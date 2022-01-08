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В Туркмении потушат «Врата ада»

В Туркмении потушат «Врата ада» (1 фото)

Автор:
08 января 2022 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: президент   туркменистан   факты   
902
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада». Он дал поручение в пятницу, 7 января, во время заседания правительства, передает Turkmenportal.

По словам главы Туркмении, идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку.


Также Бердымухамедов отметил, что расходуется природный газ, который можно было бы экспортировать. Он поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову найти способ потушить кратер и призвал привлечь ученых в случае необходимости.


В ноябре 2021 года власти Туркмении запретили местным жителям без специального разрешения посещать «Врата ада».


Кратер Дарваза появился в 1971 году на месте скопления подземного газа. До этого там находилась буровая вышка, однако она провалилась в подземную пустоту. Чтобы выходящие наружу газы не отравляли людей и скот, власти решили поджечь кратер. Предполагалось, что огонь на месторождении потухнет спустя несколько дней, однако топливо продолжает гореть уже 50 лет.



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Метки: президент   туркменистан   факты   
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26  комментариев
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6k
kleyman 2 часа назад
Совсем кукуха от власти поехала. Даже если и смогут его затушить, то газ то куда денется? Ну видимо начнет расползаться по территории. И в итоге, может жахнуть как в трагедии с поездом подорвавшимся под Уфой в 1989.

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15k
Дмитрий Полчаса назад
Читал про исследования этого кратера ещё в советские времена. Потушить его, если приспичит, можно буквально за несколько часов, достаточно выпустить туда несколько цистерн углекислоты и всё погаснет. Иное дело что делать с газом, который там находится очень близко под поверхностью (как это правильно называется -- не помню, геологи поправьте). Даже если кратер каким-то образом заткнуть, грубо говоря залить бетоном, газ начнёт просачиваться через почву по всей округе, создавая риск отравления на огромной территории.
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5k
au3 36 минут назад
Прапора надо послать на место, что б скомандовал газу : "Газ стой - ррррраз, двааа"
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840
beshh 37 минут назад
Только вот все эти красивые фоточки делаются почему-то ночью и, желательно, в новолунье. Интрересно, почему?
Да потому что газу там горит с гулькин х*й и днём это просто обычный кратер с парой пукалок.
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5k
a_komolow 43 минуты назад
Подскажу решение!
1. Сбросить туда БООООООльшой огнетушитель!
2. Как потухнет, заткнуть БООООООльшую пробку!


Не благодарите!
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6k
workmen77 58 минут назад
Он что, возомнил себя умнее советских ученых, которые десятилетия не смогли решить эту проблему?
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47k
zloykoyot Час назад
"Он поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову найти способ потушить кратер и призвал привлечь ученых в случае необходимости." Вице-премьер с учёными дружно помолились всем известным богам, поставили свечки и накатили по 150 в благодарность за то, что президент Бердымухамедов не поручил погасить Солнце или сделать Луну поярче для экономии на уличном освещении.
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697
Mixan 2 часа назад
У них больше проблем нет ? Чем, кем тушить собрались ..?
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781
Максим Максимов 2 часа назад
40 ( СОРОК, Карл!!!!) лет не тушили, а теперь об экспорте газа вспомнили.... Ну точно - деревянные Буратинки!
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56
vkosta Максим Максимов 2 часа назад
2021-1971 = 40. Понятно. Ясно.
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175
Null Dev vkosta Полчаса назад
Э... У меня с арихметикой плохо, или это сарказм? :)
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228
Шурман 2 часа назад
Мндя , у него совсем проблемы ? мания величия не дает покоя ? может пускай уже и землю остановит , эта хрень веками горела а этот стрелок , поэт , драматург , да хрен его знает кто еще решил что может уже все что угодно . Вот где революции нужно делать , Северная Корея курит нервно в сторонке .
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10k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
почитал новость в других источниках и что-то нигде не сказано, что его хотят потом собирать. Т.е по сути просто потушить и "крантик" закроется, а газ тратится не будет чтоль?)) Мдя..

Лучше сначала сконструировать купол какой, сделать, доставить по месту, потушить и шустро накрыть. Ну так, примерный план действий :)
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228
Шурман ☾ Атеист ☽ 2 часа назад
Зачем ему это , он же как ребенок , покатушки , стрельба , Кадыров местного разлива правда вот пернуть там нельзя даже и с его согласия .
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6k
Ruk 2 часа назад
ну и правильно, почему бесплатно горит то, что продать можно. как бы дорого это не стоило.
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