Лев Толстой и другие знаменитости, чьи имена звучат не так, как мы привыкли

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Имена Льва Толстого, Афанасия Фета, Луи Пастера знакомы всем, кто учился в школе. Портреты этих выдающихся деятелей некогда висели в кабинетах вместо теперешних фото священников и чиновников и под их строгими взглядами тогдашние ученики набирались ума. Вот только мало кто догадывался, что их имена произносились да и писались по-другому, нежели чем теперь.
Лев Николаевич Толстой успел написать довольно много произведений, которые включены в школьную программу. Между тем, даже отличники по литературе скорее всего не знают, что в соответствии с традиционным старомосковским произношением писатель всю жизнь носил имя Лёв Николаевич Толстой.
В доказательство сказанному приводим в пример страницу известного романа, изданного при жизни автора.
Филолог Б. А. Успенский в своей книге "Вопросы языкознания" 1969 года поясняет это расхождение так: "Ещё совсем недавно, например, форма Лев [l’ev] воспринималась как специальная церковнославянская (каноническая) форма имени, тогда как противопоставленная ей русская форма звучала (во всяком случае в московском произношении) как Лёв [l’ov].
А изменения случились из-за технических трудностей при печати буквы Ё на докомпьютерной технике. Да и необязательность её пропечатывания тоже сыграла свою роль."
Филолог Б. А. Успенский в своей книге "Вопросы языкознания" 1969 года поясняет это расхождение так: "Ещё совсем недавно, например, форма Лев [l’ev] воспринималась как специальная церковнославянская (каноническая) форма имени, тогда как противопоставленная ей русская форма звучала (во всяком случае в московском произношении) как Лёв [l’ov].
А изменения случились из-за технических трудностей при печати буквы Ё на докомпьютерной технике. Да и необязательность её пропечатывания тоже сыграла свою роль."
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Афанасий Фет
Практически та же самая история произошла с фамилией известного поэта Афанасия Фета. Его долгое время знали под другим именем - АфанасийШеншин, а Фет, вернее, Фёт (Foeth) - была фамилия его матери, которую автор взял для публикации своих стихотворений. Книгоиздатели, как и в случае с Толстым, не стали заморачиваться и сборник вышел под исковерканным именем, с которым Фет и стал знаменитым.
Луи Пастер
Микробиолог Луи Пастер (Louis Pasteur), известный значительным вкладом в развитие медицины (он изобрел способ избавления от микроорганизмов путем многократного кипячения,т.е. пастеризацию, нашел вакцину от бешенства и т.д.), в дореволюционной литературе фигурировал как Пастёр - именно такое произношение фамилии было ближе всего к французскому оригиналу, но позднее превратился в Пастера.
Вильгельм Конрад Рентген
И еще один известный ученый, без изобретения которого невозможна хирургия. Его имя также пострадало от русских традиций. Настоящее имя немецкого физика — Wilhelm Conrad Röntgen, т.е Рёнтген, а не Рентген. Сохранись бы фамилия физика в целости и сохранности, врачи давали направление на рёнтгеновский снимок!
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Метки: Лев Толстой знаменитости пастер ученые
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Угу, "Пастериза ция процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 C"
А Марсель произносится по-французски "Марсей", а Лондон на английском - Ландан.
Не останавливайся, автор, в лингвистике дохрена тем для десятков постов.
Какой самый большой успех имело ЦРУ в СССР?
Агентству удалось, давным давно, внедрить своего диверсанта в Академию наук СССР, в отдел филогогии ангийского языка. Итогом диверсии было намеренное искажение английских имен и фамилий, ну и многих английских слов, советскими людьми. И теперь, когда какой нибудь ГРУшник в Америке говорит Гарри Трумэн вместо правильного Харри Труман, то американцам за 2 мили понятно - это агент Кремля. Можно его сразу же арестовывать.