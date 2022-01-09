FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3915 постов • 1126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
09 января 2022 22:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: история   ретро   фото   
542
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Седой Бегемот 58 минут назад
А сколько пальто в год покупает автор сейчас? Намного больше одного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
12k
Bill 17 минут назад
Интересно, где Хрущ достал пробковый шлем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тамара Коршунова 53 минуты назад
Это если «блат» есть. Челябинск. СССР. Конец 1980-х.
Блат - это совсем другое. Блат- от немецкого слова-"записка, Листик". вот по записочкам и давали. От директора, от завкома. от паркома, от ещё кого-нибудь. Но была личная записочка .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Квантовый_Слесарь_82 59 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Старичок Час назад
Комментарий к фото
на абамку смотрит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Старичок Час назад
Комментарий к фото
какая же это ретро фоторгафия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
Александр Час назад
А который Хрущёв то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охотники за привидениями: 30 лет спустя Охотники за привидениями: 30 лет спустя ДТП более чем вековой давности: какими они были? ДТП более чем вековой давности: какими они были? Топ-5 самых хитрых и дерзких ограблений банков Топ-5 самых хитрых и дерзких ограблений банков Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Роторная карусель: веселое винтажное развлечение Роторная карусель: веселое винтажное развлечение Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4039660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей Владимир Этуш стал играть кавказцев в советском кино
2
81
Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей Владимир Этуш стал...
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Казахстан#смешные#люди#новый год#сарказм#космос#Приколы#Россия
#интересно#история#СССР#в мире#фотографии#страна#добрые видео#наука#ретро#фильм
#факты#кино#животные#комментарии#прикольные#картинки#подборка#позитив#на различный вкус#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться