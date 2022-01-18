Приключения мишек на Севере: белые медвежата преодолели 600 км, чтобы вернуться к людям

Эта история началась когда два годовалых белых медвежонка, оставшись без матери, забрели в вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении и отказались его покидать. Косолапые братья облюбовали там себе укромное убежище в полуразрушенном здании рядом с кафе. Помимо запахов от общепита, им доставались угощения от сердобольных вахтовиков и содержимое мусорных контейнеров. Братья получили имена - Хара и Савэй и настолько адаптировались, что их не пугали ни шум стройки, ни люди, ни лающие собаки, - пишет издание "Красный Север"

Но такое соседство в итоге могло стать опасным для всех, поэтому специалисты Росприроднадзора, ООО «Газпром добыча Надым», регионального профильного департамента и НЭЦ «Морские млекопитающие» решили попробовать вернуть медвежат в естественную среду обитания, а для этого переместить их "на удаленное расстояние". 26 декабря косолапых отловили, погрузили на вертолет и отвезли за 100 километров от поселка, снабдив их трехнедельным запасом корма и датчиками, которые в начале января показывали, что у мишек все хорошо и они движутся на север.

Но вскоре мишки нагулялись, соскучились и решили вернуться обратно в поселок. За 18 дней Хара и Савэй совершили марш-бросок протяжённостью почти 600 километров и вернулись к газовикам.