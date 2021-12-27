Лев Толстой и другие знаменитости, чьи имена звучат не так, как мы привыкли

В доказательство сказанному приводим в пример страницу известного романа, изданного при жизни автора.

Филолог Б. А. Успенский в своей книге "Вопросы языкознания" 1969 года поясняет это расхождение так: "Ещё совсем недавно, например, форма Лев [l’ev] воспринималась как специальная церковнославянская (каноническая) форма имени, тогда как противопоставленная ей русская форма звучала (во всяком случае в московском произношении) как Лёв [l’ov].

А изменения случились из-за технических трудностей при печати буквы Ё на докомпьютерной технике. Да и необязательность её пропечатывания тоже сыграла свою роль."