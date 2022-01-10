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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
10 января 2022 23:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1613
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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12  комментариев
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13k
Михалыч 6 часов назад
Юрлицо. Видимо конкретный товар списать нельзя, а карту можно. Не благодарите.

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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Где ж это такое видано было чтоб кот спал под стулом?
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3k
GelmuT_nec 4 часа назад
Жизненно! Сегодня отнял у кота несколько монет на молоко для кофе.
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9k
Lilian 6 часов назад
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13k
Михалыч 6 часов назад
По поводу дешёвой рыбы у моря. Она дешевле, но только у таких рыбаков. Деревянная лодка и сеть стоит не дорого, а рыболовецкий траулер с командой и логистикой надо отбивать...
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