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Мы все немного Барсик когда звенит будильник
Авторский пост
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Метки: Юмор добрые видео смешные
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Вшы, вонь, грязь, волосы выпадают, изо рта воняет..
Лижут писты, сосут йухи другим людям. жесть просто!
А у собаки у хорошего хозяина ни глистов, ни клещей.
Думаю ,что с ним делать ..!
Но такого точно не потерплю !!! Этот песель на видео чувствует себя вожаком стаи ..Это нужно пресекать сразу !!!!
Обычные обнимашки с собакой )))
А щенка лучше отдай в добрые руки собачников. Рано тебе еще собаку заводить с такими настроями.