FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3876 постов • 1126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото + 1 гиф)

Автор:
06 января 2022 15:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3718
26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
jonnyD 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Великий Немой 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
SKIL LYR 50 минут назад
Спасибо, поржал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EricDimon Час назад
Но вы хоть счастливы? Да. Счастлива... Буду...Скоро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кархародон Час назад
Это было бы смешно. Если б не было жизнью..
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
JeanLuk Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 2 часа назад
ПЛЕНКУ, Карлуша, ПЛЕНКУ, а вот клеенка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Хреновые - еле влез за руль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Диплом же получили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Блин!... Надо попробовать.
А враспор сулугуни, или еще что-то добавляли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 2 часа назад
Анекдот напомнило:
Мамаша возится по хозяйству на кухне, а пятилетний сын играет с игрушечной железной дорогой. Останавливается игрушечный поезд и мама
слышит, как сын объявляет: "Так, слушать сюда, уроды! Кому надо вылезать, съ"бывайте нах.. , мы и так опаздываем! А те уроды, кто хочет ехать, шевелите копытами, сейчас отходим!" Мамаша в ужасе, хватает сына и читает ему нотацию:
"В нашем доме такими словами не выражаются. Ты сейчас пойдешь в свою комнату и будешь сидеть там 2 часа, и подумаешь о своем поведении. Потом можешь играть дальше".
Через два часа мальчик снова играет в железную дорогу и мама слышит:
"Уважаемые пассажиры! При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Спасибо за то, что вы выбрали нашу компанию. Всего вам хорошего!"
Дальше мальчик продолжает: "Просим тех, кто только что сел в поезд, расположить ручную кладь на полках. Напоминаем, что в нашем поезде не
курят. Желаем вам приятной поездки!"
Мамаша в умилении. А сын продолжает: "А если вы, уважаемые пассажиры, за"бались ждать 2 часа нашего поезда, все вопросы к той толстой дуре на кухне!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охотники за привидениями: 30 лет спустя Охотники за привидениями: 30 лет спустя Подборка приколов для автолюбителей Подборка приколов для автолюбителей КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Сборник автомобильного юмора Сборник автомобильного юмора Пятничная подборка автомобильных приколов Пятничная подборка автомобильных приколов
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4031520



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
13
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Зачем радиоприемникам AM-диапазон, если там одни помехи?
1
125
Зачем радиоприемникам AM-диапазон, если там одни помехи?
Набирающие популярность в сообществах
Как праздновали Новый год на Руси
0
7
Как праздновали Новый год на Руси
Смешные и&nbsp;добрые видео
0
6
Смешные и добрые видео
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#фото#добрые видео#картинки#полиция#комментарии#прикольные#сарказм#актеры
#Казахстан#СССР#смешные#Россия#люди#страна#Приколы#прикол#Митинги#звезды
#интересно#факты#кино#интересное#подборка#животные#фотографии#протесты#одкб#Россия .

На что жалуетесь?

Вернуться