«Кино, вино и домино»: самые необычные кинотеатры со всего мира

Конечно, похвастаться подобными киносеансами больше никто не может похвастаться, зато необычных кинотеатров в мире вполне хватает. Именно о них и пойдет речь. К слову, часть из них можно найти в столице.

Например, Lumiere Hall, позволяющий создать 100% погружение. Ведь там фильм показывается сразу на 20 плоскостях, расположенных не только традиционного спереди, но также сверху, снизу и по сторонам. Так что не обязательно пялиться два часа прямо, а можно откинуться поудобнее и смотреть наверх.