.

Причем выглядят лопатка удобно и наверняка могут перетянуть в лагерь чистюль даже тех, кто совсем недавно даже не помышлял об уборке за собакой.

В целом, как можно увидеть, направление все больше развивается, и в уборке за собакой нет ничего постыдного.

А вы убираете за своим песиком? А если нет, то почему?

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Метки: животные   отходы   порядок   уборка   чистота   
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Социум 38 минут назад
Штрафовать надо. И поощрять тех, кто может снять на телефон хозяев, которые не убирают. Например, можно создать приложение, как Добродел, где будут рассматривать жалобы бдительных горожан. Поощрения выплачивать из штрафов. Пенсионерам - прибавка к пенсии, студентам - дополнительный заработок. Нужно только захотеть.
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