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Убивать знакомых, пользуясь их доверием

Убивать знакомых, пользуясь их доверием (2 фото)

Автор:
03 января 2022 05:19
Метки: Big Data   доверие   знакомый   
810
2

В Китае вводят штрафы 50 миллионов юаней (7.800.000 $) за применение биг-даты в ценообразовании.

Многие клиенты давно сталкиваются с тем, что цены на один и тот же авиабилет заметно отличаются в зависимости от того, оформляется покупка с личного компьютера, или с ранее не используемого телефона.

В маркетинге это называется BBPD = "behavior-based price discrimination" = "ценовая дифференциация основанная на поведении пользователя".

Цена на товар или услугу назначается в зависимости от того, насколько клиент "нечувствителен" к повышению цены, т.е.  сколько с него можно содрать.

В биг-дату собираются сведения о ранее сделанных клиентом покупках, модели его телефона, марке его машины, районе проживания, его пол, возраст, род занятий, привычки потребления, и многое другое.


Алгоритмы на основе непрерывного машинного обучения создают "портрет пользователя", который и будет определять персональные цены для него, на какой бы торговой платформе он теперь ни совершал покупки.

BBPD получает широкое применение для оптимизации прибыли в авиационных перевозках, финансовом консультировании, страховании, и интернет-торговле.

В Китае все это назвали "杀熟" = "обобрать своих", т.е. брать со старых клиентов дороже, чем с новых (буквально - "убивать знакомых, пользуясь их доверием").

Например, разница в цене при продаже сотовых телефонов там различается в ТРИ РАЗА для новых покупателей и постоянных состоятельных клиентов.

В Шэньчжэне разработали "Положение по использованию цифровых данных в Шэньчжэньской специальной экономической зоне", которое проходит обсуждение до 15 июня.
Теперь цифровые данные участников не должны подвергаться анализу, а также  без уважительной причины запрещен дифференцированный режим ценообразования для клиентов при одинаковых условиях торговли.

За такую "ценовую дифференциацию"  компания будет наказывать штрафом в 50 тысяч юаней при получении дохода менее 10000 юаней. И штрафом 50 миллионов юаней или 5% годового оборота за более злостные нарушения.


Профессор юридического факультета Китайского народного университета заявил -"применение больших данных нарушает право потребителей получать информацию о ценах, выбирать товары и правила честной торговли. Шэньчжэнь намерен и далее наказывать за применение больших данных в торговле, что является важным шагом в укреплении антимонопольного надзора в экономической сфере".

В феврале антимонопольный комитет Госсовета опубликовал руководство, в котором четко указал, что использование больших данных в ценообразовании представляет собой злоупотребление доминирующим положением компании на рынке.

Но доказать в суде это нарушение пока непросто из-за скрытых и неопределенных алгоритмов автоматического ценообразования торговых платформ.
Недавно некий Лю сделал заказ еды по интернету и оплатил стоимость ее доставки 4,1 юаня.
Он зарегистрировался как новый пользователь, сделал такой же заказ на тот же адрес, и стоимость доставки составила 3,1 юаня.
Лю посчитал, что платформа использовала алгоритм "杀熟" и подал на нее в суд за мошенничество. Сумма иска составила 500 юаней. 

В суде торговая платформа возразила, что плата за доставку динамически корректируется в пиковые периоды заказов еды. Журнал заказов, предоставленный платформой, показал, что время между двумя этими заказами отличалось на 13 минут. Суд в конечном итоге не поддержал претензию Лю.

Трудность регулирования "ценовой дифференциации первого типа" с использованием больших данных заключается в том, что платформа имеет непрозрачные правила обработки данных и скрытые алгоритмы, и проверяющим трудно установить механизм внешнего надзора.



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Метки: Big Data   доверие   знакомый   
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АБЕЗЬЯН Час назад
Нет про цены то я понял, а бутылки то тут причем?
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1k
Denis Полчаса назад
Скоро народ выработает искусство торговаться с ИИ
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5
Андрей 2 часа назад
Вот уроды.
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