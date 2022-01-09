19.

Следы этой довоенной модели зеленого цвета давным-давно утеряны,остались лишь легенды да чертежи на белом ватмане.

У машины пришлось кардинально переработать не только базовую подвеску, но и 8-цилиндровый двигатель, мощность которого была увеличена с 90 до 140 «лошадей».Если хорошенько поразмыслить, то попытаться сделать из почти 6-метрового лимузина настоящий спорт-кар мог только сумасшедший конструктор.