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Рысь Линда, Ленинградский зоопарк, одиночество

Рысь Линда, Ленинградский зоопарк, одиночество (9 фото)

Автор:
06 января 2022 18:44
Сообщество : Животные
Метки: В зоопарке   красивая кошка   рысь   
519
9

Рысь Линда и кошка Дуся дружили больше 12 лет. Когда они обе были еще котятами, сотрудники Ленинградского зоопарка решили проверить, как сложатся их отношения в одном вольере.

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Метки: В зоопарке   красивая кошка   рысь   
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Директор свежего воздуха 50 минут назад
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23
Олена Гасюк 13 минут назад
Плюсы кошачьей дружбе! Ушла Кошка по лунной дорожке...
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5k
Ыукп 53 минуты назад
Я не понял, плюсы за что? Или минусы....
Вообще-то это печалька(
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