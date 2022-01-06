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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Авторский пост
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А враспор сулугуни, или еще что-то добавляли?
Мойша, Ты что? Это же сало!
Са'очка. Я не спрашиваю, как называют эту 'ыбу!
Мамаша возится по хозяйству на кухне, а пятилетний сын играет с игрушечной железной дорогой. Останавливается игрушечный поезд и мама
слышит, как сын объявляет: "Так, слушать сюда, уроды! Кому надо вылезать, съ"бывайте нах.. , мы и так опаздываем! А те уроды, кто хочет ехать, шевелите копытами, сейчас отходим!" Мамаша в ужасе, хватает сына и читает ему нотацию:
"В нашем доме такими словами не выражаются. Ты сейчас пойдешь в свою комнату и будешь сидеть там 2 часа, и подумаешь о своем поведении. Потом можешь играть дальше".
Через два часа мальчик снова играет в железную дорогу и мама слышит:
"Уважаемые пассажиры! При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Спасибо за то, что вы выбрали нашу компанию. Всего вам хорошего!"
Дальше мальчик продолжает: "Просим тех, кто только что сел в поезд, расположить ручную кладь на полках. Напоминаем, что в нашем поезде не
курят. Желаем вам приятной поездки!"
Мамаша в умилении. А сын продолжает: "А если вы, уважаемые пассажиры, за"бались ждать 2 часа нашего поезда, все вопросы к той толстой дуре на кухне!"