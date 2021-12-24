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Новогодняя ночь в стиле 70-х

Новогодняя ночь в стиле 70-х (1 фото + 7 видео)

Автор:
24 декабря 2021 10:48
Сообщество : СССР
Метки: СССР   новогодняя ночь   новый год   праздники   семидесятые   тематический Новый год   
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В семидесятых годах появились первые карманные калькуляторы, создана технология МРТ, а Мартин Купер впервые позвонил по портативному сотовому телефону Motorola DynaTAC, инженеры создали первый оптический лазерный диск. Учёные СССР спроектировали и успешно запустили "Луноход-1". В семидесятых годах в СССР поменялся гимн и конституция. Окунитесь в атмосферу семидесятых с этим праздничным постом.

9.

Специальный пост для тех, кто хочет окунуться в атмосферу шестидесятых.

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Метки: СССР   новогодняя ночь   новый год   праздники   семидесятые   тематический Новый год   
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Sasa 57 минут назад
Эх, 70-е! Эх, Советский Союз! Эх, ностальгия!
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78
В-ий 17 минут назад
А вот я тогда не смотрел телевизор, хотя это еще не было в тренде

просто у нас не было телевизора

судя по некоторым обрывочно просмотренным роликам - уже тогда многие пели под фанеру. Например, уважаемая С. Ротару
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