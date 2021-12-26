Новогодние и разные картинки

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Продолжаем радовать позитивом в выходной, меньше политики - БОЛЬШЕ насущного и смешного.
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Радости снежного города. Московские новости. Эфир 26 декабря 1986
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Авторский пост
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