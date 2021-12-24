Новогодняя ночь в стиле 70-х

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В семидесятых годах появились первые карманные калькуляторы, создана технология МРТ, а Мартин Купер впервые позвонил по портативному сотовому телефону Motorola DynaTAC, инженеры создали первый оптический лазерный диск. Учёные СССР спроектировали и успешно запустили "Луноход-1". В семидесятых годах в СССР поменялся гимн и конституция. Окунитесь в атмосферу семидесятых с этим праздничным постом.
2.
Новогодний "Голубой огонёк" 1970/71
3.
Новогодние часы, 1971
4.
Песня-73
5.
Песня-74
6.
Мир встречает Новый год, 1977 г.
7.
Мир встречает Новый год, 1978 г.
8.
Песня-79
9.
Специальный пост для тех, кто хочет окунуться в атмосферу шестидесятых.
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просто у нас не было телевизора
судя по некоторым обрывочно просмотренным роликам - уже тогда многие пели под фанеру. Например, уважаемая С. Ротару