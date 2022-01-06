Рысь Линда, Ленинградский зоопарк, одиночество

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Рысь Линда и кошка Дуся дружили больше 12 лет. Когда они обе были еще котятами, сотрудники Ленинградского зоопарка решили проверить, как сложатся их отношения в одном вольере.
Котята сразу сдружились, это не был аттракцион, говорили смотрители, между кошкой и рысью возникла настоящая дружба.
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10 января 2020 года в Ленинградском зоопарке сообщили, что на 13-м году жизни кошка Дуся скончалась, причину в зоопарке не сообщили
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Метки: В зоопарке красивая кошка рысь
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Вообще-то это печалька(