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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Авторский пост
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Эмммм... Может я кому-то покажусь чересчур дотошным... А как они переодевались? Или у них одежда сзади разрезана и на пуговицах держится?
Запущение себя - нижние три, а верхние - уже принятие себя..