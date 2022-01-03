Цена на товар или услугу назначается в зависимости от того, насколько клиент "нечувствителен" к повышению цены, т.е. сколько с него можно содрать.



В биг-дату собираются сведения о ранее сделанных клиентом покупках, модели его телефона, марке его машины, районе проживания, его пол, возраст, род занятий, привычки потребления, и многое другое.



Алгоритмы на основе непрерывного машинного обучения создают "портрет пользователя", который и будет определять персональные цены для него, на какой бы торговой платформе он теперь ни совершал покупки.



BBPD получает широкое применение для оптимизации прибыли в авиационных перевозках, финансовом консультировании, страховании, и интернет-торговле.

В Китае все это назвали "杀熟" = "обобрать своих", т.е. брать со старых клиентов дороже, чем с новых (буквально - "убивать знакомых, пользуясь их доверием").



Например, разница в цене при продаже сотовых телефонов там различается в ТРИ РАЗА для новых покупателей и постоянных состоятельных клиентов.



В Шэньчжэне разработали "Положение по использованию цифровых данных в Шэньчжэньской специальной экономической зоне", которое проходит обсуждение до 15 июня.

Теперь цифровые данные участников не должны подвергаться анализу, а также без уважительной причины запрещен дифференцированный режим ценообразования для клиентов при одинаковых условиях торговли.



За такую "ценовую дифференциацию" компания будет наказывать штрафом в 50 тысяч юаней при получении дохода менее 10000 юаней. И штрафом 50 миллионов юаней или 5% годового оборота за более злостные нарушения.

Профессор юридического факультета Китайского народного университета заявил -"применение больших данных нарушает право потребителей получать информацию о ценах, выбирать товары и правила честной торговли. Шэньчжэнь намерен и далее наказывать за применение больших данных в торговле, что является важным шагом в укреплении антимонопольного надзора в экономической сфере".



В феврале антимонопольный комитет Госсовета опубликовал руководство, в котором четко указал, что использование больших данных в ценообразовании представляет собой злоупотребление доминирующим положением компании на рынке.



Но доказать в суде это нарушение пока непросто из-за скрытых и неопределенных алгоритмов автоматического ценообразования торговых платформ.

Недавно некий Лю сделал заказ еды по интернету и оплатил стоимость ее доставки 4,1 юаня.

Он зарегистрировался как новый пользователь, сделал такой же заказ на тот же адрес, и стоимость доставки составила 3,1 юаня.

Лю посчитал, что платформа использовала алгоритм "杀熟" и подал на нее в суд за мошенничество. Сумма иска составила 500 юаней.



В суде торговая платформа возразила, что плата за доставку динамически корректируется в пиковые периоды заказов еды. Журнал заказов, предоставленный платформой, показал, что время между двумя этими заказами отличалось на 13 минут. Суд в конечном итоге не поддержал претензию Лю.



Трудность регулирования "ценовой дифференциации первого типа" с использованием больших данных заключается в том, что платформа имеет непрозрачные правила обработки данных и скрытые алгоритмы, и проверяющим трудно установить механизм внешнего надзора.