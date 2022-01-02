Правда и ложь известных "теорий заговора"

В последние годы передачи некоторых уважаемых телеканалов про теории заговора и шокирующие гипотезы стали настолько обыденными, что эту тему уже редко кто воспринимает всерьез. А вот и зря - теория заговора это не всегда необоснованная коспирология, лишенная доказательств. Иногда то, что нам кажется выдумкой, на самом деле - правда. Или они по прошествии времени так запутались, что отделить их друг от друга порой ну очень сложно.
Правительство США экспериментировало с распространением венерических заболеваний
По указанию американского правительства в период с 1932 по 1972 год сифилисом намеренно было заражено 400 афроамериканских мужчин, живущих в сельской местности. Никто из них об этом не знал и не давал согласия на эксперимент. Более того, им не предложили никакого лечения.
Клинические исследования на афроамериканцах провела служба общественного здравоохранения США (US Public Health Service).
Целью эксперимента было проверить, влияют ли заболевания, передающиеся половым путем, на чернокожих мужчин так же, как и на белых. В начале 1970-х годов 128 из 400 мужчин умерли от сифилиса и осложнений им вызванных, 40 их жён подхватили это заболевание и 19 их детей родились с врождённым сифилисом. Когда зловещий эксперимент подошел к концу, из первоначальных участников в живых осталось только 74 человека. Всем участникам исследования сказали, что у них была «плохая кровь».
Компании-производители сигарет знали о риске рака раньше врачей
Сегодня это покажется странным, но в 1930-е и вплоть до 1950 года люди не знали о том, что курение убивает. Ведь им постоянно показывали рекламу, которая убеждала, что сигареты полезны для здоровья и врачей, которые призывали ни о чем не беспокоиться. Любого, кто осмеливался сказать, что сигареты являются ядом, называли сумасшедшим и даже врагом государства, поскольку правительство получало большие деньги за счет налогов на этот продукт. Когда правда вышла наружу компании-производители заявили, что "не знали", что сигареты вредны для здоровья. А ведь исследования, подтверждающие возникновение рака из-за курения, в тот момент уже были. Более того, сами компании потратили много денег, пытаясь скрыть эти медицинские факты и даже подкупая врачей, чтобы как можно дольше никто ничего не знал.
ФБР отравляла алкоголь во время сухого закона
Говорят, что сотрудники ФБР действительно добавляли яд в товары винных магазинов во время сухого закона с целью «отучить» людей принимать спиртные напитки. В США этот запрет длился с 1920 по 1933 год, и был вызван действиями Движения трезвенников, которое выступало за воздержание от спиртных напитков или полный отказ от потребления алкоголя. Его самой известной активисткой была Кэрри Нейшн, которая врывалась в бары с боевым топором в руках и с его помощью разбивала все открытые бочонки с выпивкой. Удивительно, но ее никогда не били за это. В те годы в спиртном обнаруживали примеси метана, формальдегида, аммиака, мышьяка и конечно же "старый добрый" денатурат. Неудивительно, что люди начали умирать от того, что казалось обычным алкогольным опьянением и это только усилило утверждение Движения трезвенников, что алкоголь является дьяволом. Возможно, в этой теории не все является правдой - но кто же теперь проверит?
«МК Ультра» (Project MKUltra): Программа ЦРУ по манипулированию сознанием
ЦРУ действительно проводило секретные эксперименты по манипулированию сознанием на гражданах США в период с 1950-х до 1973 года. Если бы этого не было, в 1995 году президент Клинтон не стал бы приносить официальные извинения от имени правительства США.
По сути, ЦРУ использовали наркотики, электронику, гипноз, сенсорную депривацию, вербальное и сексуальное насилие, а также пытки для проведения экспериментальных экспериментов по поведенческой инженерии на субъектах. Голливудские режиссеры даже снимали фильмы на этот сюжет - но исключительно в формате фантастики. И тут, в начале 70-х, неожиданно выяснилось: программа контроля над разумом в США действительно работает, причем не одно десятилетие! По косвенным данным, она стартовала еще в 1930-х и продолжалась, как минимум, до начала 1970-х. Основу ее составляли эксперименты с психотропными препаратами, которые ученые давали ничего не подозревающим испытуемым. Программа привлекла к реализации сотни проектов более чем 80 различных учреждений, включая университеты, больницы, тюрьмы и фармацевтические компании. О большей части экспериментов стало известно в 1977 году, когда благодаря Закону о свободном доступе к информации вскрылось 20 тысяч ранее засекреченных документов. Из-за того, что директор ЦРУ Ричард Хелмс (Richard Helms) уничтожил большинство самых инкриминирующих документов проекта «МК Ультра» в 1973 году, многое из того, что на самом деле произошло во время этих экспериментов до сих пор неизвестно и, конечно, ни один человек не был привлечён к ответственности.
Контразведка ФБР Cointelpro
Существование контрразведывательной программы ФБР под сокращенным названием Cointelpro долгие годы не считалось особым секретом: в конце концов, контрразведка - нормальная деятельность государства.
О том, что контрразведывательные усилия ФБР направлены не столько против советских шпионов, сколько против собственных граждан, говорили лишь оголтелые анархисты-леваки. Но этим людям все-таки удалось доказать свою правоту. В 1971 году они выкрали из ФБР секретные документы и передали их прессе. Как выяснилось из документации, контрразведчики из ФБР занимались не столько ловлей иностранных шпионов, сколько попытками развала изнутри гражданских движений в стране - от левых политических групп до движения за расовое равноправие.
Спецслужбы следят за всеми. Буквально за всеми
О том, что спецслужбы США беззастенчиво нарушают право граждан на частную жизнь, подсматривая и подслушивая, конспирологи говорили годами. Но потребовался Эдвард Сноуден, чтобы мир узнал: агентство национальной безопасности США действительно ни во что не ставит право граждан на частную жизнь, прослушивая разговоры буквально каждого - от простого пользователя интернета откуда-нибудь из Аризоны до канцлера Германии и президента Франции. Правда, Сноудену из-за его признаний пришлось спасать свою жизнь за пределами США. А современные конспирологи утверждают, что с тех пор масштабы операции "Прослушка" стали еще шире.
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это значит, что по белым на тот момент такая информация уже была.
Да, товарищ майор?