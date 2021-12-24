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Удивительные оптические иллюзии и граффити от московского художника Shozy

Удивительные оптические иллюзии и граффити от московского художника Shozy (32 фото)

Автор:
24 декабря 2021 19:39
Сообщество : Искусство
Метки: shozy   граффити   искусство   мурал   оптическая иллюзия   творчество   уличное искусство   
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Невероятные работы российского художника, который завоевал международное признание благодаря своей удивительной 3D-технике.

Shozy родился в Москве в 1989 году и, как и многие другие уличные художники, начинал с рисования на стенах, заборах, поездах и прочих городских конструкциях. После учебы в институте и трех лет обучения в студии Бориса Илюхина, Shozy начал профессиональную карьеру, экспериментируя с разными стилями и эстетикой. В конечном итоге он сосредоточился на 3D-технике и искусстве оптических иллюзий, и сейчас является одним из экспертов в этом жанре в мире современного городского искусства. Визитная карточка его работ: эффект помятого и рваного материала, вроде бумаги или пленки.

Shozy часто участвует в фестивалях городского искусства, и его работы сейчас представлены во многих городах, включая Шарджу, Москву и Берлин.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: shozy   граффити   искусство   мурал   оптическая иллюзия   творчество   уличное искусство   
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865
Имя 2 часа назад
Вот эта картина круто получилась.

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10
Хмели Сунели Час назад
Шикардос! От пчёлок и надожить в штаны можно, когда нетрезвым идёшь.
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