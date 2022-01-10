«Кино, вино и домино»: самые необычные кинотеатры со всего мира

Сегодня кинотеатр – обыденная вещь, которой никого не удивишь, так же как и технологиями 3D и 4D. Однако это не касается шведов, которым регулярно устраивают разные экспериментальные кинопоказы.
Проходит всё это дело на Гетеборгском кинофестивале, где зрителей вечно ожидают сюрпризы. Им уже устраивали показы в гробах и на удаленном морском маяке.
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В этот раз сеансы будут проходить под воздействием массового психоза, который проведет мастер своего дела. По крайней мере, шведы рассчитывают, что людей удастся максимально погрузить в атмосферу фильма, заставив почувствовать их частью.
Конечно, похвастаться подобными киносеансами больше никто не может похвастаться, зато необычных кинотеатров в мире вполне хватает. Именно о них и пойдет речь. К слову, часть из них можно найти в столице.
Например, Lumiere Hall, позволяющий создать 100% погружение. Ведь там фильм показывается сразу на 20 плоскостях, расположенных не только традиционного спереди, но также сверху, снизу и по сторонам. Так что не обязательно пялиться два часа прямо, а можно откинуться поудобнее и смотреть наверх.
Не менее интересной выглядит и Круговая кинопанорама на ВДНХ, открытая ещё в 1959 году. Действует она до сих пор, но показывают там в основном советскую классику, поскольку сегодня уже не выпускают «круговых» фильмов.
Американское кафе-кинотеатр Sci-Fi Dine-In, созданное при студии Disney, дает возможность не только посмотреть фильм, но и вкусно покушать. А главное, что зрительские места сделаны в виде ретро-автомобилей, разделенные на места по двое.
В США также находится ретро-кинотеатр Bijou. Здание было построено аж в 1909 году и использовалось как оперный дом. Спустя 20 лет его переоборудовали в зал для киносеансов, оставив ресторанные столики по бокам. Несмотря на то, что в 2011 году его реставрировали, оригинальный старомодный стиль был полностью сохранен.
Парижский Olympia Music Hall периодически проводит акцию с известным магазином IKEA. На это время мюзик-холл превращается в необычный кинотеатр, в котором зрительские кресла заменяются кроватями. Всё это создает «домашнюю» атмосферу. Хотя смотреть кино дома все предпочитают по-разному.
Но это идея сегодня уже перестала быть уникальной, ведь её используют по всему миру. Например, в Польше, где находится Cinema In Bed. В отличие от французского аналога, где вы лежите у всех на виду, здесь можно создать интимную обстановку: каждая кровать имеет ограждения, и в случае необходимости можно полностью скрыть её занавеской.
Ещё один кинотеатр, расположенный в столице Франции - The Movie Theater. Здесь вы не встретите ни кресел, ни кроватей. Вместо них зрительские места вам заменят лодки, плавающие в большом бассейне. Правда, непонятно, что делать, если посреди просмотра фильма вдруг захочется в туалет.
Не будет далеко отходить от водной тематики, и перенесемся в лондонский Hot Tub. Здесь можно принять горячую ванну, попутно смотря фильм за парочкой коктейлей. Разумеется, посетить его можно только летом.
Кинотеатром на свежем воздухе уже никого не удивить, однако посмотреть фильм в древнеримском амфитеатре Пулы – совсем другое дело. Это место идеально подошло бы для просмотра исторических лент на фоне алого заката.
Таиландский кинотеатр «Архипелаг» идеально подойдет для любителей экзотики, ведь здесь вас предстоит смотреть фильмы уже не в бассейне, а на настоящей воде. Правда, если кино вам не понравится, уйти не получится.
Ну и завершим китайским The Orange Cinema Club, предназначенном для состоятельных гостей. Зал оформлен в хай-тек стиле, но есть и отдельные VIP-места на компанию до четырех человек. Просмотр фильма скрасит меню, содержащее в себе коктейли со всего мира.
А в каком кинотеатре хотели бы побывать вы, представься вам такая возможность?
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