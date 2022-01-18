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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Авторский пост
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не живи ты на краю,
придёт серенький волчок...
Самое интересное пропало.
Это обычный маркетинговый ход. Натуральный шпон, это когда изделие из без разницы чего(дсп,двп и тд) отделано с двух сторон шпоном. А массив шпона это именно фанера. Но слово фанера звучит не так солидно, как массив шпона.