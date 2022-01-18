Приключения мишек на Севере: белые медвежата преодолели 600 км, чтобы вернуться к людям

Эвакуированные в декабре 2021года экологами на вертолете с территории Харасавэйского месторождения в естественную среду обитания белые медвежата вернулись "домой" - к любимой столовой, где их подкармливали вахтовики. На марш-бросок протяженностью почти 600 км. хитрюгам потребовалось 18 дней.
Эта история началась когда два годовалых белых медвежонка, оставшись без матери, забрели в вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении и отказались его покидать. Косолапые братья облюбовали там себе укромное убежище в полуразрушенном здании рядом с кафе. Помимо запахов от общепита, им доставались угощения от сердобольных вахтовиков и содержимое мусорных контейнеров. Братья получили имена - Хара и Савэй и настолько адаптировались, что их не пугали ни шум стройки, ни люди, ни лающие собаки, - пишет издание "Красный Север"
Но такое соседство в итоге могло стать опасным для всех, поэтому специалисты Росприроднадзора, ООО «Газпром добыча Надым», регионального профильного департамента и НЭЦ «Морские млекопитающие» решили попробовать вернуть медвежат в естественную среду обитания, а для этого переместить их "на удаленное расстояние". 26 декабря косолапых отловили, погрузили на вертолет и отвезли за 100 километров от поселка, снабдив их трехнедельным запасом корма и датчиками, которые в начале января показывали, что у мишек все хорошо и они движутся на север.
Но вскоре мишки нагулялись, соскучились и решили вернуться обратно в поселок. За 18 дней Хара и Савэй совершили марш-бросок протяжённостью почти 600 километров и вернулись к газовикам.
Медвежат засняли на видео возле столовой, косолапые, не обращая внимания на местных собак, которые даже лаяли на старых знакомых без энтузиазма, занимались поглощением чего-то найденного и. видимо, вкусного. В компании ООО «Газпром добыча Надым» хоть и не поверили своим глазам, но все же предположили, что гости – старые знакомые, хотя датчиков на братьях не оказалось - смекалистый дуэт от них, каким-то образом, успел избавиться.
Специалисты НЭЦ «Морские млекопитающие», которые участвовали в декабрьской операции по переселению, догадки газодобытчиков подтвердили. Мишки оказались "теми самыми".
Неладное с датчиками здесь заметили ещё 6-7 января. Ранее пути-дороги мишек, которые вроде благополучно осваивались на новой территории, легко прослеживались. Подростки, просидев у запасов рыбы на берегу два дня, на третьи сутки вышли на лёд Карского моря и двинулись на север, ещё больше удаляясь от людей. Преодолев 350 километров и дойдя до северо-западной оконечности острова Белый, они сначала свернули на запад вглубь Карского моря, а потом пошли на юг.
Накануне Рождества перестал подавать сигналы прибор, закрепленный на Савэе, а 7 января замолчал второй передатчик. Десятого января метка медвежонка Хара вновь ожила и, судя по данным, косолапые, которые ранее весьма активно передвигались, сбавили темп перемещения.
В итоге выяснилось, что братья, совершив восемнадцатидневный забег протяженностью почти шестьсот километров, вернулись в милый их сердцам и желудкам посёлок. Как написали представители НЭЦ в своей группе в Facebook, по словам очевидцев, даже местные псы на косолапых не лаяли.
Жизнь в дикой природе пошла братьям на пользу. Медвежата из путешествия вернулись в хорошей форме, даже более чистыми и опрятными. Очевидно, они не голодали и вообще не бедствовали, но сытная «пирожковая» жизнь рядом с людьми им показалась милее дикой природы.
Но специалисты не отчаиваются и не теряют надежды отлучить медвежат от лёгкой еды в поселке и водворить их в привычную среду обитания. В департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО сообщили, что в ближайшие дни состоится совещание, на котором специалисты окружной структуры, Росприроднадзора и НЭЦ «Морские млекопитающие» будут решать дальнейшую судьбу медвежат. Здесь подчеркнули, что вариантов, по сути, два: отправить косолапых в зоопарк или ещё раз попробовать вернуть в традиционную среду обитания. Департамент будет прилагать все усилия, чтобы оставить их в дикой природе, - пишет "Красный Север".
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