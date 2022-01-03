В Китае вводят штрафы 50 миллионов юаней (7.800.000 $) за применение биг-даты в ценообразовании.
Многие клиенты давно сталкиваются с тем, что цены на один и тот же авиабилет заметно отличаются в зависимости от того, оформляется покупка с личного компьютера, или с ранее не используемого телефона.
В маркетинге это называется BBPD = "behavior-based price discrimination" = "ценовая дифференциация основанная на поведении пользователя".
Цена на товар или услугу назначается в зависимости от того, насколько клиент "нечувствителен" к повышению цены, т.е. сколько с него можно содрать.
В биг-дату собираются сведения о ранее сделанных клиентом покупках, модели его телефона, марке его машины, районе проживания, его пол, возраст, род занятий, привычки потребления, и многое другое.
Алгоритмы на основе непрерывного машинного обучения создают "портрет пользователя", который и будет определять персональные цены для него, на какой бы торговой платформе он теперь ни совершал покупки.
BBPD получает широкое применение для оптимизации прибыли в авиационных перевозках, финансовом консультировании, страховании, и интернет-торговле.
В Китае все это назвали "杀熟" = "обобрать своих", т.е. брать со старых клиентов дороже, чем с новых (буквально - "убивать знакомых, пользуясь их доверием").
Например, разница в цене при продаже сотовых телефонов там различается в ТРИ РАЗА для новых покупателей и постоянных состоятельных клиентов.
В Шэньчжэне разработали "Положение по использованию цифровых данных в Шэньчжэньской специальной экономической зоне", которое проходит обсуждение до 15 июня.
Теперь цифровые данные участников не должны подвергаться анализу, а также без уважительной причины запрещен дифференцированный режим ценообразования для клиентов при одинаковых условиях торговли.
За такую "ценовую дифференциацию" компания будет наказывать штрафом в 50 тысяч юаней при получении дохода менее 10000 юаней. И штрафом 50 миллионов юаней или 5% годового оборота за более злостные нарушения.
Профессор юридического факультета Китайского народного университета заявил -"применение больших данных нарушает право потребителей получать информацию о ценах, выбирать товары и правила честной торговли. Шэньчжэнь намерен и далее наказывать за применение больших данных в торговле, что является важным шагом в укреплении антимонопольного надзора в экономической сфере".
В феврале антимонопольный комитет Госсовета опубликовал руководство, в котором четко указал, что использование больших данных в ценообразовании представляет собой злоупотребление доминирующим положением компании на рынке.
Но доказать в суде это нарушение пока непросто из-за скрытых и неопределенных алгоритмов автоматического ценообразования торговых платформ.
Недавно некий Лю сделал заказ еды по интернету и оплатил стоимость ее доставки 4,1 юаня.
Он зарегистрировался как новый пользователь, сделал такой же заказ на тот же адрес, и стоимость доставки составила 3,1 юаня.
Лю посчитал, что платформа использовала алгоритм "杀熟" и подал на нее в суд за мошенничество. Сумма иска составила 500 юаней.
В суде торговая платформа возразила, что плата за доставку динамически корректируется в пиковые периоды заказов еды. Журнал заказов, предоставленный платформой, показал, что время между двумя этими заказами отличалось на 13 минут. Суд в конечном итоге не поддержал претензию Лю.
Трудность регулирования "ценовой дифференциации первого типа" с использованием больших данных заключается в том, что платформа имеет непрозрачные правила обработки данных и скрытые алгоритмы, и проверяющим трудно установить механизм внешнего надзора.
Источник:
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