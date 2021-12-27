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Лев Толстой и другие знаменитости, чьи имена звучат не так, как мы привыкли

Лев Толстой и другие знаменитости, чьи имена звучат не так, как мы привыкли (6 фото)

Автор:
27 декабря 2021 21:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лев Толстой   знаменитости   пастер   ученые   
973
6
Имена Льва Толстого, Афанасия Фета, Луи Пастера знакомы всем, кто учился в школе. Портреты этих выдающихся деятелей некогда висели в кабинетах вместо теперешних фото священников и чиновников и под их строгими взглядами тогдашние ученики набирались ума. Вот только мало кто догадывался, что их имена произносились да и писались по-другому, нежели чем теперь.
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Метки: Лев Толстой   знаменитости   пастер   ученые   
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13  комментариев
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5k
au3 3 часа назад
"... Пастер .... изобрел способ избавления от микроорганизмов путем многократного кипячения,т.е. пастеризацию"

Угу, "Пастериза ция процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 C"
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5k
Apok Полчаса назад
"Передохнем" и "передохнём": почувствуйте разницу
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15k
Агент Безопасной Национальности 45 минут назад
И Депардье не Депардье, а Депардьё.
А Марсель произносится по-французски "Марсей", а Лондон на английском - Ландан.
Не останавливайся, автор, в лингвистике дохрена тем для десятков постов.
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8k
Mauritanien Час назад
Из за этих двух точек я задолбался после смерти папы в наследство вступать 15 лет назад. У него в паспорте точки были, а в моем потеряли в 16 лет при смене.
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12k
Bill 2 часа назад
А чё там с Гей-Люссаком и его другом Бойлем Мариоттом?
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7k
piton13 2 часа назад
Сравните две фразы: "все выпили" и "всё выпили". Всего-то две точки, а какой трагичный поворот сюжета!
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2k
Domax3000 3 часа назад
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2k
sedoisever 3 часа назад
А как же Einstein, который "должен быть" – Айнштайн?
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4k
Мангуст 4 часа назад
"Не связывайтесь с человеком, который использует 'ё'. Это страшный человек. Если ему не лень тянуться до 'ё', он и до вас дотянется!..."
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