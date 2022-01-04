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Мы все немного Барсик когда звенит будильник

Мы все немного Барсик когда звенит будильник (1 видео)

Автор:
04 января 2022 15:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   добрые видео   смешные   
874
1

Мы все немного Барсик когда звенит будильник

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Метки: Юмор   добрые видео   смешные   
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13  комментариев
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0
Владимир Донских 3 часа назад
Спать с собакой ????
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7k
Игорь 16 минут назад
Панин видел?
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10k
Сережа 2 часа назад
Зоофилка.
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9k
Cornho 2 часа назад
Ничего не понял, а где Барсик? Я всё видео ждал, что в кадр впрыгнет Барсик (кот) и надаёт по щам орущей собаке.
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768
Mixan 3 часа назад
Щенка подобрал дрожащего 2 января ( никогда этого не делал ) ..
Думаю ,что с ним делать ..!
Но такого точно не потерплю !!! Этот песель на видео чувствует себя вожаком стаи ..Это нужно пресекать сразу !!!!
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