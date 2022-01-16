Самые безумные траты римских олигархов





Состояния римских олигархов намного превышали эту сумму. Авгур Ленгул и вольноотпущенник Паллас в I в. н.э. имели состояния по 300 млн. сестерциев, а Нарцисс — даже 400 миллионов. Состояние знаменитого гурмана Марк Габия Апиция оценивалось всего в 100 млн., но зато он тратил свои деньги с размахом и выдумкой.





Плиний Старший писал, что на пирах Апиция подавалось не только заливное из соловьиных языков, которым прославился другой известный римский гурман Лукулл, но даже рагу из языков фламинго. А для получения особо нежного мяса он откармливал свиней сушёными фигами и медовухой.