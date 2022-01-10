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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Рыба, которая будет вылавливаться в нерестовый период еще плавает, а ее уже продали. Москвичи приезжают зимой, в это время, когда идет планирование путины и аккумуляция средств на ее проведение. Люди делают расчеты исходя из цены прошлого года, не зная как отреагирует рынок в этом году. И тем не менее испытывая нужду в притоке средств на оргвопросы рыбаки заключают договор и продают свою еще не существующую продукцию по фиксированной цене. Допустим оплатили 100 тысяч тонн кеты по 100 руб за кг. А цена в этом году на путине возьми и скакни вверх до 200руб за кг. Что делать? Договор выполнять надо и отправляют эти 100 тысяч тонн по оговоренной цене, а всем остальным и местным в том числе отпускают рыбу по 200. И в итоге, даже с учетом хранения и логистики рыба для Москвичей имеет конечную себестоимость ниже, чем для нас цена закупа. А рыбу надо еще хранить и транспортировать, это тоже добавляет цену. Как итог, по предоплате купил- дешевле. Не хочешь ждать и рисковать деньгами(рыба может не ловиться и тогда выполнять договор будут в следующую путину) тогда плати фактическую цену.
но как насчет того,что какие-то люди нетрадиционной сексуальной ориентации просто перекрыли амур сетками в устье и выгребают все, что могли поймать другие рыбаки выше по течению?
И так уже много лет.
А просто какая-то мразь им разрешила так делать.
(говорить нельзя фамилию, но точно не Навальный)