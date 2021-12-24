Удивительные оптические иллюзии и граффити от московского художника Shozy

Shozy родился в Москве в 1989 году и, как и многие другие уличные художники, начинал с рисования на стенах, заборах, поездах и прочих городских конструкциях. После учебы в институте и трех лет обучения в студии Бориса Илюхина, Shozy начал профессиональную карьеру, экспериментируя с разными стилями и эстетикой. В конечном итоге он сосредоточился на 3D-технике и искусстве оптических иллюзий, и сейчас является одним из экспертов в этом жанре в мире современного городского искусства. Визитная карточка его работ: эффект помятого и рваного материала, вроде бумаги или пленки.

Shozy часто участвует в фестивалях городского искусства, и его работы сейчас представлены во многих городах, включая Шарджу, Москву и Берлин.