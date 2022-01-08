В Туркмении потушат «Врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада». Он дал поручение в пятницу, 7 января, во время заседания правительства, передает Turkmenportal.
По словам главы Туркмении, идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку.
Также Бердымухамедов отметил, что расходуется природный газ, который можно было бы экспортировать. Он поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову найти способ потушить кратер и призвал привлечь ученых в случае необходимости.
В ноябре 2021 года власти Туркмении запретили местным жителям без специального разрешения посещать «Врата ада».
Кратер Дарваза появился в 1971 году на месте скопления подземного газа. До этого там находилась буровая вышка, однако она провалилась в подземную пустоту. Чтобы выходящие наружу газы не отравляли людей и скот, власти решили поджечь кратер. Предполагалось, что огонь на месторождении потухнет спустя несколько дней, однако топливо продолжает гореть уже 50 лет.
Источник:
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Да потому что газу там горит с гулькин х*й и днём это просто обычный кратер с парой пукалок.
1. Сбросить туда БООООООльшой огнетушитель!
2. Как потухнет, заткнуть БООООООльшую пробку!
Не благодарите!
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Аха ..Они туда иногда оппозиционеров скидывают ..Не слышали ?
Ну ну
Лучше сначала сконструировать купол какой, сделать, доставить по месту, потушить и шустро накрыть. Ну так, примерный план действий :)