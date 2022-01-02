Правда и ложь известных "теорий заговора"

«МК Ультра» (Project MKUltra): Программа ЦРУ по манипулированию сознанием

ЦРУ действительно проводило секретные эксперименты по манипулированию сознанием на гражданах США в период с 1950-х до 1973 года. Если бы этого не было, в 1995 году президент Клинтон не стал бы приносить официальные извинения от имени правительства США.

По сути, ЦРУ использовали наркотики, электронику, гипноз, сенсорную депривацию, вербальное и сексуальное насилие, а также пытки для проведения экспериментальных экспериментов по поведенческой инженерии на субъектах. Голливудские режиссеры даже снимали фильмы на этот сюжет - но исключительно в формате фантастики. И тут, в начале 70-х, неожиданно выяснилось: программа контроля над разумом в США действительно работает, причем не одно десятилетие! По косвенным данным, она стартовала еще в 1930-х и продолжалась, как минимум, до начала 1970-х. Основу ее составляли эксперименты с психотропными препаратами, которые ученые давали ничего не подозревающим испытуемым. Программа привлекла к реализации сотни проектов более чем 80 различных учреждений, включая университеты, больницы, тюрьмы и фармацевтические компании. О большей части экспериментов стало известно в 1977 году, когда благодаря Закону о свободном доступе к информации вскрылось 20 тысяч ранее засекреченных документов. Из-за того, что директор ЦРУ Ричард Хелмс (Richard Helms) уничтожил большинство самых инкриминирующих документов проекта «МК Ультра» в 1973 году, многое из того, что на самом деле произошло во время этих экспериментов до сих пор неизвестно и, конечно, ни один человек не был привлечён к ответственности.