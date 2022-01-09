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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Счастливчики! Вовремя подсуетившись урвали «с колёс» товары народного потребления: унитаз, бачок и мойку. Не финская сантехника, конечно, но всё же.
4.
Главные ворота испанского замка Педраса (Castillo de Pedraza) 15 века. Их ногой точно не откроешь!
5.
«Во-первых, вы мужчина или женщина?... — Я женщина. — В таком случае вы можете оставаться в кепке»
7.
Уникальная фотография из 90-ых: 23–летняя Мелисса Джонсон пробегает мимо теннисистов Рихарда Крайчека и Маливая Вашингтона в финале «Уимблдон–1996 год
Девушку с корта увезли в полицию. Мелиссе Джонсон было 23 года, на турнире она работала официанткой в одном из уимблдонских ресторанов. Из полиции ее отпустили без предъявления обвинений.
8.
Проповедник на нудистском пляже предрекает скорый конец Света, но ребятам, как мне кажется, это по барабану.
16.
Модный шопинг времён позднего дефицита. Импортные пальто только для счастливых обладателей талонов, получаемых по месту работы. Одно пальто в год. Это если «блат» есть. Челябинск. СССР. Конец 1980-х
17.
Пловцы читают цитатник Мао перед заплывом в честь 2–й годовщины купания Мао в реке Янцзы, 1968 год, Харбин, Китай
19.
Полное название этого купе ЗИС-101А-Спорт говорит о том, что создан он был на базе самого передового советского лимузина 30-х годов
Следы этой довоенной модели зеленого цвета давным-давно утеряны,остались лишь легенды да чертежи на белом ватмане.
У машины пришлось кардинально переработать не только базовую подвеску, но и 8-цилиндровый двигатель, мощность которого была увеличена с 90 до 140 «лошадей».Если хорошенько поразмыслить, то попытаться сделать из почти 6-метрового лимузина настоящий спорт-кар мог только сумасшедший конструктор.
У машины пришлось кардинально переработать не только базовую подвеску, но и 8-цилиндровый двигатель, мощность которого была увеличена с 90 до 140 «лошадей».Если хорошенько поразмыслить, то попытаться сделать из почти 6-метрового лимузина настоящий спорт-кар мог только сумасшедший конструктор.
21.
Черные кассы, в которых отдельно от всех рабочих выплачивалась зарплата нарушителям трудовой дисциплины
22.
15 апреля 1989 г. в Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей.В Ливерпуле был открыт мемориал памяти погибшим в этой трагедии, а на «Энфилде» каждый год 15 апреля проводится мемориальная служба
25.
Зима 1987 года. Поезд объезжает закрытую станцию Ленинские Горы по временным мостам.
Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Именно по этим «временным» пролётам 87-ого года поезда идут до сих пор: их передвинули с временных опор на консоли главного пролёта, на главных арках держится только платформенная часть станции.
26.
Слон печатает сообщение на гигантской пишущей машинке во время Всемирной ярмарки 1940 года в Нью-Йорк.
28.
Конкурс красоты «Осенняя красавица-89» в женской колонии для несовершеннолетних. Рязань, 1989 года
29.
Фото с «Национальной недели стояния на голове», 1940 год, США. Это событие стало толчком к созданию флешмобов. Все новое, хорошо забытое старое
30.
Авиасимулятор Ruggles Orientator. Обучение в армии США. 10 декабря 1929 г. Рядом - изобретатель У. А. Гнау. Пилот - Дж. Уолтерс в кабине
31.
Солдаты Королевского полка Австралии решили пошутить перед встречей чернокожих новобранцев. сентябрь 2000 года
33.
Новосибирск. Улица Станиславского.1946 г. Сталинки сданные в 1941 и 1943 годах. Самый правый дом - один самых старых домов первого соцгорода построенный в 1931 г
38.
Фотография одного из бесстрашных мойщиков окон, работающего на Эмпайр-стейт-билдинг, во время паузы в работе. 24 декабря 1936 год
С наступлением теплой погоды небоскребы становятся похожими на гигантские муравейники, поскольку эти люди карабкаются по граням строений, спокойно выполняя свою нервную работу. А может, парень, изображенный здесь, просто приглашает оператора подойти поближе для объятий.
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Еще крутые истории!
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Блат - это совсем другое. Блат- от немецкого слова-"записка, Листик". вот по записочкам и давали. От директора, от завкома. от паркома, от ещё кого-нибудь. Но была личная записочка .